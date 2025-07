Saint-Maximin revela lo que le ocurrió en el Fenerbahçe: “Intentaron doparme, inyectándome cosas sin sentido”

El jugador Allan Saint-Maximin (Reuters/Lee Smith)

Allan Saint-Maximin, delantero francés perteneciente al Al-Ahli Saudí y que jugó la pasada temporada en el Fenerbahçe, ha causado un gran revuelo tras revelar públicamente detalles sobre su experiencia en el club turco. En una charla en el canal de YouTube del creador Zack Nani, el jugador relató episodios que, según su testimonio, marcaron negativamente tanto su rendimiento deportivo como su bienestar personal.

Al narrar su paso por el Fenerbahçe, Saint-Maximin sorprendió al afirmar: “Intentaron doparme, inyectándome cosas sin sentido”. El atacante aseguró que estas circunstancias fueron parte de una serie de situaciones “muy locas” que vivió durante su cesión en Estambul. El futbolista afirmó que ya no siente temor a realizar este tipo de denuncias y que su intención no es exponer a personas individuales, pero consideró necesario compartir los hechos que atravesó: “Soy una persona honesta, y tampoco me gustaría poner a personas en situaciones delicadas. Pero he llegado a una etapa en la que ya no tengo miedo a nada”.

La temporada de Saint-Maximin en el Fenerbahçe arrancó de manera positiva, con buenas actuaciones y una rápida adaptación. Sin embargo, el jugador reconoció que después de ese inicio su rendimiento bajó notoriamente. En ese periodo, fue señalado por José Mourinho, técnico portugués del club, quien manifestó abiertamente que el futbolista no cumplía con las exigencias en los entrenamientos: “Puede editar fotos si quiere... no ha entrenado cuatro días seguidos en los últimos tres meses”, comentó Mourinho ante los medios, ilustrando la tensión interna que existía entre ambos.

Allan Saint-Maximin (Reuters/Lee Smith)

Durante la entrevista, Saint-Maximin dedicó un momento a reconocer a la afición del Fenerbahçe por el apoyo recibido, pero inmediatamente abordó lo que definió como “conspiraciones, amenazas y falta de empatía” en la institución. El futbolista mencionó haber atravesado una difícil situación familiar, con su padre gravemente enfermo. Aseguró que el club no mostró comprensión ante la gravedad del caso: “Lo único que es importante es el partido que tenemos. ¿Pero dónde está el lado humano? En el momento en el que estoy más bajo, protégeme, ¿no?”, expresó, poniendo en duda el trato personal dado por el club a los futbolistas en momentos de crisis.

La acumulación de conflictos generó, según Saint-Maximin, un ambiente de inestabilidad y desgaste emocional que afectó su desempeño en el campo. Señaló que esa turbulencia permanente lo llevó a buscar una conversación directa con Mourinho, en busca de entendimiento y profesionalidad: “Pese a todo, intenté rendir al máximo. Hablé con Mourinho, que es un entrenador excepcional y le tengo mucho respeto. Me ayudó en mi progreso, pero lamentablemente no logramos los objetivos”. Agregó además que el propio técnico enfrentó “muchos palos en las ruedas” al intentar gestionar el equipo en ese contexto.

El paso de Saint-Maximin por el Fenerbahçe

La declaración de Saint-Maximin, en la que califica su experiencia en el club como una “guerra tóxica”, generó sorpresa de inmediato en Turquía. El Fenerbahçe reaccionó emitiendo un comunicado en la red social X donde manifestó su absoluta incredulidad. El club informó que recurrirá a la vía legal para defender su imagen. Según la directiva, “la distorsión de los hechos por parte del deportista sobre el tratamiento que se le aplicó tras un problema de salud constituye un intento de dañar la reputación de nuestro club”. En el mensaje, el Fenerbahçe dejó en claro que protegerá su imagen institucional y actuará ante cualquier declaración que considere engañosa o difamatoria.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

La controversia añade presión al Fenerbahçe, club donde conviven grandes expectativas deportivas y exigencias mediáticas tras la llegada de Mourinho al banquillo. Mientras tanto, Allan Saint-Maximin mantiene su vínculo contractual con el Al-Ahli Saudí y sigue sin revelar pruebas adicionales sobre sus acusaciones, ni se ha especificado si tiene intención de formalizar una denuncia en tribunales deportivos o ante organismos internacionales.