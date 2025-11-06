Fotos Al 100

Las 35 fotos más destacadas del primer día del America Business Forum

El evento se consolida como un espacio de referencia global al reunir a líderes de la política, las finanzas y el deporte

Donald Trump denunció en Miami
Donald Trump denunció en Miami una supuesta influencia comunista en Nueva York tras la elección del alcalde Zohran Mamdani, señalando a Miami como destino para quienes buscan libertad (Reuters)
El presidente Donald Trump aseguró
El presidente Donald Trump aseguró que su país atraviesa una “edad dorada” para la economía ante miles de empresarios (Reuters)
Trump destacó el éxito de
Trump destacó el éxito de sus medidas de seguridad fronteriza y la designación de los carteles de drogas como organizaciones terroristas extranjeras (Reuters)
Ken Griffin compartió la historia
Ken Griffin compartió la historia de Citadel desde la convergencia entre finanzas, informática y analítica cuantitativa (Captura de video)
Gianni Infantino revivió su infancia
Gianni Infantino revivió su infancia como hijo de inmigrantes en Suiza y su pasión inicial por el fútbol (Reuters)
El presidente recibió una llave
El presidente recibió una llave como regalo por su presencia (Reuters)
Gianni Infantino disfrutó de manera
Gianni Infantino disfrutó de manera muy emocionante este evento (Reuters)
El CEO de Fórmula 1
El CEO de Fórmula 1 recordó su inicio profesional apoyando en carreras antes de liderar la escudería Ferrari en los años 90 (Captura de video)
Infantino afirmó que la presidencia
Infantino afirmó que la presidencia de la FIFA era un sueño improbable que alcanzó por su vocación de liderazgo (Reuters)
Griffin criticó la política migratoria
Griffin criticó la política migratoria federal anterior y la escasez de mano de obra en el mercado laboral (Captura de video)
El mandatario subrayó que su
El mandatario subrayó que su administración impulsó acuerdos de paz en Gaza y aseguró que los avances en Oriente Medio derivan de sus políticas (Reuters)
María Corina Machado afirmó que
María Corina Machado afirmó que Venezuela será “la envidia del mundo” en cinco años si se concreta la transición democrática (Reuters)
Infantino puso énfasis en iniciativas
Infantino puso énfasis en iniciativas para el fútbol femenino en países como Sudán, Corea del Norte y Arabia Saudita (Reuters)
Reema Bandar Al-Saud destacó la
Reema Bandar Al-Saud destacó la diversificación de la economía saudita y la reducción de la dependencia del petróleo
Ignacio González Castro inauguró el
Ignacio González Castro inauguró el American Business Forum como “la mayor cumbre de negocios del mundo”
El CEO de la Formula
El CEO de la Formula 1 evitó centrarse en su legado personal y destacó el trabajo en equipo como base del liderazgo (Reuters)
Domenicali valoró la gestión de
Domenicali valoró la gestión de talento y el manejo del ego en un ambiente de alta competencia (Reuters)
Bandar Al-Saud invitó a invertir
Bandar Al-Saud invitó a invertir en sectores de salud, educación y minería en el reino (Reuters)
Adam Neumann, cofundador de WeWork
Adam Neumann, cofundador de WeWork y Flow, participó en el foro desde su nuevo rol como desarrollador inmobiliario (Adam Newman)
Fahad Alsaif, directivo del Fondo
Fahad Alsaif, directivo del Fondo de Inversión Pública saudita, destacó la capacidad del fondo para invertir a plazos de 20 a 30 años (Reuters)
El CEO del foro, Ignacio
El CEO del foro, Ignacio González Castro, planteó que el evento no es solo una reunión, sino un movimiento global para la transformación (Reuters)
Infantino sostuvo que el objetivo
Infantino sostuvo que el objetivo de la FIFA es unir al mundo a través del deporte (Reuters)
Donald Trump fue recibido con
Donald Trump fue recibido con un amplio operativo de seguridad a su llegada a Miami, marcando su protagonismo absoluto en el foro de líderes internacionales
Messi participó en el cierre
Messi participó en el cierre de la jornada central, compartiendo la visión del deporte profesional sobre liderazgo en tiempos de transformación (Captura de video)
Lionel Messi fue recibido por
Lionel Messi fue recibido por el alcalde Francis Suárez en el Kaseya Center durante la apertura del American Business Forum (Captura de video)
El astro argentino intervino junto
El astro argentino intervino junto a personalidades de la política y las finanzas, reforzando el papel del deporte en la agenda global (Reuters)
El America Business Forum en
El America Business Forum en Miami reunió a referentes clave de la política, las finanzas y el deporte, ofreciendo un espacio internacional para analizar el impacto de la innovación, el liderazgo y la cooperación global en un escenario en transformación
Griffin señaló que la democratización
Griffin señaló que la democratización de las finanzas posibilita que millones de hogares tengan ahora acceso al mercado de valores (Reuters)
Donald Trump fue ovacionado por
Donald Trump fue ovacionado por el foro
En el foro, Griffin destacó
En el foro, Griffin destacó la importancia de anticipar tendencias y responder rápida y eficazmente ante los cambios económicos globales (Reuters)
María Corina Machado vinculó el
María Corina Machado vinculó el futuro de Venezuela con la seguridad regional de Estados Unidos (Reuters)
María Corina Machado sostuvo que
María Corina Machado sostuvo que Irán ha transformado a Venezuela en base de entrenamiento de la Guardia Revolucionaria (Reuters)
Lionel Messi fue uno de
Lionel Messi fue uno de los protagonistas principales del cierre de la jornada en el American Business Forum, brindando su visión junto a otros líderes del deporte mundial (Reuters)
Messi fue mencionado por Gianni
Messi fue mencionado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como inspiración, destacando su impacto para las nuevas generaciones y el diálogo global (Reuters)
Tony Robbins cerró la sesión
Tony Robbins cerró la sesión matutina del American Business Forum subrayando que los grandes cambios surgen de una transformación individual alineada con los valores globales de los líderes públicos (Reuters)

