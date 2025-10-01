Cierre del gobierno de EEUU: 750.000 empleados federales podrían quedar suspendidos durante la paralización

El Capitolio de EEUU, horas antes de que entre en vigor un cierre parcial del gobierno (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Estados Unidos entró cierre gubernamental luego de que los demócratas del Senado rechazaran por segunda vez la resolución de continuidad impulsada por los republicanos para extender la financiación hasta el 21 de noviembre. La votación se produjo horas antes de la medianoche.

Con la falta de acuerdo, las agencias federales comenzaron a quedarse sin fondos a las 12:01 am de este miércoles, provocando la paralización de algunas operaciones esenciales y no esenciales. Entre los efectos inmediatos se incluyen el cierre de agencias, parques nacionales y museos, así como la congelación de salarios de empleados federales, incluidos los que deben permanecer en sus puestos, como fuerzas armadas y controladores aéreos.

El último cierre del Gobierno ocurrió en 2018-2019 y se prolongó durante 35 días.