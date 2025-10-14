50 fotos: la gran Gala Solidaria a beneficio de Fleni en el Teatro Colón

Paula Di Tella, presidente de Fleni, dijo: "En Argentina es posible sostener una institución neurológica, neuroquirúrgica y de rehabilitación que no tenga nada que envidiar a las mejores del mundo, donde la medicina, la docencia y la investigación de calidad conviven con un profundo sentido humano"
El director médico de Fleni, Claudio Pensa, aseguró: "Los tiempos van cambiando: inteligencia artificial, autogestión, múltiples fuentes de información. Sin embargo, hoy las decisiones y tratamientos se consensuan y conversan más que nunca, con el paciente siempre en el centro de nuestra atención y con el mayor grado de humanidad posible"
Carolina "Pampita" Ardohain y su pareja, Martín Pepa, a su llegada a la Gala Solidaria de Fleni en el Teatro Colón
Gustavo Sevlever, director de Investigación y Docencia de Fleni, destacó: "Nuestras publicaciones lideran en Argentina y América Latina, y uno de nuestros activos más importantes son las colaboraciones en grandes consorcios internacionales con los mejores hospitales del mundo, lo que nos enriquece y permite figurar en las grandes ligas del conocimiento biomédico global"
El objetivo de esta edición de la Gala Solidaria de Fleni fue la renovación del equipamiento para diagnóstico, tratamiento e investigación
En los últimos 10 años, Fleni atendió a más de 10 millones de pacientes y realizó más de 12 mil cirugías. La renovación de equipos para los servicios de la institución busca brindar -a todos los profesionales- los mejores recursos tecnológicos disponibles en pos de la salud y la investigación en neurociencias
Fleni es una organización sin fines de lucro, con más de 65 años de trayectoria en la prestación integral de patologías neurológicas, que incluye la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación
Los invitados vivieron una experiencia única con la interpretación en vivo del Ensamble Sinfónico 21
Se interpretaron obras musicales de Franz von Suppé, Piotr I. Tchaikovsky, Giuseppe Verdi, Edvard Grieg, Johann Strauss, Gioachino Rossini, Antonín Dvořák, Ennio Morricone, Leonard Bernstein y Arturo Márquez, entre otros
Bajo la dirección del maestro Ezequiel Silberstein, la gala alcanzó momentos de gran emoción y excelencia artística
A través del Proyecto Anual + Tecnología + Salud, se busca incorporar una serie de equipos para los servicios de Neurocirugía, Psiquiatría, Neurootología, Unidad de Terapia Intensiva de Adultos y Diagnóstico por Imágenes
