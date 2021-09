Fabricación de sombreros de palma: un negocio golpeado por el COVID-19

San Cristobal Huichochitlán es una comunidad indígena en Toluca que se caracteriza por el trabajo de la palma. En estas fechas los talleres se llenaban de sombreros, como el taller del señor Miguel Serafín de la Cruz en donde su familia se dedica a maquilar sombreros de palma, hacen todo tamaño de sombreros y modelos; tejen la cinta con palma y después se dedican a coserlo en máquinas en donde les van dando forma y después pasan a una plancha para darle su forma definitiva

Al igual que el año pasado, sus ventas han sido muy bajas, el material que elaboraron en 2020 se les quedó y están tratando de sacarlo, por lo que no maquilaron tantos sombreros este 2021. De 5 mil que llegaba a coser a estas fechas sólo llevan 2 mil, sus compradores no invirtieron lo mismo que cada año para el festejo de las fiestas patrias, los precios van desde los 8 hasta los 22 pesos y para que no se sigan viendo tan afectados por la pandemia por COVID-19 le piden a la población consuma sus productos.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

INFORMACION Y FOTOS: CUARTOSCURO

