Así se siente la desesperación del Valladolid de Ronaldo: la afición se pone a jugar al tenis en la grada durante un bochornoso 0-5

Ronaldo Nazario en la celebración del ascenso la temporada pasada. (EFE/Nacho Gallego)

El José Zorrilla lleva tiempo con una clara sentencia hacia su actual presidente, Ronaldo Nazario. El exjugador brasileño, que tanto deslumbró como futbolista, no ha podido trasladar su magia en el verde a los despachos, a la vista está con los descensos sufridos en los últimos años. A pesar de que la temporada pasada se obró el milagro del regreso a la máxima categoría, nada parece haber cambiado a nivel institucional en los de Pucela: son últimos y hay desatención a nivel interno.

Tras el partido en casa frente al Atlético de Madrid, donde se dio un 0-5 doloroso para los vallisoletanos, la grada estalló definitivamente ante lo que consideran una gestión para el olvido. Tal es el enfado que ya han comenzado las pancartas al estilo del Valencia con Peter Lim, pero contra Ronaldo en su caso. Además, tiraron de humor para atacar a su presidente, que en el último partido del club estaba jugando al tenis con Diego Schwartzman: el fondo de aficionados se puso a jugar al tenis en la grada.

Una acción planificada reforzada por el bochornoso partido

La idea de los aficionados llevaba en recámara desde el primer momento en el que se vio a Ronaldo jugar al tenis junto a Schwartzman, mientras su equipo sumaba una derrota ante un rival directo como lo es el Getafe. Por ello, el fondo de animación comenzó a maquinar una campaña de protesta basada en el deporte de raqueta difundida a través de redes sociales. Además, el pésimo partido que jugaron, donde no tuvieron opciones ni dieron muestras de rivalidad, forzó una mayor protesta.

Tras el inicio del partido ya se comenzaron a ver puntualmente ciertos cánticos contra Ronaldo, pero no fue hasta que llegó el vendaval colchonero en forma de goles que la grada explotó de forma monumental cada vez que enfocaban a Pezzolano, su entrenador. Mientras muchos optaron por abandonar el estadio, el fondo de animación decidió dejar el centro del sector vacío para formar una pequeña pista de tenis y dejar ver un corto partido entre dos aficionados en forma de burla y quejas hacia su presidente.

Un 0-5 que deja señalados y un despido

Aunque el entrenador del equipo estaba respaldado por el presidente, este juego e inicio de temporada no son sinónimos de retener la confianza en el míster. Por esa razón, de madrugada se tomó la decisión de cesar del cargo a Paulo Pezzolano, que ya llevaba mucho tiempo en el foco por los aficionados franjivioletas. Tal era el punto de indignación que en la fiesta del ascenso se pedía la dimisión del uruguayo.

Paulo Pezzolano, cesado. (Europa Press)

Ahora, tras un comienzo arduo de campaña, donde son últimos a cuatro puntos de la salvación, el club quiere darle vuelta a la situación con un cambio en la sala de máquinas. Sin embargo, quizá el problema también resida en una plantilla que, hasta el momento, no ha dado el nivel que requiere la primera división española. Por otro lado, a nivel institucional hay cosas que no se han hecho bien, pero cabe resaltar que el presupuesto, de los peores de la competición, no invitan a ser optimistas de cara a invierno.