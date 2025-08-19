España Deportes

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El técnico del club blanco fue preguntado por dos acciones que ocurrieron durante el partido de los azulgranas

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El entrenador del Real Madrid,
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso (Europa Press)

LaLiga está a punto de cerrar la primera jornada de la temporada 2025/26. El Real Madrid, que se enfrenta este martes 19 de agosto al Osasuna, será el encargado de poner el punto y final. Y lo cierto es que no ha faltado polémica en los primeros pasos de la competición doméstica. En especial en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca, donde dos acciones de los azulgranas provocaron las críticas de los jugadores del club mallorquín. Tras ello, el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, fue preguntado por dicho duelo y no dudó en mostrar su opinión.

El nuevo técnico del club blanco abordó en rueda de prensa la reciente polémica arbitral surgida tras el partido entre Mallorca y Barcelona, un encuentro que ha generado malestar entre los aficionados y protagonistas. El técnico evitó profundizar en la controversia, pero reconoció la claridad con la que Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, trató el tema: “No me toca a mí estar comentando todo lo que pasa en otros partidos, pero sí que escuché lo que dijo Jagoba Arrasate y él lo explicó muy bien”. Así, Alonso optó por respaldar la explicación de su colega, sin añadir más comentarios sobre las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del partido.

Qué ocurrió en el partido entre el Mallorca y el Barcelona

El enfrentamiento entre Mallorca y Barcelona, disputado en Son Moix, estuvo marcado por decisiones técnicas y tácticas relevantes. En su primer partido oficial como entrenador del Barcelona, Hansi Flick apostó por una alineación renovada: Eric García ocupó el lateral derecho en lugar de Jules Koundé, Araújo reemplazó a Iñigo Martínez en la defensa central y Fermín se situó como mediapunta. El equipo catalán mostró una actitud ofensiva desde el inicio, adelantándose en el marcador antes de los diez minutos con un gol de Raphinha, quien aprovechó un pase preciso de Lamine Yamal desde la banda derecha.

El partido de LaLiga entre
El partido de LaLiga entre el Mallorca y FC Barcelona (REUTERS/Francisco Ubilla)

La ventaja azulgrana se amplió en el minuto 23, cuando Ferran Torres anotó el segundo tanto tras una jugada polémica. Lamine Yamal disparó desde larga distancia y el balón impactó en el rostro de Raíllo, defensor del Mallorca, que cayó al suelo sin reaccionar. El árbitro José Luis Munuera decidió no detener el juego y Ferran Torres, desde fuera del área, marcó el 0-2. La decisión de no interrumpir la acción mientras Raíllo permanecía en el césped generó incredulidad en el banquillo local y apenas fue celebrada por los jugadores del Barcelona, aunque el gol finalmente subió al marcador.

Otra jugada controvertida se produjo en el tiempo añadido de la primera parte, cuando Raphinha realizó una entrada fuerte sobre Morey, impactando con ambas piernas a la altura de la rodilla. El árbitro sancionó la acción con tarjeta amarilla, pero el VAR no intervino, a diferencia de lo ocurrido minutos antes con la expulsión de Muriqi. Esta diferencia en la aplicación del videoarbitraje provocó el enfado del Mallorca, que manifestó su descontento con el arbitraje de Munuera.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

Las reacciones tras el encuentro no se hicieron esperar. El Mallorca expresó su frustración por las decisiones arbitrales, especialmente por el gol de Ferran Torres mientras Raíllo seguía en el suelo y por la falta de intervención del VAR en la entrada de Raphinha. Los protagonistas del partido, tanto en el campo como en los banquillos, evidenciaron su malestar ante lo que consideraron un trato desigual en la gestión de las jugadas polémicas. El marcador final reflejó la superioridad del Barcelona, pero la controversia arbitral y la preocupación por la seguridad de los jugadores dominaron el análisis tras la derrota del equipo balear por 0-3.

Temas Relacionados

BarcelonaMallorcaPolémica arbitralXabi AlonsoLaLigaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”

El tenista ha criticado que se lleven a cabo partidos situaciones climatológicas como las de Cincinnati, lo que ha provocado golpes de calor, lesiones y la retirada de varios tenistas

El tenista español Davidovich critica

Salvador Moreno, coordinador del primer club de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: “Siempre estaba un paso por delante del resto”

El Costa Unida CF fue el primer equipo en el que el nuevo defensa del Real Madrid dio sus primeros pasos e ‘Infobae España’ ha hablado con ellos sobre cómo era entonces el joven jugador

Salvador Moreno, coordinador del primer

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

El tenista italiano se ha visto obligado a retirarse del torneo tras hablar con las asistencias médicas

Las palabras de Sinner tras

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El tenista italiano se ha visto obligado a retirarse del torneo tras hablar con las asistencias médicas

Alcaraz se proclama campeón tras

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

Federico Redondo podría realizar su debut con su nuevo equipo este lunes 18 de agosto ante el Real Betis

El hijo de Fernando Redondo,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de edificios rurales en

Miles de edificios rurales en Madrid no tienen planes de autoprotección ante incendios forestales

Alerta en Madrid por cortes de luz durante esta semana: consulta qué calles y horas se verán afectadas este martes, 19 de agosto

El Gobierno declara el martes la emergencia en zonas afectadas por los incendios forestales y Sánchez promete ayudas para la reconstrucción

La Justicia anula el cese de un preso que trabajaba en un taller de la prisión y obliga al centro a pagarle los salarios atrasados

El nuevo fármaco contra el cáncer que aumenta la eficacia de la quimioterapia: “Desactiva el mecanismo de defensa clave de los tumores”

ECONOMÍA

El precio medio de la

El precio medio de la vivienda en España superará los 1.900 euros por metro cuadrado durante 2025

Una experta en finanzas habla sobre el futuro de las pensiones en España: “En proporción, cada vez va a haber más gente cobrando pensiones y menos gente trabajando”

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 19 agosto

DEPORTES

El tenista español Davidovich critica

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”

Fran García (Real Madrid) enseña a un youtuber su buffet favorito de Madrid y responde a las preguntas más disparatadas: “Yo soy muy pasional”

Salvador Moreno, coordinador del primer club de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: “Siempre estaba un paso por delante del resto”

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati