Fotos Al 100

En fotos: el polo y los looks en la Copa Presidencia de la República en Punta del Este

Hombres y mujeres disfrutaron del deporte y mostraron los primeros estilismos del verano 2026

Guardar
El presidente de la Asociación
El presidente de la Asociación Uruguaya de Polo (AUP), Alexis Guynot de Boismenú
La Copa Presidencia de la
La Copa Presidencia de la República se juega todos los veranos en medio de la temporada de verano de Punta del Este
El ministro de Ganadería, Agricultura
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Luis Alfredo Fratti Silveira, y Alexis Guynot de Boismenú
El polista uruguayo, Felipe Viana
El polista uruguayo, Felipe Viana (Savoir Polo Team)
La polista inglesa, Milly Hine
La polista inglesa, Milly Hine
El empresario Gero Fasano con
El empresario Gero Fasano con su mujer Ana y José Auriemo con su esposa, Mariana
El polista argentino, Ignacio Figueras
El polista argentino, Ignacio Figueras
Santos Llosa, Ernestina Anchorena, Constantino
Santos Llosa, Ernestina Anchorena, Constantino Bittecourt y Astrid Perkins
Stephania Kallos, Anna Seidel y
Stephania Kallos, Anna Seidel y Alex Junkos
Alfredo Goti
Alfredo Goti
A pesar del frío, la
A pesar del frío, la lluvia y el viento del atardecer, los looks más chic se hicieron presentes en una tarde de polo que comenzó a puro sol
Ana Mola y Astrid Perkins
Ana Mola y Astrid Perkins
Paula Marull junto a su
Paula Marull junto a su marido Diego Steverlynk y sus hijas, Cora y Amalia
Carteras de lujo y botas
Carteras de lujo y botas texanas, dos aliados a la hora de sobresalir en Punta del Este
Ezequiel Centain y su hija
Ezequiel Centain y su hija Manuela. Para una tarde de frío y viento, los jeans son siempre la mejor opción pero no en un corte clásico: piernas balloon y tiro alto. El ítem infaltable en todos los partidos de polo, tanto en Argentina como en Uruguay: el mate
Los sombreros en Punta del
Los sombreros en Punta del Este se llevan a toda hora y en todo lugar. De diferentes colores, materiales y formas, pero con algún toque especial: cintas de cuero, tachas, plumas, piedras o flores
Las transparencias también se llevan
Las transparencias también se llevan de día pero, a la hora del polo, se combinan con algún toque especial. En este caso, con una pashmina de lana colorada y botas con tachas
Los anteojos de sol no
Los anteojos de sol no pueden faltar en el polo y, menos, si es en Punta del Este
El tweed tiene una fuerte
El tweed tiene una fuerte conexión histórica con las actividades ecuestres y la aristocracia británica, e influye en la moda fuera del campo de juego del polo
Gonzalo y Karina Mansilla de
Gonzalo y Karina Mansilla de Souza
El polo y los looks
El polo y los looks en la Copa Presidencia de la República en Punta del Este (RSFotos)
Alexis de Boismenu y Constantino
Alexis de Boismenu y Constantino Bittecourt
El polo y los looks
El polo y los looks en la Copa Presidencia de la República en Punta del Este (RSFotos)

Temas Relacionados

VidrieraPunta del EsteUruguayLooksPoloCopa Presidencia de la RepúblicaÚltimas noticias

Últimas noticias

Desde experiencias artísticas hasta fenómenos

Desde experiencias artísticas hasta fenómenos astronómicos únicos: 10 planes para hacer en 2026, según Time Out

Los 10 Grandes Premios de Fórmula 1 que tendrán a tres pilotos argentinos compartiendo circuitos

Quién es Miguel Gamondi, el DT argentino que trabajó en Boca y busca dar el batacazo con Tanzania en la Copa Africana

Fue fuente de financiamiento para la obra pública hasta que el gobernador las abolió: el fin de las corridas de toros en Buenos Aires

La gran transferencia sin espacio: qué hacemos con los libros y los objetos que una generación acumuló durante toda su vida

Infobae América

La Unión Europea instó al

La Unión Europea instó al régimen iraní a recurrir al “diálogo” a una semana del inicio de las protestas en todo el territorio

Reino Unido lanzó un bombardeo conjunto con Francia contra un depósito subterráneo de armas del Estado Islámico en Siria

El régimen de Corea del Norte lanzó una serie de misiles en la antesala de la visita del presidente de surcoreano a China

Capturaron a Maduro: ¿por qué se sorprenden?

Supo que iba a morir sin ver crecer a sus hijos y escribió un ensayo desgarrador sobre la dimensión humana de la muerte

TELESHOW

Pampita deslumbró en Punta del

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: jornada de sol y sofisticación en Punta del Este

Gustavo Bermúdez regresa a los escenarios en Mar del Plata después de 30 años: “Como si fuera ayer”

Catherine Fulop celebró la captura de Maduro: “Es un muy buen paso hacia la libertad”

Calu Rivero abrió el debate sobre la escolarización temprana de su hijo: “Probé jardines, horarios y nada me cerraba”