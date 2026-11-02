Trump dijo que está dispuesto a conceder indultos a sus aliados y utilizar el veto presidencial si pierde el control del Congreso

Donald Trump afirmó su disposición a conceder indultos a todas las personas que integraron su equipo de trabajo. (REUTERS/Jonathan Ernst)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que está dispuesto a conceder indultos a todas las personas que trabajaron para él y advirtió que recurrirá al veto presidencial si los demócratas consiguen arrebatarles a los republicanos el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Sus declaraciones se conocieron en la víspera de unos comicios que podrían modificar el equilibrio de fuerzas en Washington y limitar la capacidad de su gobierno para impulsar su agenda.

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En una entrevista con el pódcast Pod Force One, conducido por Miranda Devine, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de extender la protección presidencial a quienes integraron su equipo.

“Ni siquiera me lo pensaría. Lo haría”, respondió.

Trump justificó esa disposición al recordar las medidas que adoptó al comienzo de su segundo mandato. “Lo hice con los del 6 de enero”, afirmó, en referencia a los indultos que otorgó en enero de 2025 a cerca de 1.500 personas condenadas o procesadas por su participación en el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021.

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El mandatario recordó los indultos otorgados en enero de 2025 a cerca de 1.500 personas procesadas por el asalto al Capitolio. (REUTERS/Evan Vucci)

Aquel episodio se produjo cuando una multitud de simpatizantes del entonces presidente republicano irrumpió en el edificio legislativo para intentar impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. La investigación posterior derivó en miles de procesos judiciales y condenas por distintos delitos relacionados con la violencia y la interrupción de la sesión del Congreso.

“Eso fue lo que hizo Biden. Indultó a todo el mundo”, sostuvo Trump, al aludir a los perdones preventivos concedidos por el ex presidente demócrata antes de abandonar la Casa Blanca en enero de 2025.

El indulto presidencial permite perdonar delitos federales y, en determinadas circunstancias, evitar que una persona enfrente consecuencias penales por conductas comprendidas en esa jurisdicción. Sin embargo, no alcanza a delitos estatales ni supone una protección general frente a cualquier investigación. La Constitución estadounidense otorga esa atribución al presidente, con la excepción de los casos de juicio político.

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Las declaraciones de Trump se producen en un escenario electoral adverso para el Partido Republicano. Los demócratas llegan a las elecciones con posibilidades de recuperar la Cámara de Representantes y también aspiran a modificar la composición del Senado, aunque sus perspectivas en esa cámara son menos favorables.

Una ilustración en acuarela sitúa a Donald Trump junto a una urna de votación y el Capitolio de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La totalidad de los 435 escaños de la Cámara baja está en disputa, mientras que el Senado renovará aproximadamente un tercio de sus 100 integrantes. También se elegirán gobernadores en 36 estados y numerosos representantes de administraciones locales.

Durante casi dos años, Trump contó con mayorías republicanas en ambas cámaras, una posición que facilitó la aprobación de iniciativas de su gobierno. Una modificación de ese equilibrio obligaría a la Casa Blanca a negociar con una oposición que tendría capacidad para bloquear proyectos, impulsar investigaciones parlamentarias y condicionar las prioridades legislativas del Ejecutivo.

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Frente a esa posibilidad, el presidente adelantó que utilizará una de sus principales herramientas constitucionales para frenar los proyectos que considere contrarios a sus intereses. “Me convertiré en el señor Veto”, declaró.

Trump también describió cómo imagina una eventual relación con un Congreso controlado por los demócratas. Aunque calificó a sus adversarios como “personas que odian” Estados Unidos, afirmó que no descartaría alcanzar acuerdos después de una primera etapa de enfrentamientos institucionales.

“Te enviarán propuestas, tú las vetarás y, al final, tras uno o dos meses de vetos continuos, vendrán a ti y llegarás a un acuerdo”, explicó al describir su estrategia.

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El Congreso estadounidense requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para revertir el veto del Poder Ejecutivo. (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)

El poder de veto permite al presidente rechazar una legislación aprobada por el Congreso y devolverla a la cámara de origen con sus objeciones. Para convertirla igualmente en ley, los legisladores necesitan reunir una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

En la misma conversación, Trump volvió a manifestar su interés en competir por la presidencia en 2028, aunque reconoció que existe un obstáculo constitucional para hacerlo. “Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción de la Constitución es muy estricta”, señaló.

La Vigésima Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense establece que ninguna persona puede ser elegida presidente más de dos veces. Trump ya obtuvo dos mandatos, por lo que una nueva candidatura enfrentaría esa restricción.

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