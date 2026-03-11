EEUU autoriza pruebas de taxis aéreos eléctricos en 26 estados con primeras operaciones previstas para 2026

El programa piloto de taxis aéreos eléctricos en Estados Unidos cubrirá 26 estados e impulsará la movilidad aérea avanzada, según la Administración Federal de Aviación. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El gobierno de Estados Unidos autorizó el despliegue de un programa piloto para probar taxis aéreos eléctricos y tecnologías de movilidad aérea avanzada en 26 estados, tras el anuncio realizado el 9 de marzo de 2026 por el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación. La iniciativa involucra a agencias estatales, empresas de aeronáutica y organismos de transporte, en un esfuerzo por integrar aeronaves de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) en el sistema de transporte nacional.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación, el programa piloto de integración de movilidad aérea avanzada y aeronaves eVTOL (eIPP) seleccionó ocho propuestas que reúnen a empresas como Joby Aviation, Archer Aviation, BETA, Electra, Wisk, Ampaire, Elroy Air y Reliable Robotics, junto a agencias estatales y locales de transporte. El objetivo es evaluar, en condiciones reales, la viabilidad operativa de estas tecnologías para transporte de pasajeros, logística de carga, respuesta médica y operaciones autónomas. El portal especializado The Register y la propia Administración Federal de Aviación confirmaron que las primeras operaciones se prevén para el verano de 2026.

El plan piloto responde a la orden ejecutiva Unleashing Drone Dominance, firmada durante la administración de Donald Trump, que instruyó a la Administración Federal de Aviación y al Departamento de Transporte a facilitar pruebas y certificaciones para nuevas tecnologías aéreas, según información oficial de este último organismo. Este movimiento se enmarca en una estrategia nacional de modernización del transporte y actualización regulatoria, tras años de experimentación limitada en el sector.

Implicancias de la aprobación del programa piloto de taxis aéreos en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación autorizó el despliegue de pruebas piloto con taxis aéreos eléctricos y aeronaves avanzadas en 26 estados, lo que supone un avance concreto en la integración de los eVTOL en el sistema de transporte estadounidense. El comunicado oficial detalla que el programa piloto comprenderá pruebas en escenarios urbanos y rurales, con la colaboración de organismos públicos y firmas tecnológicas.

El piloto contempla operaciones de transporte de pasajeros y de carga, además de servicios de emergencia y vuelos autónomos. Estas aeronaves podrán despegar y aterrizar en espacios reducidos empleando motores eléctricos o híbridos, lo que las distingue técnicamente de los helicópteros tradicionales, según la Administración Federal de Aviación.

La meta principal es recopilar datos sobre desempeño, integración en el espacio aéreo, interacción con infraestructuras y respuesta ante situaciones de emergencia, para desarrollar una regulación adaptada a las características técnicas de estos vehículos.

La iniciativa federal busca integrar aeronaves eVTOL en el sistema de transporte nacional y transformar el traslado de pasajeros y cargas en áreas urbanas y rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas y tecnologías seleccionadas

Entre las compañías seleccionadas destacan Joby Aviation y Archer Aviation, ambas enfocadas en servicios comerciales de taxis aéreos, según información difundida por la Administración Federal de Aviación. Asimismo, participan BETA, Electra, Wisk, Ampaire, Elroy Air y Reliable Robotics, junto con agencias estatales y locales de transporte, en una colaboración orientada al desarrollo de soluciones para transporte de carga, vuelos autónomos y aplicaciones industriales.

Joby Aviation probó su modelo eVTOL a escala real en Nueva York en 2023. Por su parte, Archer Aviation presentó su aeronave eléctrica Midnight como alternativa destinada al transporte urbano. La agencia indicó que ninguna de estas compañías cuenta actualmente con certificación total para operar vuelos comerciales de pasajeros, aunque todas avanzan en procesos de validación.

Según cifras recogidas por The Register, el sector de movilidad aérea avanzada podría generar miles de empleos y transformar el transporte de mercancías y personas en las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos.

Estados y regiones involucrados en las pruebas

El despliegue geográfico del programa se extiende entre regiones de la Costa Este, el Medio Oeste, el Sur y el Oeste. El Departamento de Transporte de Texas coordinará ensayos para establecer rutas entre Dallas, Austin, San Antonio y Houston, con el objetivo de crear una red de taxis aéreos que conecte las principales ciudades, según detalló la Administración Federal de Aviación.

En el noreste, la Port Authority of New York and New Jersey lidera un proyecto junto a cuatro socios industriales para analizar 12 conceptos operativos en la región de Nueva Inglaterra. El Departamento de Transporte de Utah estará al frente de pruebas en cuatro estados abarcando el Noroeste del Pacífico, las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras.

