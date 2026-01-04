En fotos: el polo y los looks en la Copa Presidencia de la República en Punta del Este

El presidente de la Asociación Uruguaya de Polo (AUP), Alexis Guynot de Boismenú
La Copa Presidencia de la República se juega todos los veranos en medio de la temporada de verano de Punta del Este
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Luis Alfredo Fratti Silveira, y Alexis Guynot de Boismenú
El polista uruguayo, Felipe Viana (Savoir Polo Team)
La polista inglesa, Milly Hine
El empresario Gero Fasano con su mujer Ana y José Auriemo con su esposa, Mariana
El polista argentino, Ignacio Figueras
Santos Llosa, Ernestina Anchorena, Constantino Bittecourt y Astrid Perkins
Stephania Kallos, Anna Seidel y Alex Junkos
Alfredo Goti
A pesar del frío, la lluvia y el viento del atardecer, los looks más chic se hicieron presentes en una tarde de polo que comenzó a puro sol
Ana Mola y Astrid Perkins
Paula Marull junto a su marido Diego Steverlynk y sus hijas, Cora y Amalia
Carteras de lujo y botas texanas, dos aliados a la hora de sobresalir en Punta del Este
Ezequiel Centain y su hija Manuela. Para una tarde de frío y viento, los jeans son siempre la mejor opción pero no en un corte clásico: piernas balloon y tiro alto. El ítem infaltable en todos los partidos de polo, tanto en Argentina como en Uruguay: el mate
Los sombreros en Punta del Este se llevan a toda hora y en todo lugar. De diferentes colores, materiales y formas, pero con algún toque especial: cintas de cuero, tachas, plumas, piedras o flores
Las transparencias también se llevan de día pero, a la hora del polo, se combinan con algún toque especial. En este caso, con una pashmina de lana colorada y botas con tachas
Los anteojos de sol no pueden faltar en el polo y, menos, si es en Punta del Este
El tweed tiene una fuerte conexión histórica con las actividades ecuestres y la aristocracia británica, e influye en la moda fuera del campo de juego del polo
Gonzalo y Karina Mansilla de Souza
El polo y los looks en la Copa Presidencia de la República en Punta del Este (RSFotos)
Alexis de Boismenu y Constantino Bittecourt
