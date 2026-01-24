Las fotos más impactantes de la ola de frío extremo y nevadas que castiga a Estados Unidos
Al menos 182 millones de personas están bajo avisos o alertas de hielo y nieve. Los supermercados se desabastecieron en algunas zonas del país mientras que en Minnesota miles se manifestaron contra Trump y en Nueva York la gente salió a patinar sobre hielo
Un manifestante con pestañas congeladas usa una cubierta facial para protegerse del frío, durante una manifestación y huelga general para protestar contra el despliegue de miles de agentes de inmigración por parte del presidente Donald Trump en las calles de Minneapolis, Minnesota (REUTERS/Tim Evans)
Un equipo de deshielo trabaja durante la tormenta invernal en un vuelo de Southwest Airlines en el Aeropuerto Internacional de Nashville en Nashville, Tennessee, este el 24 de enero de 2026 (Reuters)
Shannon White y JP Davis, ambos en situación de calle, caminan hacia un refugio durante la tormenta invernal Fern en Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU., el 24 de enero de 2026 (REUTERS/Nick Oxford)
Patinadores disfrutan de la pista de hielo del Bryant Park Winter Village, una de las atracciones invernales más concurridas de Manhattan, que combina patinaje gratuito, mercado temático y programación cultural en pleno Midtown de Nueva York
Una vereda parcialmente despejada muestra las dificultades cotidianas que enfrentan los residentes durante jornadas de frío intenso en Nueva York
Varias personas caminan por una playa cubierta de hielo en la orilla del lago Michigan, el viernes 23 de enero de 2026, en Chicago (Associated Press/Kiichiro Sato)
La nieve cae sobre la Plaza Nacional Clara Luper mientras la tormenta invernal Fern llega a Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU. (REUTERS/Nick Oxford)
Shannon White, que vive en la calle desde hace 30 años, usa una manta para calentars mientras camina este sábado por Oklahoma City (REUTERS/Nick Oxford)
Un hombre carga baldes con nieve en el estacionamiento de la gomería donde trabaja en Oklahoma City (REUTERS/Nick Oxford)
JP Ritchie se lanza en una colina durante la tormenta de nieve en Oklahoma City (REUTERS/Nick Oxford)
Un vehículo equipado con una quitanieves limpia la calle mientras la tormenta invernal Fern llega a Oklahoma City (REUTERS/Nick Oxford/File Photo)
Aviones de FedEx se ven mientras cae nieve en el Aeropuerto Internacional de Nashville el 24 de enero de 2026 en el estado de Tennessee (GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Doug Kunde observa el lago Míchigan en una jornada con temperaturas en valores negativos, el 23 de enero de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Morry Gash)
La nevada sobre el Memorial de la ciudad de Oklahoma (REUTERS/Nick Oxford)
Un trabajador de mantenimiento despeja la nieve de una parada de colectivos en Oklahoma City (REUTERS/Nick Oxford)
John Christopher Moon camina a casa sobre la nieve en Oklahoma City (REUTERS/Nick Oxford)
La nevada sobre la silueta de Oklahoma City (REUTERS/Nick Oxford)
Un hombre cruza una calle con una manta encima en Oklahoma (REUTERS/Nick Oxford)
La autopista I-44 de Oklahoma cubierta de nieve (REUTERS/Nick Oxford)
Rolando Saldaña despeja la nieve del estacionamiento del comercio donde trabaja en Oklahoma (REUTERS/Nick Oxford)
La autopista I-44 bajo la nevada en Oklahoma (REUTERS/Nick Oxford)
Solo un carril despejado de nieve en la I-44 (REUTERS/Nick Oxford)
Fuertes vientos levantan la nieve el viernes 23 de enero de 2026, en Lowville, Nueva York (Associated Press/Cara Anna)
En St. Louis, Missouri, los supermercados quedaron desabastecidos después de que el pronóstico anunciara una feroz tormenta de frío y nieve (REUTERS)
Un camión de sal de la ciudad esparce salmuera en un estacionamiento vacío mientras los equipos preparan carreteras y espacios públicos antes de una tormenta invernal prevista en St. Louis, Missouri.(REUTERS Lawrence Bryant)
Un hombre reparte comida en medio de la protesta contra Trump y la política migratoria en Minnesota (REUTERS)
Un manifestante luce el gorro congelado durante las protestas en Minnesota (REUTERS)
A otro manifestante se le congeló la barba en Minnesota (REUTERS/Tim Evans)
Escaleras y accesos a edificios residenciales permanecen cubiertos de nieve en un barrio de Nueva York, reflejando el impacto del clima en la rutina urbana.
Un vecino de Evanston, Illinois, limpia la vereda de su casa (AP Photo/Nam Y. Huh)
Un camión despeja nieve en Lowville, estado de Nueva York (AP Photo/Cara Anna)
La tormenta de nieve azota Lowville, estado de Nueva York (AP Photo/Cara Anna)
Una chica intenta manipular el celular con guantes en medio de la tormenta de frío en Evanston (AP Photo/Nam Y. Huh)
Austin Brown Beret John Robert Cervantes distribuye ropa de invierno a personas sin hogar en Austin, Texas (REUTERS/Joel Angel Juarez)
A pesar de las bajas temperaturas, Central Park continúa siendo uno de los espacios más visitados de Nueva York durante el invierno, con senderos habilitados para caminatas y actividades recreativas al aire libre.
Charlotte Ritchie hace "culopatin" en Oklahoma City (REUTERS/Nick Oxford)
Personas caminan con precaución sobre una acera congelada en un barrio de la ciudad, donde las autoridades recomiendan extremar cuidados ante el riesgo de caídas.