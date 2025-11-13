Fotos Al 100

Las fotos de la 31 Conferencia Industrial que organiza la UIA

El evento de la central fabril, cuyo lema fue el lema “El futuro se produce hoy”, contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

El evento reunió a los principales referentes del empresariado nacional, miembros del Gobierno y especialistas del ámbito académico
El ministro de Economía, Luis Caputo
Martín Cabrales, presidente de la 31° Conferencia de la Unión Industrial Argentina
Martín Rappallini, presidente de la UIA, y Diego Santilli, ministro del Interior
Paolo Rocca, CEO de Techint
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño
Martín Redrado
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados
Diego Coatz, Director Ejecutivo y Economista Jefe de la UIA
Cristiano Rattazzi y Fernando Rodríguez
Cristiano Rattazzi y Fernando Rodríguez Canedo, de Adefa
Luis Galli, presidente de Grupo Newsan
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y Carolina Losada, senadora nacional
Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Eduardo Nougués, de Ledesma; y Elio Del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra)
Daniel Funes de Rioja, ex presidente de la UIA
Miguel Ángel Rodríguez, , accionista de Sinteplas y dirigente de la UIA (segundo desde la izq); Alberto Sellaro, ex presidente de la Cámara del Calzado; y Carlos Garrera, de Adimra
Eduardo Franciosi, Director Ejecutivo de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa)
Joaquín de Arístegui Laborde, embajador de España en Argentina
Carlos Areco, presidente de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca
Cecilia Rena, Gerente Corporativo de Comunicación Institucional y Asuntos Públicos de Grupo Arcor
Eloísa Frederking, vice segunda de la SRA; Nicolás Pino, presidente de la SRA, y Juan Pablo Maglier
Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA
Federico Furiase, director del Banco Central
Modesto Magadán, Gerente General Grupo Arcor
Juan Ignacio Sixto, CEO de GATO
El evento se realizó en
El evento se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires

Fotos: Adrián Escandar y Jaime Olivos

