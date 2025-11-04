Elecciones locales en EEUU: alta participación en Nueva York mientras se define la alcaldía entre Mamdani, Cuomo y Sliwa

Una mujer y su hijo pasan junto a las cabinas electorales durante las elecciones a la alcaldía de Nueva York, en un colegio electoral situado en la Escuela Secundaria de Arte y Diseño del distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York este 4 de noviembre de 2025 (REUTERS/Brendan McDermid)

Estados Unidos celebra este martes elecciones estatales y locales en seis estados —Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas— en una jornada que pone a prueba el clima político durante el segundo mandato de Donald Trump y marca el pulso hacia las próximas legislativas.

Las votaciones, iniciadas a las 6:00 (hora local), giran en torno a debates sobre vivienda, economía y el futuro de los partidos tradicionales, aunque la atención nacional se concentra en la Alcaldía de Nueva York luego de que Trump advirtiera que retiraría fondos federales si gana el demócrata socialista Zohran Mamdani.

En Nueva York, Mamdani, de 34 años, lidera la carrera por la alcaldía según AtlasIntel, enfrentándose al ex gobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa con propuestas como viviendas asequibles y mayores impuestos a grandes fortunas. Mamdani cuenta con el respaldo de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y otras figuras demócratas, mientras Cuomo criticó la falta de experiencia de su rival y su postura sobre Israel, en una ciudad con una amplia comunidad judía.

En Nueva Jersey, la votación para definir al sucesor del gobernador Phil Murphy enfrenta al republicano Jack Ciattarelli, respaldado por Trump, y a la demócrata Mikie Sherrill. La campaña está marcada por propuestas para congelar tarifas de servicios públicos, recortes fiscales y el debate sobre el costo de la energía, que según la Administración de Información Energética subió un 21% en el último año.

El resto de los comicios incluye la disputa por la gobernación de Virginia, donde las políticas escolares y los derechos de las personas transgénero son temas centrales; la Proposición 50 en California sobre el sistema de redistritación; la continuidad de jueces demócratas en la Suprema Corte de Pensilvania; y la renovación del Distrito 18 del Congreso en Texas.

A continuación la cobertura minuto a minuto de las elecciones locales en Estados Unidos: