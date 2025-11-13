Las fotos de la 31 Conferencia Industrial que organiza la UIA

13 Nov, 2025 11:47 a.m.Actualizado: 13 Nov, 2025 01:44 p.m. EST
El evento reunió a los principales referentes del empresariado nacional, miembros del Gobierno y especialistas del ámbito académico El ministro de Economía, Luis Caputo Martín Cabrales, presidente de la 31° Conferencia de la Unión Industrial Argentina Martín Rappallini, presidente de la UIA, y Diego Santilli, ministro del Interior Paolo Rocca, CEO de Techint Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño Martín Redrado Gustavo Sáenz, gobernador de Salta Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados Diego Coatz, Director Ejecutivo y Economista Jefe de la UIA Cristiano Rattazzi y Fernando Rodríguez Canedo, de Adefa Luis Galli, presidente de Grupo Newsan Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y Carolina Losada, senadora nacional Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Eduardo Nougués, de Ledesma; y Elio Del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) Daniel Funes de Rioja, ex presidente de la UIA Miguel Ángel Rodríguez, , accionista de Sinteplas y dirigente de la UIA (segundo desde la izq); Alberto Sellaro, ex presidente de la Cámara del Calzado; y Carlos Garrera, de Adimra Eduardo Franciosi, Director Ejecutivo de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) Joaquín de Arístegui Laborde, embajador de España en Argentina Miguel Ángel Rodríguez Carlos Areco, presidente de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca Cecilia Rena, Gerente Corporativo de Comunicación Institucional y Asuntos Públicos de Grupo Arcor Eloísa Frederking, vice segunda de la SRA; Nicolás Pino, presidente de la SRA, y Juan Pablo Maglier Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA Federico Furiase, director del Banco Central Felipe Núñez, director del BICE Modesto Magadán, Gerente General Grupo Arcor
Juan Ignacio Sixto, CEO de GATO El evento se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires
Fotos: Adrián Escandar y Jaime Olivos