Real Sociedad - Athletic Club, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

La Copa del Rey 2025-2026 presenta un atractivo derbi vasco en semifinales entre Real Sociedad y Athletic Club. El partido de vuelta se disputa en el Reale Arena, donde la Real Sociedad contará con la ventaja del 0-1 logrado en San Mamés durante el encuentro de ida. Ese triunfo deja al conjunto donostiarra en una situación favorable para acceder a la final, mientras que el Athletic Club está obligado a remontar si quiere seguir en la lucha por el título. El ambiente del derbi añade expectación a una eliminatoria muy igualada.

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a las semifinales de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club . Un duelo vasco que decidirá quien se enfrentará al Atlético de Madrid en la final de la competición copera

La Copa del Rey 2025-2026 vive uno de sus momentos más esperados con el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club en la fase de semifinales. El duelo alcanza su segundo capítulo en el Reale Arena, donde el conjunto donostiarra jugará con la ventaja obtenida en el partido de ida. En aquella primera cita, la Real Sociedad logró imponerse por 0-1 en el estadio de San Mamés , un resultado que pone a los de San Sebastián en una posición de privilegio para alcanzar la final.

Últimas noticias

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica Será la primera vez que una empresa declare en España por un delito de piratería audiovisual

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo” Los resultados obtenidos por Aston Martin durante la pretemporada no han logrado la fiabilidad deseada en su nuevo coche

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club El partido de vuelta entre los dos clubes vascos que se celebrará en el Reale Arena decidirá quien se enfrenta al Atlético de Madrid en la final de la competición copera

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic El jugador del Atlético de Madrid prioriza su descanso tras el exigente cruce ante el Barcelona y pospone ver el partido decisivo para el día siguiente