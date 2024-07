Ronaldo, entre lágrimas tras la victoria de Portugal y el fallo del penalti: “Es mi última Eurocopa”

Los compañeros apoyan a Cristiano Ronaldo después de que rompiese a llorar tras fallar un penalti (UEFA)

Después de 90 minutos de juego, media hora de prórroga y una tanda de penaltis, Portugal ha conseguido clasificarse para los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Eslovenia no lo puso fácil que aguantó con el marcador a cero durante todo el tiempo reglamentario. Durante la prórroga se volvió infranqueable y ya solo quedaba la pena máxima: los lanzamientos de penaltis. En ellos, Diogo Costa llegó para salvar a su selección tras conseguir detener tres lanzamientos eslovenos y regalar así la clasificación a la siguiente ronda, el próximo viernes ante Francia.

Sin embargo, antes de que el árbitro pitase el final de la prórroga, Portugal había tenido sus oportunidades. Cristiano Ronaldo, también. Corría el minuto 103 en el luminoso, cuando se presentó la oportunidad de oro para el portugués. Había estado durante todo el partido buscando anotar, y en la prórroga se disponía a lanzar un tiro desde los once metros. El lanzamiento se topó con un Jan Oblak invencible que detuvo el disparo y mantuvo con vida a los eslovenos.

En el descanso de la prórroga, las cámaras de televisión captaron al portugués, llorando desconsoladamente, rodeado de sus compañeros, quienes mostraron su apoyo a Cristiano. La grada coreó el nombre del jugador. Las lágrimas de su madre desde el palco. Pero nada pareció consolar lo suficiente al del Al-Nassr. El gol de Cristiano Ronaldo, en el cuarto partido de la competición, seguía sin llegar. Lo hizo en la tanda de penaltis, donde fue protagonista anotando uno de los tres goles que supusieron la victoria de su selección.

Si no se te rompe el corazón viendo a Cristiano Ronaldo derrumbarse al mirar a su madre rota tras el fallo de su hijo, es que no tienes corazón.



En esto no debería haber colores.

Es pura vida.pic.twitter.com/uyFCh8hKLD — El Inmortal 🇪🇸 (@ElInmortal____) July 2, 2024

“Es mi última Eurocopa, pero no me conmueve eso”

El llanto del portugués llamó la atención de los espectadores y de sus compañeros, que pese haber sido testigos de la frustración del jugador durante su carrera, nunca habían visto a Ronaldo llorar de esa manera. “Tuve la oportunidad de poner por delante a la selección y no lo conseguí. Oblak hizo una buena parada. Tengo que revisar el penalti, no sé si tiré bien o mal, durante el año no fallé ni una vez y en el momento que más lo necesitaba, Oblak paró”, relató el portugués después del partido.

“Los que fracasan son también los que lo intentan. Obviamente, es frustrante cuando no marcamos. Pero ya lo he olvidado, porque el resultado final fue positivo y eso es lo más importante. A veces es difícil marcar de penalti, pero este año he perdido dos veces en los penaltis, hoy he ganado, el fútbol a veces tiene que ser justo y hoy lo ha sido”, continuó el jugador analizando el partido.

Ronaldo reveló que “sin duda, es mi última Eurocopa”, sin embargo, “no me conmueve eso”, sino “todo lo que conlleva el fútbol”. “El entusiasmo que tengo por el juego, la emoción de ver a mis seguidores, a mi familia, el cariño que me tiene la gente. No es porque deje el fútbol, porque si lo hago, ¿qué me queda por hacer o ganar más? No se va a reducir a un punto más o un punto menos. Hacer feliz a la gente es lo que más me motiva”, relató.