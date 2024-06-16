La nueva estrategia del régimen de Maduro para anular la candidatura del opositor Edmundo González

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, le da la mano a Elvis Hidrobo Amoroso, jefe del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El el ex gobernador del Táchira y dirigente del partido social cristiano COPEI, César Pérez Vivas, denunció que el régimen de Nicolás Maduro está preparando una estrategia para anular la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición venezolana. Según Pérez Vivas, el plan incluye la eliminación de las tarjetas electorales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y los otros dos partidos de oposición aliados, que apoyan la candidatura.

En conversación con Infobae, el ex gobernador del fronterizo estado Táchira explicó que “en la Sala Situacional del Comando de Campaña de Maduro se está debatiendo la posibilidad de quitar del juego político a la MUD mediante demandas de nulidad presentadas antes del proceso de postulaciones”.

César Pérez Vivas, ex gobernador en el fronterizo estado Táchira Venezuela

Entre los personajes enviados por el régimen para introducir estas demandas destacó a Luis Ratti y José Brito, quienes han formulado argumentos sin pruebas concretas, alegando que la tarjeta de la MUD representa dobles militancias.

Luis Ratti, quien en su momento se había inscrito para participar como candidato a la Presidencia de Venezuela, pero declinó, es uno de los que integran la lista de “pseudo-opositores” que le hacen el juego a Maduro en las elecciones. Además de ser un político con una escasa trayectoria y sin resultados significativos en política, Ratti se ha dedicado a presentar denuncias ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicitando la suspensión de las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en las que María Corina se posicionó como la candidata de la oposición mayoritaria. Además, solicitó la nulidad de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), uno de los partidos que conforman la PUD.

El político Luis Ratti. EFE/ Rayner Peña R.

Por su parte, José Brito es actualmente otro de los candidatos a la Presidencia acusados de operar a favor de Maduro. En 2020 fue uno de beneficiados por el régimen, puesto que el TSJ lo designó como titular de la junta del partido Primero Justicia, pero anuló la decisión tiempo después. Al igual que Ratti introdujo una demanda contra la MUD.

Según Pérez Vivas, la base de estas demandas se considera “fuera de toda lógica” ya que en Venezuela no existe un registro de militancia que sustente estas acusaciones.

“Estos demandantes argumentan sin pruebas que la tarjeta representa una doble militancia, una afirmación sin lógica ni registro que la sostenga”, dijo Pérez Vivas.

“La tarjeta de la MUD representa desde hace tiempo a la oposición política venezolana”, agregó, recordando su participación en elecciones parlamentarias en el 2015 cuando la oposición ganó abrumadoramente la mayoría de los escaños del Parlamento Nacional y en las elecciones regionales en el 2021.

La estrategia del régimen también afecta a las tarjetas de otros partidos como Un Nuevo Tiempo (UNT) y el Movimiento por Venezuela (MPV). La tesis del régimen es que, al eliminar la tarjeta principal de la MUD, las otras tarjetas que se unieron a ella quedarán suspendidas por defecto. Pérez Vivas rechaza esta teoría, enfatizando que “cada partido tiene derecho a postular sus propios candidatos y estas postulaciones son independientes”.

El tarjetón con las candidaturas para las elecciones presidenciales de Venezuela

El ex gobernador también destacó que esta iniciativa del régimen de Maduro va en contra de los compromisos asumidos en el Pacto de Barbados, donde se había prometido respetar la participación de la verdadera oposición.

“Lo que se está planificando es un mecanismo para sacar de la contienda electoral a la opción de Edmundo González, esto afectará la legalidad y legitimidad del proceso electoral”, sostuvo Pérez Vivas.

El plan, que se espera sea ejecutado en el mes de julio, ha sido concebido en reuniones de alto nivel con figuras prominentes del régimen como Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y Nicolás Maduro. Aunque existe resistencia dentro de la cúpula del régimen, consciente de los severos daños que una medida de esta naturaleza infligiría tanto en el ámbito nacional como internacional, el plan sigue en marcha.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, saluda al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tras la firma de una propuesta de calendario electoral para las elecciones presidenciales del país. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Pérez Vivas subrayó la importancia de la candidatura de González, liderada por María Corina Machado, afirmando que es una verdadera alternativa y no una candidatura financiada por el régimen, sino “satanizada” por él. Además, enfatiza que cualquier intento de impedir que los ciudadanos se expresen en las urnas será en vano, ya que “nosotros vamos a dar una respuesta política electoral democrática”.

