Aston Martin explica los motivos por los que Alonso tuvo que abandonar en su GP 400: “El lado del freno no se estabilizó”

Fernando Alonso abandona el GP de México. (Carlos Pérez Gallardo/REUTERS)

La temporada de Aston Martin y, concretamente, la de Fernando Alonso está teniendo más sombras que luces. El piloto español deslumbró a los aficionados del automovilismo en 2023 con un AMR23 capaz de competir a los cabeza de competición. El sueño de la 33 rondo la cabeza de más de uno, pero esa burbuja se ha acabado por explotar en 2024.

El AMR24 no ha respondido en pista como lo hizo en el túnel de viento. El coche no corre y, lo peor no es eso, sino que tampoco es fiable. Ni siquiera respetó al bicampeón mundial en su carrera número 400. El Gran Premio de México, que se disputó entre el 25 y el 27 de octubre, tenía que haber sido un fin de semana de celebración.

Sin embargo, el asturiano tuvo de todo menos fiesta. Desde el equipo con sede en Silverstone comunicaron que el piloto arrastraba problemas de salud, por lo que no estuvo presente en la primera sesión de entrenamientos. El domingo se le terminó de complicar su paso por tierras americanas cuando tuvo que abandonar la carrera prácticamente al comienzo del recorrido.

Qué le ocurrió al coche

El equipo verde añadió el último paquete de mejoras en el monoplaza antes del Gran Premio de Austin, Texas (Estados Unidos). No obstante, no dio los resultados que se esperaban y, la evolución del vehículo ha ido de mal en peor. Los problemas en el coche se hicieron tan evidentes que tuvieron que sacar el coche de la carretera.

El jefe de la escudería británica, Mike Krack, trató de explicar esta situación tras la carrera. “Obviamente, fue un poco decepcionante”, se lamentó. “En las primeras 10 vueltas de una carrera siempre todo se sobrecalienta. Especialmente en un circuito así, donde vas viendo cómo van los neumáticos, el freno, el motor, y luego llega una fase de estabilización”, explicó.

Mike Krack antes de una carrera. (Lisi Niesner/REUTERS)

Sin embargo, esta última fase de estabilización no llegó. “Vimos rápidamente que en el lado del freno, no se estabilizó, simplemente se fue yendo. Y luego entras en la fase de oxidación, que es algo que siempre se debe evitar”, apuntó. “Así que tuvimos que tomar la desafortunada decisión de esa carrera 400. Tuvimos que terminar bastante pronto”, sentenció el luxemburgués. “Se lo dije a los compañeros de diseño. Ya sabes, tenemos que asegurarnos de que la 401 es la buena”, prometió Krack.

Pese a las palabras del jefe de Aston Martin, la realidad ha sido otra a lo largo de la temporada. Él mismo reconoció que Stroll hizo una buena carrera al terminar en la 11ª posición. Sin embargo, el rendimiento del canadiense era aún peor que el de Alonso, quien posiblemente podrían haber logrado los puntos.

Pero, el problema de la potencia está poniendo contra la pared a los británicos, que no han logrado dar con la tecla, o la tuerca, correcta en 2024. Pese a que quedan cuatro carreras por delante (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi), el objetivo es elaborar un buen coche para 2025. También tienen el ojo puesto en el caballito de carreras de 2026, cuando la normativa de la FIA se actualizará y Adrian Newey podrá meter mano en el coche.