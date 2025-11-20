Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: última hora del torneo en vivo

La Copa Davis 2025 se prepara para su etapa final con la disputa de la Final a 8, prevista en la ciudad italiana de Bolonia entre el 18 y el 23 de noviembre. En esta fase, compiten los ocho equipos más destacados del certamen, entre los que se encuentra España, que figura como uno de los principales candidatos al título. El equipo nacional, dirigido por el extenista David Ferrer, llega a esta instancia con el objetivo de añadir un nuevo trofeo a su historial y alcanzar así su séptimo campeonato en la historia de la competición.
La selección española iniciará su participación en los cuartos de final enfrentándose a la República Checa. Este primer duelo resulta crucial para las aspiraciones del conjunto liderado por Ferrer, ya que una victoria le permitiría avanzar a las semifinales, donde se mediría con el ganador de la serie entre Argentina y Alemania. La presencia de estos equipos añade un elemento de exigencia al cuadro, por el nivel de los rivales y la historia reciente de la competencia.
La Final a 8 de la Copa Davis se consolida como una cita clave del calendario internacional de tenis. El formato reúne a las selecciones más competitivas y garantiza encuentros de alto nivel en el cierre de la temporada.
Suenan los himnos en Bolonia
Comienzan a saltar los tenistas a la pista del SuperTennis Arena de Bolonia. Primero sale el equipo checo y después lo hará el español
Pablo Carreño será el encargado de afrontar el primer duelo de España ante Mensik
Este jueves España tiene una cita con la Copa Davis. Llegan tras recibir un duro golpe: la baja de última hora de Alcaraz. El tenista de Murcia sufre un edema en el isquio derecho, lesión que comenzó durante las ATP Finals y que se agravó durante la final ante Jannik Sinner de ese mismo torneo. Durante el duelo por la copa, Carlitos necesitó que entrara el fisio para hacer un masaje y ponerle un vendaje en la zona. Una baja importante para afrontar el camino hacia la ensaladera, aunque España sabe adaptarse a las circunstancias. Ya lo hicieron durante su última conquista en 2019 con Roberto Bautista como protagonista.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Este domingo, el mundo del tenis tiene una cita importante: los cuartos de final de la Copa Davis entre España y República Checa