46 fotos: la gala anual benéfica de la Fundación Paolini

Mirtha Legrand junto a Horacio Paolini, presidente de la Fundación que lleva su apellido y se ocupa de las causas sociales o de situaciones de vulnerabilidad, y su mujer Soledad Paolini, directora de la institución
Rossella Della Giovampaola, madrina del evento
El empresario Eduardo Costantini
Carlos Tévez y Sergio "Kun" Agüero junto a Mirtha Legrand, quien recibió el Premio de Honor a la Trayectoria por su corazón solidario. “Una mujer única, incomparable, que ha marcado la televisión, la cultura y la vida de los argentinos como nadie más. Su ejemplo, su vigencia y su generosidad la han convertido en un verdadero ícono, admirada y querida a lo largo de generaciones”, expresó Soledad Paolini
La diseñadora Camila Romano junto a Elina Costantini, quien recibió el Premio al Corazón Solidario, destacando su compromiso con causas sociales y la creación de la Semana de la Alta Costura, un espacio que impulsa y sostiene a una industria que genera trabajo y oportunidades
Patricia Della Giovampaola junto a Soledad y Horacio Paolini
Gabriela Castellani y Cristiano Rattazzi
María Belén Ludueña
Camila Romano junto a Dominique Metzger y Verónica Zoani de Nutting
Los anfitriones junto a Jimena Capozzolo y la diseñadora Ivana Picallo
Verónica Zoani de Nutting y Marîa Claudia Pedrayes
“Cada niño que ayudamos es una vida que se transforma. Nuestra tarea es estar donde otros no llegan y acompañar a quienes más lo necesitan. Nada de esto sería posible sin el compromiso de quienes nos apoyan y nos ayudan a hacer realidad nuestros proyectos”, expresó Horacio Paolini
Soledad y Horacio Paolini junto a su hijo, Gianni “Soñamos con un país donde los chicos puedan crecer en un entorno de amor y cuidado. Esta gala es una muestra de que, cuando la solidaridad se une con la acción, se pueden cambiar historias”, expresó la directora de la Fundación
El ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse
Pamela David y Daniel Vila
Nicole Neumann y su hija Allegra Cubero
Horacio Paolini y Andrés Ibarra, ex ministro de Modernización
Daniel Angelici
Los embajadores de la Fundación, Laurencio Adot y Thiago Pinheiro, presentaron la colección Verano 2026 “Fly me to the Moon”, un despliegue de 45 vestidos confeccionados en Argentina
En esta edición, el objetivo solidario fue recaudar los fondos destinados a la reconstrucción del salón de rehabilitación y habitaciones del Hogar Milagros, en Billinghurst, partido de San Martín. Allí, viven veinte niños judicializados con problemas neurológicos y de salud que requieren de forma urgente una mejora en sus condiciones de vida
Barbie Franco y Fernando Burlando
Gabriela Castellani y Javier Iturrioz
Sergio Goycochea y su mujer, Ana Laura Merlo
Fernanda Villaverde
Teresa Calandra
Evelyn Scheidl
Los conductores de la velada, Débora Plager y Joe Miranda
Horacio Pagani y Cecilia Di Carlo
Cocho López y Verónica Colussi
Coco Sily y Cinthia Meza
Carlos Tévez y Vanesa Mansilla
Thiago Pinheiro y Joel Ledesma
Gabriela Sobrado
Uno de los momentos más emotivos fue cuando se compartió el testimonio de Alex, un niño de seis años en espera de adopción, que expresó con una sonrisa: “Quiero tener un gimnasio nuevo y lindo donde no haga frío. Y cuando sea grande, ser bombero, doctor, músico y jugador de fútbol si me da el tiempo”
La actriz Miriam Lanzoni junto a los anfitriones
La diputada provincial, Amalia Granata, y su marido Leonardo Squarzon
Javier Iturrioz y Leopoldo Montes
Mirtha Legrand en la mesa principal junto a los anfitriones, Horacio y Soledad Paolini; Rossella Dell Giovampaola, Carlos Tévez, Vanesa Mansilla y Sergio "Kun" Agüero
Evelyn Scheidl y Teresa Calandra
María Belén Aramburu
Laurencio Adot y Damián Romero
Mariana Brey
Fabián Medina Flores junto a Rocío Vivas y su marido, Brian Reinhardt
Carlos Tévez y Mirtha Legrand
Los anfitriones junto a la periodista Mariana Contartese
La gala anual benéfica de la Fundación Paolini /// Fotos: Jaime Olivos