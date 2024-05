Alonso, sobre su novena posición en Miami: “Tenemos que mejorar”

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso (Peter Casey-USA TODAY Sports)

Fernando Alonso salía en el Gran Premio de Miami desde una posición poco privilegiada, pero consiguió remontar de su 15ª plaza a la novena posición, regalando dos puntos a Aston Martin. El asturiano consiguió sacar el máximo partido a un monoplaza que todavía tiene que someterse a rigurosos cambios, con el objetivo de poder luchar por las primeras posiciones. Pese a la actuación del español, que escaló seis posiciones para firmar un noveno puesto, el resultado obtenido no es del todo de su agrado: “Tenemos que mejorar”.

Durante el fin de semana, el AMR24 no fue especialmente rápido. En la carrera al sprint del sábado, el español firmó un 17º puesto, a 59′'409 de Max Verstappen, que volvió a imponerse en el Autódromo internacional de Miami. Su compatriota, Carlos Sainz, fue ligeramente más rápido que Alonso, llegando solo a 15′'222. Y, el asturiano, lo sabía. Sabía que no habían sido especialmente rápidos durante estos días en Miami: “No éramos muy rápidos durante el fin de semana y tampoco en carrera”.

Te puede interesar: McLaren da la campanada en Miami: Norris se impone al Verstappen más humano y Piastri saca de quicio a Sainz

🗣️ Fernando Alonso, en el micrófono de @christine_gz



"Ha sido una carrera dura. Tuvimos la suerte del safety car, recuperamos muchas posiciones y pude luchar con Ocon"#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/3aYedqqsUv — DAZN España (@DAZN_ES) May 5, 2024

“Tuvimos la suerte del safety car, que salió en el momento adecuado para nosotros, que pudimos poner medios y recuperar varias posiciones”, aseveré Alonso. “Fue una carrera extraña, luchábamos con Russell pero también con Alpine. O íbamos tan rápidos como los Mercedes, o tan lentos como los Alpine, tenían mucho ritmo aquí. Es un fin de semana difícil y lo mejor son los dos puntos del domingo. Quizás más de lo que esperaba conseguir. Tuvimos suerte con el coche de seguridad, a veces beneficia y otras perjudica”, espetó el español.

De hecho, Alonso no niega que “hemos tenido suerte y gracias a ello cogemos dos puntos”. “Tenía los neumáticos medios comparado con Esteban, tenía un poco más de grip y he podido luchar con él y adelantarle”, relató Fernando, quien aseguró que la pelea entre ambos “ha sido entretenida”. “Una lucha dura pero segura, con respeto. Esteban te lo pone difícil, pero te diviertes con él porque es un piloto que suele respetar. Hoy ha caído de nuestra parte. Sobre todo lo que más nos ha ayudado es el coche de seguridad. Y me quedo con ese sabor de boca, no hemos hecho un fin de semana redondo y nos llevamos dos puntos; pero queremos estar cerca del podio y para eso tenemos que mejorar mucho, empezando por mí”, manifestó. A su vez, se mostró contento por Lando Norris y su victoria: “Ojalá sea la primera de muchas”.

Cambios y mejoras en Imola

Esta vez sin sanción de la FIA, aunque parezca sorprendente, Alonso ya piensa en el siguiente Gran Premio, que traerá algunas mejoras en el AMR24 y con las que esperan estar a la altura de las expectativas: “Esperemos tener un mejor fin de semana en Imola”. “Hemos empezado el año como el quinto mejor equipo, pero aquí en Miami estábamos luchando incluso más atrás con Alpine o RB. En Imola traemos alguna mejora, a ver si nos acercan a Mercedes. Fin de semana regulero en cuanto a prestaciones, yo tampoco me he sentido muy fino. Me quedo con un sabor amargo, ojalá quitármelo en Imola”, concluyó el español.