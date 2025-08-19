Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso (Europa Press)

LaLiga está a punto de cerrar la primera jornada de la temporada 2025/26. El Real Madrid, que se enfrenta este martes 19 de agosto al Osasuna, será el encargado de poner el punto y final. Y lo cierto es que no ha faltado polémica en los primeros pasos de la competición doméstica. En especial en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca, donde dos acciones de los azulgranas provocaron las críticas de los jugadores del club mallorquín. Tras ello, el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, fue preguntado por dicho duelo y no dudó en mostrar su opinión.

El nuevo técnico del club blanco abordó en rueda de prensa la reciente polémica arbitral surgida tras el partido entre Mallorca y Barcelona, un encuentro que ha generado malestar entre los aficionados y protagonistas. El técnico evitó profundizar en la controversia, pero reconoció la claridad con la que Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, trató el tema: “No me toca a mí estar comentando todo lo que pasa en otros partidos, pero sí que escuché lo que dijo Jagoba Arrasate y él lo explicó muy bien”. Así, Alonso optó por respaldar la explicación de su colega, sin añadir más comentarios sobre las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del partido.

Qué ocurrió en el partido entre el Mallorca y el Barcelona

El enfrentamiento entre Mallorca y Barcelona, disputado en Son Moix, estuvo marcado por decisiones técnicas y tácticas relevantes. En su primer partido oficial como entrenador del Barcelona, Hansi Flick apostó por una alineación renovada: Eric García ocupó el lateral derecho en lugar de Jules Koundé, Araújo reemplazó a Iñigo Martínez en la defensa central y Fermín se situó como mediapunta. El equipo catalán mostró una actitud ofensiva desde el inicio, adelantándose en el marcador antes de los diez minutos con un gol de Raphinha, quien aprovechó un pase preciso de Lamine Yamal desde la banda derecha.

El partido de LaLiga entre el Mallorca y FC Barcelona (REUTERS/Francisco Ubilla)

La ventaja azulgrana se amplió en el minuto 23, cuando Ferran Torres anotó el segundo tanto tras una jugada polémica. Lamine Yamal disparó desde larga distancia y el balón impactó en el rostro de Raíllo, defensor del Mallorca, que cayó al suelo sin reaccionar. El árbitro José Luis Munuera decidió no detener el juego y Ferran Torres, desde fuera del área, marcó el 0-2. La decisión de no interrumpir la acción mientras Raíllo permanecía en el césped generó incredulidad en el banquillo local y apenas fue celebrada por los jugadores del Barcelona, aunque el gol finalmente subió al marcador.

Otra jugada controvertida se produjo en el tiempo añadido de la primera parte, cuando Raphinha realizó una entrada fuerte sobre Morey, impactando con ambas piernas a la altura de la rodilla. El árbitro sancionó la acción con tarjeta amarilla, pero el VAR no intervino, a diferencia de lo ocurrido minutos antes con la expulsión de Muriqi. Esta diferencia en la aplicación del videoarbitraje provocó el enfado del Mallorca, que manifestó su descontento con el arbitraje de Munuera.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

Las reacciones tras el encuentro no se hicieron esperar. El Mallorca expresó su frustración por las decisiones arbitrales, especialmente por el gol de Ferran Torres mientras Raíllo seguía en el suelo y por la falta de intervención del VAR en la entrada de Raphinha. Los protagonistas del partido, tanto en el campo como en los banquillos, evidenciaron su malestar ante lo que consideraron un trato desigual en la gestión de las jugadas polémicas. El marcador final reflejó la superioridad del Barcelona, pero la controversia arbitral y la preocupación por la seguridad de los jugadores dominaron el análisis tras la derrota del equipo balear por 0-3.