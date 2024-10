El inesperado entrenador que iguala a Klopp tras ganar a Guardiola, Mourinho, Ancelotti y Simeone

Bruno Genesio, entrenador de fútbol. (Benoit Tessier/REUTERS)

La última jornada de Champions League fue casi perfecta para los equipos españoles. Real Madrid, Girona y Barça lograron sumar los tres puntos a domicilio. El único club que pinchó en su estadio fue el Atlético de Madrid. Los de Simeone no lograron vencer al Lille, que se ha convertido en el verdugo de los dos madrileños en la Copa de Europa.

No obstante, la victoria de los franceses supuso un logro, al alcance de muy pocos, para un protagonista inesperado. El entrenador del LOSC, Bruno Genesio, ha igualado a Jürgen Klopp. El técnico francés, al igual que el alemán, es el único que ha derrotado a Pep Guardiola (Manchester City), José Mourinho (Fenerbahce), Carlo Ancelotti (Real Madrid) y Diego Simeone (Atlético de Madrid).

Después de que su equipo se llevara por delante al Real Madrid en la segunda jornada de Champions, la noche del miércoles sumó un nuevo gigante en su lista. El Atlético de Madrid tampoco pudo conquistar a los franceses, que ocupan el 15º lugar en la clasificación.

Los pies en el suelo

Genesio no solo ha logrado meter a su club entre los 15 primeros, lo que, de momento, le garantiza un puesto en los playoffs. También ha escrito su nombre en la historia del fútbol, sin embargo, este título no se le sube a la cabeza. “No me importa, es gratificante”, confesó durante la rueda de prensa posterior al encuentro en Madrid.

“Pero suelo decir que no soy yo quien gana a Guardiola, Simeone, Mourinho y Ancelotti, es un equipo, un club. Por supuesto que es gratificante y demuestra que estamos trabajando bien, cuando creemos en ello y tenemos jugadores que darlo todo, quienes tienen la mentalidad, eso nos permite producir actuaciones excepcionales”, explicó.

El Atlético de Madrid contra el Lille. (Juan Medina/REUTERS)

Una historia en cuatro fases

El primero en caer fue el Manchester City de Guardiola. En aquel entonces, 2018 para ser exactos, el entrenador francés no se sentaba en el banquillo del Lille, sino del Lyon. Cornet y Fekir fueron los encargados de llevarse la victoria, aunque Bernardo Silva trato de remediar el resultado poniendo el 1-2 en el marcador.

El Fenerbahce de José Mourinho fue el siguiente, durante la temporada 2024/2025. El 6 de agosto, durante el clasificatorio para la Champions, los turcos cayeron por 2-1. Los dos combinados españoles fueron los últimos en sumarse a la lista del matagigantes galo.

“La Champions trasciende a los jugadores”, añadió. “Obviamente, hay una preparación mental diferente, pero me gustaría que pudiéramos tenerla lo más a menudo posible, aunque en la mayor parte sea así, aunque estuve muy enfadado después de Mónaco (0- 0) porque sentí que podríamos haberlo hecho mejor en el juego, especialmente no en el aspecto defensivo”, confesó.

“Esta tarde (miércoles) hicimos ambas cosas, aplicamos ambos proyectos, el plan de juego defensivo que planeamos hacer bastante bien y. También fuimos ambiciosos en nuestro juego. Es un equipo que no había perdido en casa en mucho tiempo en la Liga de Campeones, así que sabíamos que iba a ser una gran actuación que casi deseaba. Decir que es una actuación incluso mejor que la que hicimos en casa contra la Real”, finalizó.