El dirigente reiteró que la oposición se mantendrá en la ruta electoral y que toda acción tomada por el régimen con el fin de impedir la participación de la oposición será enfrentada políticamente. Según las transcripciones de las informaciones proporcionadas, Pérez Vivas dijo que una decisión de esta naturaleza aumentaría el rechazo de la comunidad internacional y la irritación de la comunidad venezolana hacia el régimen de Maduro.

El plan generaría, además, un golpe contra la legitimidad del proceso electoral, que ya ha sido cuestionado por múltiples irregularidades.

“Esto es un claro intento de sacar de la contienda electoral a la opción de Edmundo González, cuyo liderazgo en la campaña corresponde a María Corina Machado”, enfatizó.

Con respecto a la sospechosa insistencia de Maduro para que la oposición firme un acuerdo de reconocimiento de resultados electorales, Pérez Vivas lo calificó como un intento de evitar cuestionamientos ante posibles fraudes electorales. El ex gobernador del Táchira, aseguró que Maduro busca evitar cualquier tipo de impugnación y legitimar un posible plan de fraude.

“Si el Gobierno tiene como objetivo respetar los resultados, no necesita ningún documento,” afirmó Pérez Vivas en una entrevista con Infobae.

Este punto cobra relevancia dado que ya existe un acuerdo firmado en Barbados entre el régimen y la oposición para garantizar elecciones competitivas y transparentes. Sin embargo, Pérez Vivas denunció que “todos los elementos fundamentales de ese acuerdo están siendo violados”. La percepción entre los opositores es que el control absoluto que ejerce el régimen sobre el poder electoral disminuye cualquier esperanza de una elección justa. Según Pérez Vivas, desde la presidencia del cuerpo electoral hasta los coordinadores de centro de votación están bajo el control gubernamental.

“Esa propuesta de firmar un acuerdo de parte de Maduro es una táctica con la cual callar la voz de la oposición”, enfatizó.

El aspecto técnico de las irregularidades también fue abordado. Juan Carlos del Pino, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha señalado que muchas decisiones se toman de manera unilateral sin el consenso de todos los rectores. Pérez Vivas destacó que esto es preocupante para el funcionamiento institucional del CNE, que según la ley debería actuar de manera colegiada. También mencionó que hay varias violaciones al ordenamiento jurídico, como la constitución de las mesas electorales con menos miembros de los establecidos y la elección de secretarios.

Cesar Perez Vivas REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Con la intención de evitar cualquier fraude, la oposición se prepara para recolectar y contabilizar los resultados de cada mesa de votación de manera independiente. Pérez Vivas expresó su convicción de que la ciudadanía apoyará masivamente a la oposición y que “Nicolás Maduro no tendrá otro camino que aceptar esa realidad”. Además, añadió que la situación internacional también obliga a Maduro a participar en el proceso electoral, ya que, de lo contrario, “entraría en una situación de ilegitimidad universal”.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de una trampa en los seis meses que median entre las elecciones de julio y la investidura del nuevo presidente en enero del 2025, suponiendo que la oposición resulte victoriosa como apuntan las encuestas. Pérez Vivas dijo que. aunque el periodo presidencial concluye formalmente el 10 de enero de 2025, “El país podría exigir que se adelante la entrega del gobierno”.

Esto solo sería posible si se llegara a un acuerdo político de transición. De todas formas, Pérez Vivas subrayó que cualquier maniobra del ejecutivo en ese periodo sería una violación a la Constitución.

El dirigente de Copei expresó su visión optimista respecto al papel de la fuerza ciudadana en los comicios y la determinación para lograr un cambio. También criticó la posible tentación de Maduro de desconocer la voluntad ciudadana, aunque resaltó que las presiones internas e internacionales podrían obligarle a aceptar los resultados.

“Nosotros tenemos confianza en que vamos a obtener esa mayoría y Maduro tendrá que terminar aceptando la realidad”.

Edmundo González, candidato de la oposición, sería el encargado de iniciar un nuevo gobierno en caso de resultar vencedor. El plan es establecer un gobierno de unidad nacional que permita transitar de la dictadura a la democracia. Pérez Vivas concluyó con la convicción de que este nuevo gobierno facilitaría la transición hacia una economía de mercado y la recuperación del país a partir del 29 de julio, cuando se proclame al nuevo presidente.