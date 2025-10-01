Estados Unidos

Cierre del gobierno de EEUU: 750.000 empleados federales podrían quedar suspendidos durante la paralización

Tras la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos, las agencias comenzaron a quedarse sin fondos a las 12:01 am de este miércoles, provocando la paralización de algunas operaciones esenciales y no esenciales

El Capitolio de EEUU, horas antes de que entre en vigor un cierre parcial del gobierno (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Estados Unidos entró cierre gubernamental luego de que los demócratas del Senado rechazaran por segunda vez la resolución de continuidad impulsada por los republicanos para extender la financiación hasta el 21 de noviembre. La votación se produjo horas antes de la medianoche.

Con la falta de acuerdo, las agencias federales comenzaron a quedarse sin fondos a las 12:01 am de este miércoles, provocando la paralización de algunas operaciones esenciales y no esenciales. Entre los efectos inmediatos se incluyen el cierre de agencias, parques nacionales y museos, así como la congelación de salarios de empleados federales, incluidos los que deben permanecer en sus puestos, como fuerzas armadas y controladores aéreos.

El último cierre del Gobierno ocurrió en 2018-2019 y se prolongó durante 35 días.

A continuación, la cobertura minuto a minuto del “shutdown” en EEUU:

05:27 hsHoy

¿Cuánto tiempo duraron los cierres anteriores?

Los cierres gubernamentales en EEUU han tenido duraciones muy variadas a lo largo de la historia reciente. Durante el primer mandato de Donald Trump, se produjeron tres cierres, incluido el más largo de la historia estadounidense, que duró 35 días.

Antes de Trump, el récord anterior correspondía a Bill Clinton, cuyo cierre se extendió 21 días en 1995, hacia el final de su primer mandato. En ese momento, los republicanos controlaban la Cámara de Representantes y el Senado y buscaban aprobar un presupuesto que limitara, entre otras cosas, el gasto en Medicare.

De manera similar, Barack Obama enfrentó un cierre de 16 días en 2013, relacionado con la legislación sobre atención médica propuesta por su administración.

Durante la presidencia de Ronald Reagan, se registraron ocho cierres a lo largo de sus dos mandatos en la década de 1980, aunque todos fueron relativamente cortos. La brecha de financiación más larga durante su gobierno duró apenas tres días, mucho menos que los cierres prolongados de los presidentes posteriores.

05:10 hsHoy

Kamala Harris responsabilizó a los republicanos por el cierre del Gobierno

La ex vicepresidenta de EEUU Kamala Harris (REUTERS/Etienne Laurent/Foto de archivo)

La ex vicepresidenta Kamala Harris responsabilizó a los republicanos por el cierre del Gobierno federal en una publicación realizada en X. “El presidente Trump y los republicanos del Congreso acaban de cerrar el gobierno porque se negaron a detener el aumento de los costos de atención médica”, indicó.

Seamos claros: los republicanos están a cargo de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado. Este es su cierre”, afirmó.

04:58 hsHoy

¿Qué haría falta para poner fin al cierre del gobierno de EEUU?

Una bandera de EEUU se ilumina en una puerta de la rotonda del Capitolio de EEUU en las horas previas a un cierre parcial del gobierno (REUTERS)

El cierre del Gobierno de Estados Unidos se mantiene debido a un profundo impasse entre el presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso, que impidió alcanzar un acuerdo de financiación. Para poner fin, los republicanos y demócratas necesitan encontrar un consenso sobre los niveles de gasto y los programas incluidos en cualquier resolución de continuidad.

Los republicanos controlan tanto la Cámara de Representantes como el Senado, y ya lograron importantes victorias presupuestarias este año. El proyecto de ley “One Big Beautiful Bill”, aprobado en julio, impulsó el gasto en defensa y control migratorio, redujo el gasto en energía verde y otras prioridades demócratas, e implementó recortes en Medicaid para financiar reducciones de impuestos centradas principalmente en los ricos.

Los republicanos apoyan extender la financiación a los niveles actuales hasta el 21 de noviembre para ganar más tiempo en las negociaciones anuales.

Los demócratas, como partido minoritario, necesitan al menos siete votos para avanzar cualquier proyecto de gasto en el Senado, donde se requieren 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes.

