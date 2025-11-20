España Deportes

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: última hora del torneo en vivo

Sigue el minuto a minuto del duelo entre la Armada y el equipo checo

Guardar
El equipo español en la
El equipo español en la Copa Davis (Europa Press)

La Copa Davis 2025 se prepara para su etapa final con la disputa de la Final a 8, prevista en la ciudad italiana de Bolonia entre el 18 y el 23 de noviembre. En esta fase, compiten los ocho equipos más destacados del certamen, entre los que se encuentra España, que figura como uno de los principales candidatos al título. El equipo nacional, dirigido por el extenista David Ferrer, llega a esta instancia con el objetivo de añadir un nuevo trofeo a su historial y alcanzar así su séptimo campeonato en la historia de la competición.

La selección española iniciará su participación en los cuartos de final enfrentándose a la República Checa. Este primer duelo resulta crucial para las aspiraciones del conjunto liderado por Ferrer, ya que una victoria le permitiría avanzar a las semifinales, donde se mediría con el ganador de la serie entre Argentina y Alemania. La presencia de estos equipos añade un elemento de exigencia al cuadro, por el nivel de los rivales y la historia reciente de la competencia.

La Final a 8 de la Copa Davis se consolida como una cita clave del calendario internacional de tenis. El formato reúne a las selecciones más competitivas y garantiza encuentros de alto nivel en el cierre de la temporada.

09:08 hsHoy

Suenan los himnos en Bolonia

09:03 hsHoy

Comienzan a saltar los tenistas a la pista del SuperTennis Arena de Bolonia. Primero sale el equipo checo y después lo hará el español

08:59 hsHoy

Pablo Carreño será el encargado de afrontar el primer duelo de España ante Mensik

08:50 hsHoy

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera

España ganó su última ensaladera en 2019, con el Rafa Nadal, Feliciano López, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Roberto Bautista en el equipo

El equipo de España tras
El equipo de España tras ganar la Copa Davis en 2019 (REUTERS/Susana Verá)

Este jueves España tiene una cita con la Copa Davis. Llegan tras recibir un duro golpe: la baja de última hora de Alcaraz. El tenista de Murcia sufre un edema en el isquio derecho, lesión que comenzó durante las ATP Finals y que se agravó durante la final ante Jannik Sinner de ese mismo torneo. Durante el duelo por la copa, Carlitos necesitó que entrara el fisio para hacer un masaje y ponerle un vendaje en la zona. Una baja importante para afrontar el camino hacia la ensaladera, aunque España sabe adaptarse a las circunstancias. Ya lo hicieron durante su última conquista en 2019 con Roberto Bautista como protagonista.

Leer la nota completa
08:44 hsHoy

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis

Este jueves, el equipo español jugará las finales de la Copa Davis en busca de su séptima ensaladera

El equipo español de tenis
El equipo español de tenis (Europa Press)

La edición 2025 de la Copa Davis alcanza su instancia decisiva con la celebración de la Final a 8, que tendrá lugar en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. En esta fase definitiva, España está entre los equipos con mayores expectativas, en busca de conseguir su séptimo título en la historia de la competición. El conjunto nacional, conducido por el extenista David Ferrer, tendrá como primer desafío el enfrentamiento ante la República Checa en los cuartos de final. Superar esa ronda le permitirá avanzar hacia una semifinal frente al ganador del duelo entre Argentina y Alemania, lo que añade atractivo al cuadro del torneo.

Leer la nota completa
08:35 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Este domingo, el mundo del tenis tiene una cita importante: los cuartos de final de la Copa Davis entre España y República Checa

Temas Relacionados

EspañaRepública ChecaCopa DavisTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas noticias

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

El tenista ha decidido pasar su período vacacional a orillas del lago di Garda, en Italia, tras su triunfo en Turín contra Carlos Alcaraz

Las vacaciones de Jannik Sinner:

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

Ferrando habla con ‘Infobae’ sobre el Volos, un equipo que cogió desde cero y ahora está en puestos europeos, y de todo el camino hasta llegar a Grecia

Juan Ferrando, el entrenador español

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis

Este jueves, el equipo español jugará las finales de la Copa Davis en busca de su séptima ensaladera

A qué hora y dónde

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera

España ganó su última ensaladera en 2019, con el Rafa Nadal, Feliciano López, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Roberto Bautista en el equipo

Así fue la última vez

Así es Curazao, el país más pequeño en clasificarse para el Mundial de 2026: 155.000 habitantes y 15 años de vida

La selección consiguió el billete para la Copa del Mundo tras sellar un empate ante Jamaica

Así es Curazao, el país

ÚLTIMAS NOTICIAS

El uso de las redes

El uso de las redes sociales aumenta la desconfianza entre las adolescentes de la Generación Z, según un informe

El consumo regular de fideos instantáneos se asocia a déficits nutricionales y un mayor riesgo de enfermedades metabólicas, señala un estudio

Por qué el aburrimiento puede impulsar el bienestar y la creatividad, según un experto de Harvard

Ocho alimentos recomendados por expertos para dormir mejor y lograr un descanso reparador

La exposición cotidiana a microplásticos favorece el daño arterial y eleva el riesgo cardiovascular, alerta un estudio

INFOBAE AMÉRICA

La hermana Eva: la exmodelo

La hermana Eva: la exmodelo de 21 años que eligió la vida religiosa y se volvió viral

Linda Evans, la estrella de Dinastía se define a los 83 años como una “belleza atemporal”

La exposición cotidiana a microplásticos favorece el daño arterial y eleva el riesgo cardiovascular, alerta un estudio

Japón alertó sobre la creciente “incertidumbre” en el Indopacífico por el fortalecimiento de los vínculos entre China, Rusia y Corea del Norte

El Parlamento de Kosovo rechazó el gobierno propuesto por el primer ministro Konjufca y el país quedó a un paso de elecciones anticipadas

DEPORTES

Las perlitas de la presentación

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense