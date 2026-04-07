Dani Juncadella, el piloto que quería ser Alonso y correrá con Verstappen las 24h de Nürburgring: “Yo no llegué a la F1, pero voy a correr con uno de los mejores de la historia”

El piloto español Daniel Juncadella

La afición por el mundo del motor le viene de familia, aunque fue Fernando Alonso quien despertó en él la ilusión por ser piloto de Fórmula 1. Justo antes de dar el salto a la categoría previa, Dani Juncadella tomó un camino distinto: hacia el DTM. Fue en las carreras de resistencia donde encontró su nueva pasión, donde ahora competirá con Max Verstappen el próximo 16 de mayo en las 24 horas de Nürburgring. En una entrevista con Infobae, el piloto de Barcelona reconoce que durante un tiempo tuvo la espinita de no haber llegado a la Fórmula 1, pero ahora no la tiene; ha encontrado un nuevo camino que seguir: “Yo no habré llegado a la F1, pero poder correr junto al posiblemente considerado el mejor piloto de la historia o uno de los mejores es un sueño para mí”.

Daniel empezó en el mundo del motor por su familia, dado que por la parte Juncadella su padre corrió a nivel nacional y su tío a nivel internacional. Además, su madre es hermana de Luis Pérez Sala, expiloto de Fórmula 1. La velocidad y la pasión por los coches le venían de casa, aunque fue Fernando Alonso quien le despertó la ilusión por ser piloto. “Ganó una carrera de Fórmula 1 en 2003 y dije: ‘Ostras, yo de mayor quiero ser como Alonso’”. Eso fue cuando tenía 12 años. A partir de ese momento comenzaron las carreras en karts, primero en el campeonato regional de Cataluña y un año después pasó a competir internacionalmente.

Al piloto de Barcelona siempre se le dieron bien los deportes, aunque “no era excelente en nada”. Ese pensamiento lo tuvo también cuando empezó en los karts: “Tenía un poco esa sensación de que dices: ‘Soy muy bueno, pero no creo que sea tan bueno como estos, que son muy buenos’. Tenía esa duda en mí”. Con el tiempo se fue dando cuenta de que no necesitaba un gran esfuerzo para codearse con los mejores y eso le hizo pensar: “Me quiero centrar en esta disciplina”.

Desde el primer momento comenzó a ver resultados: subcampeón en Fórmula BMW, campeón de Fórmula 3 en el Gran Premio de Macao y en el Masters de Zandvoort. “Digamos que en esas categorías, gané todo lo que se podía ganar”, relata. Fue entonces cuando veía que su camino se dirigía a la Fórmula 1, pero nunca llegó. Cuando tenía que dar el salto a la Fórmula 2, algo cambió: “Entonces tenía un sponsor bastante grande que apostaba por mí, pero siempre tardaban un poco en confirmar si me iban a dar el apoyo o no. Yo era piloto júnior de Mercedes y ellos me ofrecieron correr el DTM, que era un campeonato que estaba considerado como la Fórmula 1 de los turismos”.

Dani Juncadella junto a Max Verstappen (redes sociales)

Fue entonces cuando tuvo que tomar la decisión: “Yo quería seguir mi trayectoria hacia la Fórmula 1, pero con el sponsor no estaba claro que fuéramos a tener el apoyo económico. Y Mercedes me ofrecía un contrato con veinte años, para correr como piloto oficial de la marca, ya no por el sueldo o por el hecho de que empezara a ganarme la vida, porque era muy joven, pero dije: ‘Ostras, esta es una oportunidad muy buena de estar ya trabajando con una marca y vete a saber si eso me abre puertas en un futuro también a la Fórmula 1′”.

Dejó entonces de lado la Fórmula 2, perdiendo así un poco el camino hacia la F1, para encaminarse hacia otra competición. “Si ahora pudiera volver atrás, quizás escogería correr la Fórmula 2, porque al final el apoyo económico iba a llegar, solo que llegó un poco tarde”, considera. Y añade: “Cada uno hace su camino, toma sus decisiones y, si miro atrás, también la carrera deportiva que he tenido al margen de la Fórmula 1 como piloto profesional, pues creo que muchos la envidiarían y me siento orgulloso de los pasos que he dado y hasta dónde he llegado”.

Las carreras de resistencia

Su llegada a las carreras de resistencia fue un gran cambio, dado que era diferente a todo lo que había probado y a lo que estaba acostumbrado. No solo por lo largas que son, que también, sino porque en ellas comparte el coche con más pilotos. “Cuando vienes de correr solo para ti, es un poco extraño, porque tienes ese ego de que eres tú el que compite contra los demás y aquí tus compañeros forman parte de tu resultado y de tu coche”. Es precisamente eso lo que enamoró a Juncadella de las carreras de competición: “Eso es lo que me gusta de esta especialidad, el poder compartir con mis compañeros. Es muy bonito cuando consigues resultados, porque el disfrute es compartido”, afirma.

Dani Juncadella ha tenido que llevar a cabo un proceso de adaptación, aunque asegura ser una persona con más habilidades para la resistencia que para la velocidad o la explosividad, lo que le ha facilitado la adaptación a este tipo de carreras. “El cuerpo aprende a gestionar las carreras de 24 horas”, reconoce.

El neerlandés realizó una destacada actuación para ganar en Nordschleife

Dani Juncadella y Max Verstappen

Desde el año 2021 se dedica casi full time a competir en GTs en la categoría de resistencia, aunque considera que este año 2026 será probablemente “la temporada más apasionante” de su carrera deportiva. Ahora mismo, como él mismo asegura, está seguramente en el prime de su carrera. “Finalmente, voy a dar el salto a la categoría máxima de la resistencia, que es la Hypercar, donde llevo años intentando llegar y al final he conseguido hacerme sitio allí”.

