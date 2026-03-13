Familiares del autor del atentado en Michigan murieron en el Líbano durante una operación antiterrorista de Israel

La sinagoga Temple Israel de Michigan fue atacada mientras 140 niños y docentes permanecían en su interior. (Reuters)

El ataque perpetrado el jueves en la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield, Michigan, por Ayman Mohamad Ghazali, un ciudadano estadounidense de origen libanés de 41 años, dejó a la comunidad judía nacional ante un hecho de violencia que el FBI caracterizó como un “ataque dirigido” hacia la comunidad judía. Según fuentes de la comunidad libanesa en Michigan, Ghazali actuó tras la pérdida de varios familiares en un bombardeo en el sur de Líbano 10 días antes del incidente.

El episodio ocurrió poco después del mediodía, cuando el atacante irrumpió en el templo con su camioneta, provocó un incendio y desató pánico mientras más de 100 niños y personal permanecían dentro. Nadie más falleció, aunque un miembro del equipo de seguridad fue hospitalizado y las autoridades investigan si el hombre actuó tras los hechos sufridos por su familia en país del Medio Oriente.

Motivos detrás del ataque: la tragedia personal y su impacto

Familiares confirmaron a los medios locales que Ghazali había sufrido la pérdida de varios familiares en un bombardeo en el sur de Líbano 10 días antes del ataque. Dos hermanos y dos sobrinos murieron en el ataque aéreo, mientras que una cuñada sufrió lesiones graves. Esta tragedia marcó profundamente a Ghazali, quien, según allegados, dejó de trabajar y se aisló en su domicilio tras las noticias.

El agresor, Ayman Mohamad Ghazali, fue abatido en el lugar por personal de seguridad tras irrumpir intencionalmente en el edificio de la comunidad judía de Michigan.

Antes del ataque, Ghazali contactó a su exesposa para pedirle que cuidara de sus hijos. Este hecho preocupó a sus familiares y los llevó a alertar a la policía. Si bien las autoridades aún no confirmaron que la pérdida familiar haya sido el detonante, la investigación apunta a que el trauma reciente podría tener relevancia en el caso.

El FBI catalogó el incidente como un ataque dirigido contra la comunidad judía y mantiene abiertas las líneas de investigación sobre posibles vínculos extremistas. (Dave Boucher/USA Today Network via REUTERS)

El FBI sigue investigando posibles conexiones con organizaciones extremistas, si bien hasta ahora no hay indicios claros de colaboración con terceros. El ataque ocurre en un contexto de advertencias de expertos sobre la radicalización individual tras sufrir experiencias personales traumáticas.

Qué ocurrió en Temple Israel: cronología y consecuencias

A las 13:35 horas, la policía recibió reportes de disparos en el área de Temple Israel. Ghazali embistió las puertas del edificio y recorrió un pasillo armado con un rifle, enfrentándose al equipo de seguridad del templo. Existen versiones encontradas sobre su muerte: algunos informes aseguran que fue abatido por los guardias, mientras que otros informan que murió en el interior del vehículo a causa del incendio provocado por el choque.

El gasto anual en seguridad de instituciones judías en Estados Unidos supera los USD 775 millones, reflejando la persistente amenaza y el impacto social del antisemitismo. (Ryan Garza/USA Today Network via REUTERS)

El vehículo transportaba artefactos explosivos tipo mortero que se incendiaron tras el impacto. Uno de los jefes de seguridad resultó herido tras ser arrollado por el coche y fue hospitalizado, aunque se prevé su recuperación. 30 agentes de seguridad también recibieron atención médica por inhalación de humo.tatales y nacionales.

La gobernadora Gretchen Whitmer declaró: “El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan”. El rabino Josh Bennett, líder de Temple Israel, sostuvo que la preparación y los entrenamientos previos fueron determinantes para salvaguardar a los presentes.

El ataque ocurrió cuando más de 140 niños y personal docente se encontraban en Temple Israel, gracias a protocolos de seguridad todos resultaron ilesos. (Ryan Garza/USA Today Network via REUTERS)

En ese momento, 140 niños y su personal docente estaban dentro del edificio. Los protocolos de seguridad y la capacitación previa permitieron que todos se pusieran a salvo. La correcta evacuación impidió que hubiera víctimas adicionales.

Reacciones y estado de la amenaza

El ataque recibió el repudio de autoridades esSegún la Anti-Defamation League, la organización estadounidense de derechos civiles, los incidentes de violencia antisemita casi se duplicaron en los últimos 18 meses respecto al quinquenio previo. El costo para la protección de centros judíos en el país supera los USD 775 millones anuales, de acuerdo con la Jewish Federation of North America, la principal federación judía de Estados Unidos.

Las autoridades y líderes religiosos recalcaron la necesidad de protocolos y entrenamientos para proteger centros judíos ante el ascenso de ataques violentos. (Dave Boucher/USA Today Network vía REUTERS)

Mientras tanto, la investigación sigue en marcha; la prioridad para la comunidad judía y las autoridades es fortalecer la seguridad y la prevención frente a una amenaza persistente.