Paulo Gazzaniga, el héroe argentino del Girona: estas son sus estadísticas parando penaltis

El guardameta del Girona, Paulo Gazzaniga (EFE/ Siu Wu)

Si sus estadísticas parando penaltis no estaban en una efectividad del 100%, puede que ahora esté cerca. El portero del Girona se ha convertido en el mejor jugador del partido ante el Athletic Club. Montilivi acogía el encuentro con los albirrojos buscando de forma desesperada una victoria que les redimiera del duro golpe en Champions, donde todavía no han sido capaces de sumar un solo punto. La afición, el estadio y la situación se teñían perfecta para que se alzaran con la victoria en LaLiga. Y lo ha hecho gracias a que un héroe sin capa, pero sí con guantes, ha salvado a su equipo tras parar no uno ni dos, sino tres penaltis. Paulo Gazzaniga se ha vestido de santo para ganar el partido para su equipo.

La heroica no se hacía esperar. Tras 28 minutos de partido, el colegiado señalaba la pena máxima a favor del Athletic y la tensión se apoderaba de Montilivi. Sin embargo, Gazzaniga demostraba una vez más por qué es uno de los mejores porteros de la competición doméstica. Berenguer se preparaban y, tras coger aire, lanzaba un disparo bajo y a la derecha que atajaba con una esperada impecable. Primer milagro concedido. Diez minutos más tarde, Asprilla adelantaba a los de Míchel con un gol. Pero Sancet ponía el encuentro en tablas de nuevo justo antes del descanso.

Entrados ya en la segunda parte, con las tarjetas amarillas volando a ambos lados, llegaba el segundo penalti a favor de los leones. Esta vez era Iñaki Williams el encargado de lanzarlo, pero una vez más aparecía Gazzaniga para atajar el disparo del vasco que iba rasa y al centro. Segundo milagro realizado. Tan solo dos minutos después, el Athletic volvía a tener una oportunidad desde la distancia de los once metros para ponerse por delante en el marcador. Ander Herrera era el encargado de transformar la pena máxima. La presión se incrementaba por segundos, después de que dos de sus compañeros hubieran fallado el penalti.

Paulo Gazzaniga guardameta argentino del Girona (Siu Wu / EFE)

El 21 de los leones disparada a la esquina inferior izquierda, con poca potencia, y una vez más Gazzaniga entraba en acción para salvar a los suyos. Tercer milagro conseguido. Montilivi se rendía ante el guardameta que había conseguido salvar al Girona a la vez que le santificaba como nuevo santo de los albirrojos. Sin embargo, el partido todavía estaba en 1-1. No era hasta 99 de partido, cuando Stuani transformaba un penalti y daba la victoria al Girona, aunque el verdadero héroe era Gazzaniga.

Las estadísticas de Gazzaniga

Durante la temporada pasada, el guardameta argentino salvó a los suyos con una impecable parada ante Las Palmas, poniendo fin a la mala racha que entonces llevaban y permitiendo que los albirrojos entraran en Champions. Esa misma temporada, al equipo catalán le pitaron un total de siete penaltis, de los cuales, aparte del atajado al equipo canario, pudo para uno más. Este año la estadística ya ha superado al anterior con tres penaltis parados y, además, en un mismo partido. Unos datos que conviertes a Gazzaniga en todo un parapenaltis y un héroe para su equipo.