Y no solo eso, sino que formará equipo con Max Verstappen. El piloto neerlandés cuenta con un equipo de carreras para el GT World Challenge europeo del que formará parte Juncadella. Además, correrá con el piloto de Fórmula 1 las 24 horas de Nürburgring. “Yo no habré llegado a Fórmula 1, pero poder correr con alguien que es considerado muy posiblemente el mejor piloto de la historia o uno de los mejores para mí es un sueño y un premio a todos los años de esfuerzo y trabajo”, asegura.

El proyecto con Verstappen se fraguó durante la pandemia del covid-19. Por entonces, Juncadella ya tenía una muy buena relación con el piloto neerlandés, quien tiene un equipo de simulación de carreras online. En 2021, el piloto de Barcelona comenzó a formar parte de ese equipo y la relación se estrechó aún más. “Yo siempre le decía: ‘Oye, el día que quieras correr algo, cuenta conmigo’”, recuerda. Y explica: “Sabía que él tenía ganas de correr carreras de resistencia; siempre había demostrado su pasión y su intención de hacerlo”. En 2025, llegó el momento, “se alinearon los astros”, Juncadella acababa de pasar a la Hypercar y en octubre Verstappen le dijo: “Si estás disponible, quiero contar contigo”. La respuesta no se hizo esperar: “Le dije: ‘Vamos con todo’”.

La cita para las 24 horas de Nürburgring es el próximo 16 de mayo, y los dos pilotos ya han comenzado a prepararse para el gran día. “Hace un par de semanas hicimos una carrera; también estuvimos haciendo test en Nürburgring. Ese sería el último día de preparación para mí, porque tengo muchas otras carreras en la Hypercar que no me permiten prepararme más para las 24 horas de Nürburgring”. Aunque asegura que han entrenado mucho online, a través del simulador, y están en constante contacto.

El piloto de Red Bull Max Verstappen (REUTERS/Issei Kato)

Verstappen no solo tendrá que adaptarse a la dimensión horaria que supone una carrera tan larga, sino también al coche, aunque Juncadella asegura que no tendrá ningún problema para ello. “Él tiene una capacidad de adaptabilidad increíble. Pocos pilotos de la Fórmula 1 son capaces de hacer lo que hace él subiéndose a un GT sin tener demasiada experiencia. Pero lo que le hace tan bueno es que él es una persona tan curiosa, muy buena en el desarrollo de coches; siempre intenta mejorar y hacer el coche más competitivo”.

La competición con Verstappen no es la única que tiene en su agenda. Este año también competirá en las 24 horas de Le Mans. “Es una carrera bestial”, sentencia. “Es una carrera única, que tiene una historia enorme. La he corrido solo dos veces en GT, pero este será el primer año que debuto en la categoría de Hypercar y es un sueño poder correr en Le Mans en la categoría máxima”. Y no solo eso, sino que sueña con poder ganar esa carrera algún día.

Piloto de simulación en Aston Martin y su espinita con la Fórmula 1

Las carreras de resistencia las compagina con su papel como piloto de simulación. “Tengo experiencia de varios años como piloto de simulación en distintos equipos. El proyecto de Aston Martin me gustó, especialmente el hecho de que estuviera ahí Fernando, porque siempre es apasionante formar parte de un equipo donde hay un piloto al que considero de una calidad como la de Verstappen”. Y añade: “Aunque ahora es un momento difícil con el cambio de reglamento y con un coche que no está al nivel que muchos esperaban, no deja de ser un gran proyecto”. Son cinco los pilotos de simulación que forman parte de la escudería, aunque este año su tiempo es más limitado dada la cantidad de compromisos que tiene.

Daniel Juncadella durante las 24h de Daytona (Jasen Vinlove/ REUTERS)

Tras una vida dedicada por completo al mundo del motor en sus diferentes vertientes, ahora centrado en las carreras de resistencia y en la Hypercar, asegura ya no tener la espinita de no haber llegado a la Fórmula 1, aunque la tuvo: “Durante mucho tiempo tuve una cierta frustración. No es fácil. No te encuentras. La situación que esperas, las oportunidades que piensas que deberías tener, las que han tenido otros y esperas poder tener tú... A día de hoy no es una espina que tenga clavada, pero la tuve durante un tiempo”, confiesa. Al final consiguió encontrar su camino, sacarse esa espina de otra forma y superar esa etapa. “En mi situación actual no creo que llegue a la Fórmula 1; tampoco es mi objetivo”, asegura.

“Cada uno escribe su historia y el camino nunca es lineal. Al final hay muchos altibajos, pero a mí me ha llevado hasta aquí y eso es algo de lo que me siento muy orgulloso”. Lo que no ha cambiado es lo que siente al subirse a un coche y agarrar el volante. “Es mi vida, es lo que he hecho los últimos 20 años y a lo que me he dedicado en cuerpo y alma y para ello he tenido que hacer muchísimos sacrificios a nivel personal”, relata. Daniel dejó de vivir cosas típicas de cualquier adolescente. Él lo eligió así y no se arrepiente de sus decisiones: “Al final es algo que me apasiona; la adrenalina de subirte a un coche y exprimirlo al máximo en circuitos increíbles es una sensación única y creo que somos unos privilegiados de poder vivir eso”.