Real Madrid - Manchester City, en directo: Última hora de la Champions League, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club blanco y el equipo dirigido por Pep Guardiola

Los jugadores del Real Madrid (EUTERS/Susana Vera)

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para albergar uno de los partidos más esperados de la temporada europea, cuando el Real Madrid reciba al Manchester City en el marco de la sexta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El encuentro, que puede resultar decisivo en las aspiraciones de ambos equipos, adquiere un contexto especial para la escuadra dirigida por Xabi Alonso. El conjunto blanco llega tras una reciente caída ante el Celta de Vigo en la LaLiga EA Sports, un resultado inesperado que ha acrecentado las dudas sobre el momento futbolístico del equipo.

Bajo el mando de su nuevo entrenador, el Real Madrid ha atravesado una serie de partidos donde los resultados positivos han sido escasos. Con solo tres triunfos cosechados en los últimos ocho compromisos oficiales, la dinámica negativa ha generado presión tanto sobre la plantilla como sobre el cuerpo técnico. Esta situación resalta la necesidad urgente de una victoria ante el campeón inglés, que bajo la dirección de Pep Guardiola mantiene su estatus de favorito en el torneo continental.

El encuentro en el Santiago Bernabéu, escenario de memorables noches europeas, representa para Xabi Alonso y sus jugadores la oportunidad de poner fin a la mala racha y reforzar la confianza ante la afición. El resultado no solo influirá en la clasificación del grupo de la Champions, sino que también marcará el pulso de una temporada en la que el Real Madrid busca reivindicar su prestigio internacional y demostrar su capacidad para superar los momentos de dificultad a máxima exigencia.

19:35 hsHoy
El portero del Real Madrid Thibaut Courtois (REUTERS/Susana Vera)
19:24 hsHoy

Ya salen los jugadores del Manchester City a calentar

19:16 hsHoy
19:12 hsHoy

También se conoce el equipo inicial del Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Foden, Cherki, Doku, Haaland

19:00 hsHoy
19:00 hsHoy

Ya se conoce el once inicial del Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Tchouameni, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Gonzalo y Vinicius

18:55 hsHoy

El club blanco recibe en el Santiago Bernabéu a los de Pep Guardiola

Un partido entre el Real Madrid y el Manchester City (Reuters/Matthew Childs)

El estadio Santiago Bernabéu será el escenario donde Real Madrid y Manchester City se enfrenten en una cita determinante de la sexta jornada de la fase liguera de la UEFA Champions League. Tras una derrota reciente contra el Celta de Vigo en LaLiga EA Sports, el conjunto dirigido por Xabi Alonso buscará revertir una racha negativa ante el equipo que lidera Pep Guardiola. El técnico español afronta un desafío clave tras sumar solo tres victorias en los últimos ocho encuentros oficiales, situación que ha incrementado la presión para el club blanco.

18:47 hsHoy

Este miércoles el club blanco vuelve a verse las caras con los ‘Citizens’ en el Bernabéu

Los jugadores del Real Madrid tras vencer al Manchester City y meterse en la final de la Champions de 2022 (REUTERS/Juan Medina)

El Real Madrid es experto en remontadas imposibles, especialmente en Champions. El club blanco tiene ese algo, esa esencia que le lleva a levantarse de la lona cuando todos lo daban por perdido y nadie confiaba en ellos. En esas situaciones no existen equipos grandes ni pequeños, solo un objetivo: ganar. Eso fue precisamente lo que hizo con el Manchester City de Guardiola hace tres años para conseguir el billete a la final de la Champions. Entonces consiguieron dar la vuelta a un marcador que quedó en desventaja para los blancos en Manchester. Ahora vuelven a verse las caras en la competición europea, donde lucharan por sumar los tres puntos de la fase liguera.

18:40 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Hoy tenemos una cita muy especial, hoy es noche de Champions. El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola

