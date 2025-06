Elhousine Elazzaoui: "Ganar Zegama significa mucho, es historia y trail running en estado puro"

El atleta marroquí de ultratrail del equipo NNormal Elhousine Elazzaoui, reciente vencedor de la mítica Zegama-Aikorri, de 42 kilómetros y 2.700 metros de desnivel, y de la Golden Trail World Series de 2024, admitió que ese triunfo en la carrera vasca "significa mucho" en su palmarés, pues, según él, es "historia" y "trail running en estado puro".

"Me preparé mucho para Zegama, que era uno de mis principales objetivos de la temporada. Zegama es una carrera extremadamente dura y técnica, y no es fácil estar listo para ella al comienzo de la temporada. Zegama es trail running en estado puro. Es historia, es una pasión que te sobrecoge", dijo en declaraciones a Europa Press.

Nómado de pequeño, Elhousine Elazzaoui forjó una estrecha relación con el desierto y las dunas del norte de África. El corredor del NNormal reconoció que llegó con dudas sobre una forma que había alimentado en las montañas suizas, pero que el "magnetismo" de la afición y el ambiente de Zegama tiene "algo mágico" e "inexplicable".

"Los días previos a la carrera no son fáciles. Hay muchas cosas en marcha y muchas distracciones. Pero tengo la suerte de contar con un equipo muy organizado y profesional detrás de mí, que me permitió concentrarme solo en la carrera. Sabía lo importante que es Zegama para NNormal, y sentía una gran responsabilidad de devolverles su confianza y esfuerzo", comentó.

"ERA FELIZ CORRIENDO"

A su juicio, la carrera salió "según lo planeado" y explicó que mantuvo la calma cuando Andreu Blanes se escapó. "Seguí con mi estrategia y no dejamos que la diferencia se hiciera demasiado grande. Zegama no es una de esas carreras en las que ganar o perder un poco de tiempo lo decide todo", subrayó.

Cuando lo alcanzó en el kilómetro 26, Elazzaoui jugó sus bazas para lograr el triunfo tras dos segundos puestos en 2023 y 2024. "Cuando vi que el ritmo bajaba un poco en la subida, intenté apretar y me escapé. A partir de ahí, encontré un buen ritmo y un estado mental muy positivo que me permitió disfrutar cada metro hasta el final. Simplemente era feliz corriendo. Ganar esta carrera significa mucho para mí y para los que me apoyan", reconoció.

Con esta importante victoria, el atleta del NNormal mira el resto de la temporada con confianza. "Aún quedan muchos objetivos por alcanzar y mucho trabajo por hacer. Decidí conscientemente comenzar mi temporada un poco más tarde de lo habitual para construir un camino gradual y sólido hacia el mejor estado de forma", concluyó en declaraciones a Europa Press.