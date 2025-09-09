Casi 50 millonarios de Florida entraron al ranking Forbes 400 y concentran una fortuna récord

Jeff Bezos, fundador de Amazon, encabeza a los residentes de Florida en la lista Forbes 400 con una fortuna de 241.000 millones de dólares. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Casi 50 personas residentes en Florida figuran este año entre las 400 mayores fortunas de Estados Unidos, con activos acumulados que alcanzan los 716.000 millones de dólares, una subida respecto a los 605.000 millones de la edición previa, según el ranking anual elaborado por Forbes.

El informe, publicado el martes 9 de septiembre, posiciona a Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, en la cima del listado con un patrimonio de 428.000 millones de dólares. El empresario se mantiene firme en el liderazgo, pese a las recientes caídas en la cotización de las acciones de Tesla.

Las cifras consolidan una tendencia al alza entre los poseedores de grandes fortunas. Según Forbes, la riqueza total de quienes integran el ranking supera los 5,6 billones de dólares, un salto frente al 1,2 billón registrado el año anterior.

De estos multimillonarios, al menos 40 mantienen una vinculación residencial con Palm Beach, sea como domicilio principal o secundario, de acuerdo con el análisis de Palm Beach Daily News.

Elon Musk mantiene el primer lugar en el ranking de Forbes con un patrimonio de 428.000 millones de dólares. (Europa Press)

Jeff Bezos, fundador de Amazon y con residencia en la bahía de Biscayne, figura como el floridano mejor posicionado, alcanzando el cuarto lugar global gracias a una fortuna estimada en 241.000 millones de dólares.

Thomas Peterffy, pionero del comercio digital y cabeza de Interactive Brokers, es el siguiente nombre vinculado a Florida que aparece en el puesto 18, con 73.300 millones de dólares. Detrás de Peterffy surge Ken Griffin, de Citadel, ocupando la casilla 21 con 50.400 millones.

Otras figuras destacadas de la región dentro del listado son David Tepper (41º), propietario de los Carolina Panthers, con 23.700 millones; Stephen Ross, promotor inmobiliario y accionista de los Miami Dolphins y el Miami Grand Prix de Fórmula Uno, con 17.000 millones; y Shahid Khan, industrial del sector de autopartes y dueño de los Jacksonville Jaguars, quien aparece en el puesto 74 con 14.300 millones.

La edición 2025 de la lista Forbes 400 exige una fortuna mínima de 3.800 millones de dólares para ingresar al ranking. (REUTERS/Rick Wilking)

El presidente Donald Trump figura este año en el puesto 201, con una fortuna estimada en 7.300 millones de dólares. Forbes destaca que “Donald Trump ha dirigido la presidencia más lucrativa en la historia de Estados Unidos, sumando miles de millones a su fortuna gracias sobre todo a inversiones en criptomonedas”.

La edición 2025 de la lista estableció, por primera vez, un umbral de acceso de 3.800 millones de dólares. No se incorporó ningún nuevo multimillonario oriundo del estado este año.

Otros nombres en la lista

Entre los nombres más reconocidos que aparecen bajando en la lista están J. Christopher Reyes y Jude Reyes, hermanos y copresidentes de Reyes Holdings, que operan en el rubro de la distribución de alimentos y bebidas, quienes suman 13.100 millones cada uno.

Orlando Bravo, financista y primer multimillonario nacido en Puerto Rico, se consolida con 12.800 millones. En tanto, empresarios como Mickey Arison (Carnival Corp.), Terrence Pegula (sector gas y petróleo, dueño de los Buffalo Bills), Elisabeth DeLuca (heredera de Subway) y Michael Saylor (MicroStrategy) también aparecen con patrimonios que superan los 8.000 millones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocupa el puesto 201 entre los más ricos, con 7.300 millones de dólares. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La presencia de figuras ligadas al deporte y el entretenimiento se evidencia con la inclusión de Michael Jordan, cuya fortuna alcanza los 3.800 millones de dólares, y de Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, con 7.800 millones. Otros destacados del listado incluyen a Carl Icahn, financista con 4.600 millones, y Richard Schulze, creador de Best Buy, con 4.400 millones.

Las grandes fortunas de Florida no se limitaron a los nombres principales. También destacan figuras como Reinhold Schmieding (Arthrex), Ronald Wanek (Ashley Furniture), Rakesh Gangwal (IndiGo, Southwest Airlines), John Henry (Red Sox, Boston Globe), Jeff Skoll (eBay), y Steve Wynn, pionero hotelero y de casinos, cada uno con activos valorados entre 3.800 y 6.000 millones de dólares.

Forbes explica que la metodología para estimar el patrimonio de cada persona “toma como referencia los precios de las acciones y tipos de cambio al 1 de septiembre de 2025”, además de considerar bienes inmuebles, participaciones en compañías privadas y colecciones de arte. Tal como alerta el propio medio, no pueden conocer de manera absoluta el balance privado de cada multimillonario, aunque algunos sí comparten información directamente.