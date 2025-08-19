El Tribunal Superior de Justicia porteño inauguró su nueva sede en un edificio emblemático
Las nuevas dependencias están ubicadas en Carlos Pellegrini 313, en un inmueble construido por el reconocido arquitecto Mario Roberto Álvarez. Además de sus integrantes, estuvieron presentes el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri junto a personalidades del mundo judicial y del derecho
19 Ago, 2025 03:13 p.m. EST
La nueva sede del TSJ, en la calle Carlos Pellegrini 313, a metros del Obelisco, concentrará áreas administrativas, la Sala de Audiencias Públicas, oficinas de Género e Innovación y el Centro de Formación Judicial, con una mudanza que alcanza a cien trabajadores
La Presidenta del Tribunal, Inés Weinberg, durante el discurso de inauguración de la nueva sede judicial expresó: "A la justicia nacional le cuesta aceptar nuestra competencia"
El Jefe del Gobierno Porteño, Jorge Macri, habló durante el acto de inauguración del edificio construido por el reconocido arquitecto Mario Roberto Álvarez
Jorge Macri junto a los cinco miembros del Tribunal Superior de Justicia porteño: Santiago Otamendi, Luis Lozano, Inés Weinberg, Alicia Ruiz y Marcela De Langhe
La segunda sede del TSJ inaugurada hoy cuenta con una superficie construida de 4.000 m2 distribuida en planta baja, dos subsuelos, un entrepiso y once pisos
En el acto estuvieron los jueces del TSJ, presididos por Inés Weinberg, junto al jefe de gobierno Jorge Macri, autoridades nacionales y porteñas, representantes de la magistratura, colegios de abogados, asociaciones periodísticas y funcionarios
El secretario de Justicia porteño, Francisco Quintana, y el ministro de esa cartera, Gabino Tapia, asistieron al evento del TSJ
El consejero de la Magistratura porteño Manuel Izura junto al ministro Gabino Tapia
La presidenta del TSJ porteño encabezó la inauguración de la nueva sede judicial y señaló: "desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia que sentó doctrina en el caso Ferrari contra Levinas, el Tribunal Superior de Justicia
es la última instancia revisora de los recursos presentados ante las cámaras nacionales en la Ciudad"
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, rodeado de los ministros del más alto tribunal de la Ciudad de Buenos Aires
El evento dio por inaugurada la nueva sede judicial en el edificio construido en la década del 60 y puesto en valor por el Poder Ejecutivo porteño, que le cedió el inmueble al TSJ
De la inauguración también participaron los consejeros de la Nación Alberto Maques y César Grau; los consejeros de la Ciudad Lorena Clienti, Manuel Izura y Gabriela Zangaro; el secretario general del Colegio Público de la Abogacía, Martín Casares, y el presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta, además de jueces y fiscales de la Ciudad
La jueza Carla Cavaliere se hizo presente en el acto
El consejero de la Magistratura de la Nación César Antonio Grau
Juan Pablo Zanetta presidente de la asociación de abogados y abogadas de Buenos Aires
Según fuentes del tribunal, entre enero y hasta mitad de agosto de este año, ingresaron al TSJ un total de 3917 causas, de las cuales 2884 se derivan de la doctrina "Levinas"