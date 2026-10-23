Estados Unidos

Chicago alerta por un inicio anticipado de la temporada de gripe y refuerza el llamado a vacunarse

Médicos alertaron que los casos aumentaron en octubre por una mutación de la H1N1 y recomendaron aplicarse la vacuna para reducir el riesgo de cuadros graves y hospitalizaciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La temporada de gripe en Chicago comenzó en octubre antes del periodo habitual de incremento de contagios (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los médicos del área de Chicago advirtieron que la temporada de gripe comenzó antes de lo habitual y recomendaron aplicarse la vacuna contra la influenza sin demoras. Los primeros casos ya se registran en octubre, cuando el incremento suele aparecer en noviembre y alcanzar mayor intensidad durante diciembre, informó CBS Chicago.

La advertencia surge mientras las autoridades sanitarias locales preparan jornadas gratuitas de vacunación contra la gripe y el COVID-19 para residentes, sin importar su cobertura de salud. La recomendación también incluye la vacunación contra el sarampión, debido a una exposición reciente que las autoridades investigan en el aeropuerto internacional O’Hare.

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Los contagios de octubre rompen con el patrón habitual

Vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)
La doctora Nadia Qureshi atribuyó el brote temprano a una mutación de la variante influenza A H1N1 que elude la inmunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Nadia Qureshi, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del Centro Médico de la Universidad Loyola, explicó que la anticipación de los casos constituye una diferencia frente al comportamiento habitual de la enfermedad.

Por lo general, cada año empezamos a ver un aumento de los casos de gripe en noviembre, principalmente en diciembre”, afirmó Qureshi en declaraciones recogidas por CBS Chicago. “Lo inusual de esta temporada es que ya estamos viendo casos y todavía estamos en octubre”.

La médica atribuyó el inicio temprano de la circulación viral a una mutación de la variante predominante de influenza A, H1N1. Aseguró que ese cambio permite al virus sortear con mayor facilidad parte de la inmunidad existente, lo que contribuiría al aumento anticipado de contagios.

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Es más fácil que invada la inmunidad y por eso vemos este aumento temprano”, sostuvo Qureshi. La especialista indicó que la H1N1 mutada es la cepa que circula actualmente en el área, de acuerdo con el reporte televisivo.

El avance de la enfermedad no se limita a Illinois. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalaron que la mayor actividad gripal del país se concentra por ahora en la costa oeste, mientras los registros estatales muestran una tendencia ascendente en Illinois.

La vacuna puede reducir hospitalizaciones y muertes

Primer plano de una jeringa administrando una vacuna en el brazo de una persona, con un profesional de la salud usando barbijo en segundo plano.
La vacuna contra la influenza reduce el riesgo de hospitalización, la intensidad de los síntomas y las muertes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la vacuna elaborada para esta temporada no fue diseñada después de la mutación identificada en la H1N1, los profesionales de la salud mantienen su recomendación de inoculación. Qureshi remarcó que el objetivo no se reduce a evitar todos los contagios, sino que apunta a disminuir las consecuencias más graves de la infección.

Puede que no brinde una protección completa para evitar contraer gripe, pero sí puede proteger contra las hospitalizaciones y la muerte”, aseguró la médica. También puede modificar la gravedad del cuadro y reducir la intensidad de los síntomas, añadió.

El doctor Alex Sloboda, director médico y subcomisionado de Preparación ante Emergencias e Inmunización del Departamento de Salud Pública de Chicago, indicó que los niveles de gripe en la ciudad aún se consideran bajos. Sin embargo, puntualizó que son levemente superiores a los registrados para esta misma fecha en los últimos cinco años.

Para Sloboda, el momento de vacunarse es ahora, antes de que la circulación viral se intensifique. “No esperen más para recibir la vacuna contra la gripe, porque los números empezarán a subir pronto y antes de lo que solemos ver”, afirmó al medio local.

Chicago ofrecerá dosis gratuitas contra gripe y COVID-19

El Departamento de Salud Pública de Chicago ya puso en marcha iniciativas para ofrecer vacunas gratuitas contra la influenza y el COVID-19, independientemente del seguro médico de cada persona. Entre las actividades programadas figura una jornada en el Instituto Arturo Velásquez, ubicado en el vecindario de Lower West Side.

Las autoridades sanitarias de la ciudad también renovaron el pedido de vacunación contra el sarampión. Aunque los casos confirmados en Illinois se concentran principalmente fuera de Chicago, el organismo mantiene la vigilancia por posibles exposiciones.

La preocupación se reforzó tras una exposición registrada el 15 de octubre en el aeropuerto O’Hare. El hecho involucró a un residente del condado de DuPage, precisó CBS Chicago, mientras la ciudad continúa con el seguimiento sanitario de la situación.

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