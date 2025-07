La atleta Sara Alonso, tras ser embestida por una vaca: “Pensaba que seguiría corneándome hasta que me matara”

La atleta Sara Alonso (imagen del Instagram @saraalonso5)

Sara Alonso, una de las referentes del trail running en España, ha tenido que interrumpir su temporada tras un insólito accidente ocurrido este domingo. Mientras entrenaba en una zona rural, una vaca la embistió violentamente, provocándole lesiones de consideración que la alejarán de la competición las próximas semanas. Con solo 26 años, la guipuzcoana venía firmando una temporada prometedora y se preparaba para importantes retos internacionales.

Fue la propia atleta quien compartió la noticia a través de sus redes sociales, todavía impactada por lo sucedido. En su mensaje, Alonso explicó: “Aunque parezca una p* broma es la mayor pesadilla que podría tener hoy. Estoy destrozada totalmente... Todo iba muy bien este año y el verano prometía mucho… y el que tan rápido se haya destrozado me destroza por dentro”. La corredora relató que el accidente se produjo casi al inicio de su sesión de entrenamiento, en un entorno que acostumbra frecuentar para preparar las duras pruebas de montaña.

Al avanzar unos metros por el sendero, una vaca la sorprendió y la embistió con fuerza. “Hoy, nada más empezar a entrenar, me ha embestido una vaca. Suena a broma y a chiste, y en el hospital han tenido dos casos en los últimos años”, añadió Alonso, subrayando la gravedad del episodio pese a lo inusual del origen. La atleta admitió que por un momento llegó a temer por su vida: “He pasado una de las situaciones de más terror de mi vida y en un momento pensaba que seguiría corneándome hasta que me matara… Ha parado y he podido salir de ahí… pero tengo traumatismos por mi cuerpo y, lo peor de todo, me ha fracturado la sexta costilla por completo…”.

Una competición de trail running

La recuperación obligará a Alonso a una pausa durante al menos varias semanas, dependiendo de la evolución de la fractura de costilla y los demás traumatismos. Ella misma explicó el alcance de las consecuencias: “Eso significa una cosa: agur a Font-Romeu, Sierre Zinal y, sobre todo, al objetivo más grande del año, la OCC de la Ultra Trail Mont Blanc. Espero que la recuperación sea rápida y al menos pueda seguir con la idea de correr en el Mundial de Montaña y Trail Running de Canfranc-Pirineos y la final de las Golden Trail Series”.

No es un hecho aislado

El suceso ha sorprendido a la comunidad atlética, donde colegas y aficionados han mostrado su preocupación y apoyo a la deportista. El trail running implica habitualmente recorrer espacios naturales y convivir con la fauna local, pero los ataques serios de animales, y en particular de vacas, no son habituales entre los corredores de montaña. Según Alonso, en el hospital refirieron haber tratado otros casos similares en los últimos años, lo que añade una nota de alerta ante este tipo de riesgos poco contemplados.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

En lo que va de temporada, Sara Alonso había mostrado un gran nivel y apuntaba a consolidarse en las pruebas más exigentes del calendario mundial. El incidente cambia radicalmente sus planes, al menos a corto plazo. Ahora la corredora se focaliza en su recuperación física, con la esperanza de volver a tiempo para los últimos grandes compromisos del año, como el Mundial de Trail y la final de las Golden Trail Series.