Están usando esa influencia para impulsar la renovación de los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) y para impedir que la Casa Blanca ignore unilateralmente sus disposiciones.

También buscan revertir restricciones incluidas en el “One Big Beautiful Bill”, lo que proporcionaría cobertura médica a siete millones de estadounidenses para 2035 y aumentaría el gasto público en salud en 662.000 millones de dólares en 10 años.

Los republicanos se muestran abiertos a considerar las exenciones fiscales que expiran, pero sostienen que este asunto debe resolverse por separado.

04:34 hsHoy

Mike Johnson descartó negociaciones durante el cierre del gobierno y responsabilizó a los demócratas por la crisis

El presidente de la Cámara de Representantes había anticipado que el shutdown era “inevitable” y describió la situación como “una táctica peligrosa” por parte del líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer

Mike Johnson advirtió que no habrá negociación mientras el gobierno siga cerrado y acusó a los demócratas de prolongar la crisis (REUTERS)

04:27 hsHoy

Los líderes demócratas culparon a Trump y a los republicanos por el cierre del Gobierno

Los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer responsabilizaron directamente al presidente Donald Trump y al Partido Republicano del “shutdown”.

En una declaración conjunta, indicaron: “Después de meses de hacer la vida más difícil y más cara, Donald Trump y los republicanos ahora han cerrado el gobierno federal porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”.

Jeffries y Schumer reiteraron que los demócratas “siguen dispuestos a encontrar un camino bipartidista para avanzar” y agregaron: “Necesitamos un socio creíble”.

04:14 hsHoy

La reacción de la Casa Blanca al cierre de gobierno

(@WhiteHouse vía X)
04:05 hsHoy

Kristi Noem aseguró que los “agentes del orden seguirán trabajando durante el cierre gubernamental”

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem (AP Foto/Virginia Mayo)

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó a través de X que los “agentes del orden público seguirán trabajando durante el cierre gubernamental demócrata para garantizar la seguridad” de EEUU.

“Más de 200,000 de estos patriotas se quedarán sin paga. Los demócratas obligarán a más de 150.000 oficiales y casi 50.000 miembros de las fuerzas armadas (nuestra primera línea de defensa) a seguir protegiendo a nuestra nación sin cobrar”, aseguró.

04:03 hsHoy

EEUU entró en cierre gubernamental tras el rechazo de los demócratas en el Senado a la propuesta de financiación federal

La Casa Blanca instruyó mediante una circular a todas las agencias federales “implementar sus planes para un cierre ordenado”, al confirmarse la falta de una nueva ley de asignaciones presupuestarias

EEUU entró en cierre gubernamental tras el rechazo de los demócratas en el Senado a la propuesta de financiación federal (REUTERS/Nathan Howard)

Por primera vez desde 2018, el gobierno federal de Estados Unidos entró en cierre tras el rechazo del Partido Demócrata en el Senado a la última propuesta republicana para financiar la administración federal.

03:15 hsHoy

Cómo afecta el cierre del Gobierno a los viajeros y los aeropuertos en Estados Unidos

Según informó ABC News, entidades clave del sector de transporte continuarán operando, aunque con limitaciones y bajo un clima de incertidumbre para empleados y usuarios

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Las filas pueden extenderse en los principales aeropuertos de EE.UU. como ocurrió en el cierre de 2019. (REUTERS/Elijah Nouvelage)

El cierre temporal del gobierno federal de Estados Unidos afecta a millones de viajeros. Según informó ABC News, entidades clave del sector de transporte continuarán operando, aunque con limitaciones y bajo un clima de incertidumbre para empleados y usuarios.

03:10 hsHoy

Los demócratas rechazaron el último intento republicano para evitar un cierre del Gobierno en Estados Unidos

Si no llegan a un acuerdo antes de la medianoche, comenzará el primer “shutdown” en siete años. La Casa Blanca ya ordenó a las agencias ejecutar “planes para un cierre ordenado” mientras el enfrentamiento partidista alcanza niveles críticos

Vista del Capitolio en Washington, el martes 30 de septiembre de 2025 (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Los demócratas del Senado rechazaron un proyecto de ley republicano para mantener la financiación del gobierno, lo que lo coloca en una situación casi segura de cierre apenas comience el miércoles por primera vez en casi siete años.

