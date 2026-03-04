España Deportes

Real Sociedad - Athletic Club, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido de vuelta entre los dos clubes vascos

Un partido entre la Real
Un partido entre la Real Sociedad y el Athletic Club (REUTERS)

La Copa del Rey 2025-2026 presenta un atractivo derbi vasco en semifinales entre Real Sociedad y Athletic Club. El partido de vuelta se disputa en el Reale Arena, donde la Real Sociedad contará con la ventaja del 0-1 logrado en San Mamés durante el encuentro de ida. Ese triunfo deja al conjunto donostiarra en una situación favorable para acceder a la final, mientras que el Athletic Club está obligado a remontar si quiere seguir en la lucha por el título. El ambiente del derbi añade expectación a una eliminatoria muy igualada.

19:00 hsHoy

Alineación del Athletic Club

Ya conoce el once inicial de los leones: Padilla, Vivian, Paredes, Laporte, Yuri, Rego, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer y Guruzeta.

18:50 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club

El partido de vuelta entre los dos clubes vascos que se celebrará en el Reale Arena decidirá quien se enfrenta al Atlético de Madrid en la final de la competición copera

La Copa del Rey 2025-2026 vive uno de sus momentos más esperados con el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club en la fase de semifinales. El duelo alcanza su segundo capítulo en el Reale Arena, donde el conjunto donostiarra jugará con la ventaja obtenida en el partido de ida. En aquella primera cita, la Real Sociedad logró imponerse por 0-1 en el estadio de San Mamés, un resultado que pone a los de San Sebastián en una posición de privilegio para alcanzar la final.

18:43 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a las semifinales de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Un duelo vasco que decidirá quien se enfrentará al Atlético de Madrid en la final de la competición copera