Florida focalizará operaciones en carga, transporte de pasajeros, automatización y respuesta médica, mediante un proyecto liderado por el Florida Department of Transportation. Luisiana organizará vuelos de prueba para transporte de cargas y personal hacia el Golfo de México, abarcando rutas a instalaciones energéticas en Luisiana, Texas y Misisipi.

Otras pruebas estarán a cargo de los departamentos de transporte de Carolina del Norte, Pensilvania y la Ciudad de Albuquerque, según información publicada por la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transporte. El organismo espera que las primeras operaciones se prevén para el verano de 2026.

Ocho compañías de tecnología aeronáutica, entre ellas Joby Aviation, Archer Aviation y Wisk, lideran las pruebas con aeronaves eVTOL en colaboración con organismos públicos estatales y locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Definición y funcionamiento de los eVTOL y la movilidad aérea avanzada

Un vehículo de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) es una aeronave propulsada por motores eléctricos, capaz de despegar y aterrizar en espacios limitados, sin requerir pista convencional. Según la Administración Federal de Aviación, estos vehículos están diseñados para el transporte de pasajeros o cargas en entornos urbanos y suburbanos, y pueden operar con o sin piloto a bordo.

La movilidad aérea avanzada (AAM, por sus siglas en inglés) refiere al uso de aeronaves nuevas, sistemas autónomos y recientes conceptos operativos destinados a ampliar las opciones de transporte aéreo en áreas urbanas, regionales y rurales. El programa piloto de la Administración Federal de Aviación busca evaluar la integración de estos conceptos en el espacio aéreo controlado y su interacción con la infraestructura existente.

De acuerdo con el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación, las pruebas permitirán analizar factores de seguridad, capacidad, impacto ambiental, ruido y regulación operativa, con el objetivo de definir estándares para futuras operaciones comerciales.

Objetivos regulatorios y legales del programa

El programa atiende la necesidad de crear un marco normativo específico para regular la operación de aeronaves eVTOL y servicios de movilidad aérea avanzada, precisó la Administración Federal de Aviación. El desarrollo de este marco legal se apoya en la orden ejecutiva Unleashing Drone Dominance, emitida durante la administración de Donald Trump, que instruyó a la agencia a facilitar pruebas y certificaciones para nuevas tecnologías.

“El futuro de la aviación está aquí y va a transformar la manera en que las personas y productos se mueven”, afirmó Sean P. Duffy, secretario de Transporte, durante la presentación del programa, según figura en el comunicado de la Administración Federal de Aviación. Según el Departamento de Transporte, el programa piloto funcionará como referencia para el diseño de regulaciones, procesos de certificación y estándares de seguridad en el sector.

La Administración Federal de Aviación anunció que los resultados de las pruebas serán analizados de forma continua y se publicarán informes periódicos destinados a ajustar la normativa y los protocolos operativos conforme a la evidencia recopilada.

El Departamento de Transporte de Texas coordinará rutas de taxis aéreos entre Dallas, Austin, San Antonio y Houston, conectando principales ciudades del estado con nuevas tecnologías de movilidad aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en el transporte y la economía de Estados Unidos

El inicio del programa piloto permite la integración de taxis aéreos y soluciones avanzadas en el sistema de transporte nacional, lo que podría modificar la movilidad y la logística tanto en zonas urbanas como rurales. Según estimaciones de la Administración Federal de Aviación y la NBAA (National Business Aviation Association), la movilidad aérea avanzada tiene el potencial de crear miles de empleos, dinamizar la industria tecnológica y reducir los tiempos de desplazamiento en las ciudades principales.

Las empresas involucradas prevén que la información obtenida durante las pruebas acelere el desarrollo de reglamentos específicos y facilite la certificación de aeronaves eVTOL para operaciones comerciales en los próximos años. De acuerdo con el Departamento de Transporte, los resultados del programa permitirán definir las condiciones técnicas, operativas y de seguridad necesarias para habilitar servicios de taxis aéreos en el país.

La Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transporte remarcaron que la cooperación entre organismos públicos, empresas y reguladores será determinante para la viabilidad y seguridad de estos nuevos servicios de transporte.

Próximos pasos tras la aprobación del programa piloto

La Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transporte continuarán con la supervisión de las pruebas, publicando informes sobre desempeño, seguridad y recomendaciones regulatorias. Los próximos pasos contemplan la evaluación de los datos surgidos, la adaptación de la normativa y la certificación de nuevas aeronaves y operadores.

Las autoridades estiman que las primeras operaciones comerciales de taxis aéreos eléctricos podrían comenzar en la segunda mitad de la década, tras la culminación de los procedimientos de certificación y homologación, según la Administración Federal de Aviación.