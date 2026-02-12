Estados Unidos

Acusan a una mujer de Texas por asesinar a su pareja a martillazos y abandonarlo en el galpón de una iglesia

Abigail Marie Molina fue arrestada tras la muerte de Gilbert Parker, cuyo cuerpo presentaba graves traumatismos en la cabeza según la autopsia, mientras la policía investiga la posible manipulación de pruebas en el caso del condado de Bexar

La policía de Texas acusa
La policía de Texas acusa a Abigail Marie Molina de asesinato en primer grado tras la muerte de su pareja en el condado de Bexar (Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Bexar)

Una mujer de Texas fue acusada de asesinato en primer grado tras presuntamente atacar a su pareja con un martillo y dejarlo morir en un galpón acondicionado como vivienda dentro del predio de la iglesia Old Path Baptist Church, en el condado de Bexar, informaron las autoridades a People.

La acusada, Abigail Marie Molina, de 32 años, fue arrestada el 5 de febrero después de la muerte de Gilbert Parker, de 64 años. La víctima fue hallada parcialmente desnuda y con heridas graves en la tarde del 18 de enero.

Investigación y hallazgos forenses

El personal de la iglesia encontró a Parker inconsciente y cubierto de sangre seca. Efectivos del Departamento de Policía de China Grove constataron la presencia de manchas de sangre en diversas áreas del cobertizo, como prendas y dos sillones reclinables en la parte trasera de la estructura.

Parker, encargado de mantenimiento de la iglesia, fue trasladado en estado crítico a un hospital local y posteriormente a un centro médico en San Antonio, donde murió el 20 de enero, según los documentos citados por People.

Gilbert Parker, encargado de mantenimiento
Gilbert Parker, encargado de mantenimiento de la iglesia Old Path Baptist Church, fue hallado con graves heridas y falleció dos días después del ataque (Crédito: MeadowLawn)

De acuerdo con la autopsia, la víctima presentaba múltiples heridas en la cabeza, incluyendo una fractura de cráneo y hemorragia cerebral. El informe forense determinó que la lesión principal tenía un contorno irregular y era compatible con el uso de un objeto contundente, posiblemente la garra de un martillo de construcción o la punta de una pala de jardín.

Evidencias, testimonios y reconstrucción de los hechos

Tras el incidente, desaparecieron la billetera de Parker y su camioneta Dodge Dakota modelo 2002. Testimonios recogidos por la policía, de acuerdo con People, apuntan a que el arma fue un martillo de construcción con una garra rota, hallado en un canal de desagüe cerca de la residencia de Molina.

El 19 de enero, Molina se puso en contacto con la policía y afirmó no tener “nada que ocultar”, argumentando que actuó en autodefensa durante un altercado con Parker. Un exnovio de Molina declaró a las autoridades que ella le confesó telefónicamente que había perdido el control después de ser golpeada y luego agredió repetidas veces a Parker con el martillo. El exnovio aseguró que Molina le contó que Parker estaba “llorando y pidiendo ayuda” durante los hechos.

La autopsia determinó que la
La autopsia determinó que la causa de muerte de Parker fue una fractura de cráneo y hemorragia cerebral producidas por un objeto contundente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, Molina habría intentado eliminar pruebas relacionadas con el caso. Según la investigación, trasladó la camioneta de Parker a la casa de un amigo y trató de modificar su apariencia con pintura en aerosol y lija. Luego llevó el vehículo a un autolavado para limpiar las manchas de sangre y, finalmente, lo vendió a una empresa de compra de automóviles en Houston por USD 300.

Contexto de la relación y situación judicial

Amigos de Parker señalaron a los investigadores que la relación de pareja mostraba signos de tensión y diferencias notables en las expectativas. Uno de ellos describió a Parker como “más involucrado y posesivo”.

Actualmente, Molina permanece en la cárcel del condado de Bexar, acusada de asesinato en primer grado, robo y eliminación o alteración de pruebas físicas con la intención de interferir en la investigación. Hasta ahora, no se ha confirmado si cuenta con representación legal, según los últimos registros consultados por People.

