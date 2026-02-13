Madison Chock y Evan Bates admitieron que aún se sienten decepcionados tras ganar la medalla de plata en danza sobre hielo

Madison Chock y Evan Bates expresan una mezcla de orgullo y decepción tras ganar la plata en danza sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 (REUTERS/Yara Nardi)

La reciente final de danza sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 dejó una huella emocional profunda en Madison Chock y Evan Bates. Pese a alcanzar el podio y asegurar la medalla de plata, la pareja admitió que la sensación de satisfacción llegó acompañada de una “cierta decepción”. La jornada del pasado 11 de febrero en Milán fue especialmente intensa para ambos, quienes, visiblemente afectados, no pudieron contener las lágrimas al hablar con la prensa minutos después de finalizar su rutina.

El impacto de la competencia se extendió más allá de la pista. Al día siguiente, ya con algo más de distancia, Chock y Bates dialogaron nuevamente con los medios y confesaron que todavía procesaban lo vivido. Chock, de 33 años, expresó que durante la noche anterior las emociones la sobrepasaron. “Creo que hubo algo de decepción, sin duda”, afirmó poco antes de hacer una pausa para recomponerse. Pese al amargo sabor, también manifestó un profundo orgullo: “Me siento muy orgullosa de lo que hemos logrado y de lo que nos hemos convertido en el camino hacia esos logros”. Para la pareja, la gratitud y la satisfacción por el esfuerzo realizado convivieron con el anhelo de haber alcanzado la máxima presea.

La medalla de plata llegó con una carga emocional compleja. El esfuerzo y la entrega en la pista, sumados a la expectativa personal y profesional, hicieron que el segundo puesto supiera a poco en ese primer momento. Sin embargo, el reconocimiento internacional y el cariño del público se sumaron a la balanza de sentimientos que, con el paso de las horas, fue inclinándose hacia el orgullo por el camino recorrido.

¿Cómo se definió la competencia y cuál fue la diferencia con la pareja francesa?

La final de danza sobre hielo en Milán se definió por solo 1,43 puntos, mostrando el altísimo nivel de competencia entre Estados Unidos y Francia (REUTERS/Claudia Greco)

La lucha por el oro en danza sobre hielo tuvo un desenlace ajustado y dramático. Chock y Bates se enfrentaron en la final a los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron, en una competencia que mantuvo la tensión hasta el último segundo. El veredicto de los jueces reflejó la paridad entre ambas duplas: la diferencia final fue de apenas 1,43 puntos.

Esta ínfima distancia resultó determinante. Mientras el equipo francés se consagraba campeón olímpico, la pareja estadounidense debió conformarse con el segundo lugar. La brecha tan estrecha entre ambos conjuntos acentuó la mezcla de sensaciones experimentadas por Chock y Bates. En la rueda de prensa posterior, Bates no ocultó su percepción de que habían realizado una actuación digna de la medalla dorada. El hecho de haber quedado tan cerca del primer puesto reforzó la sensación de haber competido de igual a igual con los mejores del mundo.

El resultado final no solo evidenció el altísimo nivel de los participantes, sino también el carácter impredecible de una disciplina en la que la excelencia técnica y artística puede definirse por detalles mínimos. Para Chock y Bates, la medalla de plata fue el reflejo de una competencia feroz y equilibrada, donde cada movimiento y cada expresión en el hielo contaron.

¿Qué reflexiones compartieron Madison Chock y Evan Bates sobre su desempeño y preparación?

El público y la prensa reconocieron el esfuerzo y la entrega de Chock y Bates, quienes superaron las expectativas pese al resultado ajustado (REUTERS/Amanda Perobelli)

Más allá de la puntuación y el desenlace, Chock y Bates compartieron un análisis introspectivo de su experiencia olímpica. Chock subrayó que el “objetivo principal” de ambos era recordar lo que más les enorgullece y los momentos más destacados de su carrera. Remarcó que se propusieron dar lo mejor de sí en el hielo olímpico y consideró que cumplieron con ese propósito personal.

Bates, por su parte, aportó una visión serena sobre el balance final. Destacó que, al mirar hacia atrás, no sentirán arrepentimiento alguno: “No escatimamos esfuerzos. No cambiaríamos nada de nuestra preparación, ni de nuestro tiempo aquí, ni de nuestro rendimiento, y esa es la mejor sensación”. La pareja sostiene que el camino recorrido, el esfuerzo puesto en cada entrenamiento y la determinación al momento de competir son motivos de orgullo que trascienden el color de la medalla.

Esta actitud revela una madurez deportiva forjada a lo largo de años de trabajo conjunto y desafíos compartidos. Para Chock y Bates, el verdadero éxito reside en la entrega total y en haber honrado el compromiso asumido con su disciplina y entre ellos como pareja.

¿Qué otros logros olímpicos sumaron Chock y Bates en Milán y cuál es su balance total de medallas?

Con tres medallas olímpicas y una trayectoria marcada por la perseverancia y el talento, Chock y Bates consolidan un legado histórico en danza sobre hielo (REUTERS/Claudia Greco)

El paso de Madison Chock y Evan Bates por los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 no se limitó a la Plata en danza sobre hielo. Ambos se consagraron también campeones en la prueba por equipos, alcanzando el oro en una competencia que reunió a las principales figuras del patinaje artístico mundial. Este logro aportó un matiz positivo y renovó el orgullo de la pareja tras la ajustada definición individual.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2024, suma ahora tres medallas olímpicas en su historial, consolidándose como una de las duplas más exitosas de la disciplina. El oro por equipos representa un reconocimiento a la solidez y regularidad de su desempeño, y refuerza su posición en la élite del patinaje internacional. Para Chock y Bates, la combinación de perseverancia, talento y dedicación se traduce en un legado deportivo que trasciende los resultados puntuales y deja una marca en la historia de los Juegos Olímpicos.