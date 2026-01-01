Las rutas de senderismo más impresionantes de Zamora: de increíbles lagos glaciares a mágicos hayedos

Lago de Sanabria, en Zamora (Adobe Stock).

La provincia de Zamora se perfila como uno de los destinos más atractivos para los amantes del senderismo y el turismo de naturaleza en el noroeste de España. Entre valles, lagos, bosques y cañones, este territorio sorprende por la variedad y la belleza de sus paisajes, donde cada ruta ofrece una experiencia única para descubrir el entorno zamorano a pie.

Desde lagos glaciares hasta antiguas calzadas romanas, la selección de rutas que recorre la provincia se adapta a todos los perfiles y niveles, brindando al visitante la oportunidad de explorar la riqueza natural y cultural de la zona, tanto en familia como en grupo de amigos.

Senda de los Monjes

La Senda de los Monjes es una de las rutas más emblemáticas de Zamora, rodeando el Lago de Sanabria, el mayor lago natural de origen glaciar en España y uno de los más grandes de Europa. Este itinerario circular de 16 kilómetros permite disfrutar de panorámicas inigualables desde miradores como el de los Peces y descubrir vestigios históricos, como un castro celta. El recorrido invita a realizar paradas en lugares tan singulares como San Martín de Castañeda, donde el centro de interpretación de la naturaleza, junto al monasterio, proporciona contexto sobre la riqueza ambiental de la zona.

Ruta del Bosque de Tejedelo

Bosque de Tejedelo, en Zamora (Adobe Stock).

Cerca de Requejo, en el paraje de Los Pedrazales, se inicia la Ruta del Bosque de Tejedelo, una senda circular de unos cinco kilómetros que combina ascensos hacia el Mirador de las Peñas de Valedero con descensos por un bosque de tejos milenarios. Los pequeños puentes y pasarelas de madera, así como los torrentes que cruzan el camino, aportan un aire mágico a esta ruta, considerada una joya botánica de la provincia.

Etapa 31 de la Senda del Duero

Esta etapa conecta Pinilla de Fermoselle con la capital de los Arribes del Duero, Fermoselle, atravesando paisajes de profundos cañones y olivares centenarios. El Mirador de la Peña del Cura se erige como uno de los puntos más destacados, ofreciendo vistas espectaculares sobre el Cañón del Duero. El recorrido culmina en Fermoselle, donde la Fuente de la Noria sorprende por su tamaño e historia, consolidando la ruta como una de las preferidas para los amantes de la naturaleza y la arquitectura popular.

Lagunas de Villafáfila

En el noreste zamorano se encuentran las Lagunas de Villafáfila, uno de los humedales más relevantes del norte de España. Aquí, el visitante puede escoger entre dos recorridos: uno de dos horas, que enlaza los municipios de Tapioles, Revellinos, Villafáfila y Villarrín de Campos, y otro de hora y media por la Laguna Grande y el Monasterio de Granja de Moreruela. La observación de aves y la tranquilidad del entorno hacen de estas rutas una cita imprescindible para los amantes del ecoturismo.

Laguna de los Peces y Laguna de las Yeguas

Laguna de las Yeguas, en Zamora (Adobe Stock).

Para quienes buscan rutas accesibles y aptas para familias, la senda que parte hacia la Laguna de los Peces y continúa hasta la Laguna de las Yeguas es una excelente elección. El recorrido, de hora y media, está perfectamente señalizado y transcurre entre paisajes de montaña que ofrecen su mejor cara en primavera. Subiendo un poco más, se alcanza un refugio de montaña con vistas privilegiadas del entorno.

La Calzada Mirandesa

La Calzada Mirandesa propone un auténtico viaje en el tiempo a lo largo de 55 kilómetros entre Zamora y Miranda do Douro, siguiendo el trazado de la antigua calzada romana. Durante el trayecto, el senderista atraviesa dehesas, praderas, puentes históricos como el de Potato o el de las Urrietas y aldeas que conservan la esencia de la arquitectura popular de Sayago. La ruta suele completarse en dos jornadas, lo que permite disfrutar plenamente de la riqueza paisajística y patrimonial.

Cascada de Sotillo

Cascada de Sotillo, en Zamora (Adobe Stock).

La Ruta de la cascada de Sotillo ofrece un recorrido de siete kilómetros a través de un frondoso bosque de acebos, robles y castaños. El tramo de ascenso, con un desnivel de 350 metros, lleva al senderista hasta una de las cascadas más espectaculares de Zamora. A pocos metros del salto de agua, una señal indica la conexión con las rutas hacia las lagunas de Carros y de Sotillo.

De Castro de Alcañices a Brandilanes

En pleno Parque Natural Arribes del Duero, la ruta que parte de Castro de Alcañices y llega hasta Brandilanes, conocida como La Rivera de los Molinos, discurre a lo largo de 10 kilómetros entre cursos de agua, restos de antiguos molinos y pequeños puentes. El protagonismo del agua y la vegetación de ribera convierten este camino en una opción atractiva para quienes buscan tranquilidad y paisajes singulares.

Mirador del Hullón

Desde Villadepera, en la comarca de Sayago, parte la senda hacia el Mirador del Hullón, un trayecto sencillo y bien señalizado que puede realizarse con niños. Tras pasar por la iglesia parroquial y las piscinas municipales, el camino se adentra en terrenos agrícolas y culmina en el Banco El Hullón, considerado uno de los miradores más impresionantes de toda la provincia. El regreso ofrece la posibilidad de enlazar con la Senda del Duero y descubrir más senderos y tradiciones locales.