Real Sociedad - Athletic Club, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

La Copa del Rey 2025-2026 presenta un atractivo derbi vasco en semifinales entre Real Sociedad y Athletic Club. El partido de vuelta se disputa en el Reale Arena, donde la Real Sociedad contará con la ventaja del 0-1 logrado en San Mamés durante el encuentro de ida. Ese triunfo deja al conjunto donostiarra en una situación favorable para acceder a la final, mientras que el Athletic Club está obligado a remontar si quiere seguir en la lucha por el título. El ambiente del derbi añade expectación a una eliminatoria muy igualada.
Ya conoce el once inicial de los leones: Padilla, Vivian, Paredes, Laporte, Yuri, Rego, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer y Guruzeta.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a las semifinales de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Un duelo vasco que decidirá quien se enfrentará al Atlético de Madrid en la final de la competición copera