El congresista republicano Mike Turner advirtió que EEUU está frente a una “grave amenaza” rusa en materia de seguridad (REUTERS)

Estados Unidos está frente a una “grave amenaza” rusa en materia de seguridad, sugirió este miércoles con un misterioso posteo en redes sociales el congresista republicano, Mike Turner. El también Presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja del país publicó en su cuenta de X un breve comunicado en el que señalaba que su equipo había identificado “un asunto urgente” relacionado a “una capacidad política extranjera desestabilizadora” y que esta información se había extendido a todos los miembros del Congreso.

Te puede interesar: El secretario de Defensa de EEUU fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos por un “problema urgente”

Sin embargo, el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, instó a la calma. “Quiero garantizar a los estadounidenses que no hay necesidad para la alarma pública. Vamos a trabajar juntos para abordar este tema, como hacemos con todos los temas sensibles que están clasificados”, indicó en declaraciones a la prensa.

La difusión de estos documentos se dio luego de que el Comité votara la víspera en favor de desclasificar toda la información sobre esta amenaza pero se limita a los miembros de la Cámara. Es por ello que Turner agregó en su comunicado un pedido especial al presidente Joe Biden para que él también haga públicos todos estos datos y que “el Congreso, la Administración y nuestros aliados puedan debatir abiertamente las acciones necesarias para responder a esta amenaza”.

Te puede interesar: EEUU sugirió que Hamas atacó a Israel para evitar un histórico acuerdo de reconocimiento con Arabia Saudí

Desde la Casa Blanca mantuvieron relativo el silencio tras la publicación de este mensaje, con apenas una declaración del asesor del Consejo de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en la que afirmó estar “un poco” sorprendido ante la publicación del legislador, luego de haber mantenido esta semana conversaciones con líderes de ambos partidos implicados en temas de seguridad en la que no se adelantó esta decisión.

Sullivan no brindó detalles sobre el comunicado del Presidente del Comité y dijo que conversará este jueves con "la banda de los ocho" (REUTERS)

Así, en pocos minutos, los medios locales comenzaron a difundir sus propias versiones que, aunque similares, carecen de confirmación oficial.

Te puede interesar: EEUU ratificó su compromiso con la OTAN: “Tenemos la responsabilidad de defenderla”

La cadena ABC citó a dos fuentes anónimas conocedoras de la situación que sostuvieron que el peligro se vincula a la voluntad de Rusia de poner armas posiblemente nucleares en el espacio, no para lanzarlas contra el planeta Tierra sino para utilizarlas en un eventual ataque contra satélites de Washington. Precisamente, se refiere a un arma antisatélite rusa que puede o no haber sido ya desplegada y que podría suponer un grave peligro para los sistemas estadounidenses, por los que se transmiten miles de millones de bytes de datos cada hora. No se pudo establecer con seguridad si el arma rusa tiene efectivamente capacidad nuclear. CNN coincidió con ABC.

La amenaza estaría relacionada con un arma rusa posiblemente nucleares que, desde el espacio, podría participar en un ataque contra satélites de Washington (REUTERS)

Desde el Senado evitaron dar precisiones o detalles sobre el caso pero sí intentaron llevar tranquilidad a la sociedad.

“El Comité de Inteligencia del Senado tiene la información en cuestión y ha estado siguiendo rigurosamente este asunto desde el principio. Seguimos tomando este asunto en serio y estamos discutiendo una respuesta adecuada con la Administración”, comentaron el presidente del Comité Selecto de la Cámara, el demócrata Mark Warner, y su vicepresidente, el republicano Marco Rubio.

A continuación, resaltaron la necesidad de “ser cautelosos a la hora de revelar fuentes y métodos que pueden ser clave para preservar las opciones de acciones por parte de Estados Unidos”.

En ese sentido el demócrata Jim Himes insistió en que la información “no es una causa de pánico”.

Himes insistió en que, si bien la información es importante, “no es una causa de pánico" para la sociedad (REUTERS)

Mientras siguen surgiendo teorías y especulaciones sobre el tema, Sullivan se reunirá este jueves con “la banda de los ocho”, un grupo que nuclea a los líderes de cada uno de los partidos en el Senado y en la Cámara de Representantes, y a los presidentes y los miembros de la oposición de ambos comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes.

(Con información de EFE)