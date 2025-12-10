Real Madrid - Manchester City, en directo: Última hora de la Champions League, en vivo

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para albergar uno de los partidos más esperados de la temporada europea, cuando el Real Madrid reciba al Manchester City en el marco de la sexta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El encuentro, que puede resultar decisivo en las aspiraciones de ambos equipos, adquiere un contexto especial para la escuadra dirigida por Xabi Alonso. El conjunto blanco llega tras una reciente caída ante el Celta de Vigo en la LaLiga EA Sports, un resultado inesperado que ha acrecentado las dudas sobre el momento futbolístico del equipo.
Bajo el mando de su nuevo entrenador, el Real Madrid ha atravesado una serie de partidos donde los resultados positivos han sido escasos. Con solo tres triunfos cosechados en los últimos ocho compromisos oficiales, la dinámica negativa ha generado presión tanto sobre la plantilla como sobre el cuerpo técnico. Esta situación resalta la necesidad urgente de una victoria ante el campeón inglés, que bajo la dirección de Pep Guardiola mantiene su estatus de favorito en el torneo continental.
El encuentro en el Santiago Bernabéu, escenario de memorables noches europeas, representa para Xabi Alonso y sus jugadores la oportunidad de poner fin a la mala racha y reforzar la confianza ante la afición. El resultado no solo influirá en la clasificación del grupo de la Champions, sino que también marcará el pulso de una temporada en la que el Real Madrid busca reivindicar su prestigio internacional y demostrar su capacidad para superar los momentos de dificultad a máxima exigencia.
Ya salen los jugadores del Manchester City a calentar
También se conoce el equipo inicial del Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Foden, Cherki, Doku, Haaland
Ya se conoce el once inicial del Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Tchouameni, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Gonzalo y Vinicius
El Real Madrid es experto en remontadas imposibles, especialmente en Champions. El club blanco tiene ese algo, esa esencia que le lleva a levantarse de la lona cuando todos lo daban por perdido y nadie confiaba en ellos. En esas situaciones no existen equipos grandes ni pequeños, solo un objetivo: ganar. Eso fue precisamente lo que hizo con el Manchester City de Guardiola hace tres años para conseguir el billete a la final de la Champions. Entonces consiguieron dar la vuelta a un marcador que quedó en desventaja para los blancos en Manchester. Ahora vuelven a verse las caras en la competición europea, donde lucharan por sumar los tres puntos de la fase liguera.
