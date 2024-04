Topuria desvela cuándo llegará la UFC a España: en el Bernabéu y bajo un trasnochador horario

El luchador Ilia Topuria en una imagen de archivo. (EFE/ Juanjo Martín)

Y en medio del tenis, UFC. Todas las miradas de la capital española se centran en lo que ocurre en la Caja Mágica, pero miran de reojo durante unos segundos a lo que sucederá en el Bernabéu el año que viene. Ilia Topuria se ha dejado ver por Madrid donde se ha subido al octógono y compartido raquetazos con Alcaraz y conocido a Nadal. El flamante campeón de peso pluma continúa pendiente de su futuro, en el que no dejan de aparecer oponentes para sus próximas peleas. Brian Ortega se barrunta, pero es Max Holloway la que más fuerza posee.

Una pelea que motiva mucho al hispano-georgiano, que tenía en mente defender el título en España, y más concretamente en el Santiago Bernabéu. Esta opción está descartada de cara al mes de septiembre u octubre, cuando se espera el regreso de Topuria a la acción, pero el luchador ya le pone fecha al desembarco de UFC en nuestro país. “Lo haremos en el primer trimestre del próximo año. Seguramente haremos el UFC España en el Santiago Bernabéu. Cuando estuve allí haciendo el saque de honor no paré de visualizar y meditar sobre el momento en el que haría mi camino hacia el octógono, en un estadio tan legendario”, ha desvelado Ilia en una entrevista oficial al Mutua Madrid Open.

Ilia Topuria durante su entrevista con Infobae España (Helena Margarit)

Horario trasnochador por Estados Unidos

Hace poco menos de un mes, Topuria repasaba en Infobae España los retos que tenía por delante tras convertirse en campeón de peso pluma y el siguiente paso debía darlo en el feudo del Real Madrid. “El primero era convertirme en el mejor del mundo, luego en español y ahora es pelear en el Santiago Bernabéu. Surgió porque es el único estadio de España preparado para acoger este tipo de eventos. Si no fuera ahí no sé dónde sería. Ahora mismo tengo el Bernabéu. Es como si me preguntas ‘si no sales campeón de la UFC, ¿de qué otra organización sería?’ No lo sé, no hay otra”.

“España es el sitio, mi lugar favorito para estar desde los 15 años. Por la forma que acogieron a mi familia, el cariño que nos dieron desde el primer día. Me llena de orgullo haber podido devolverles una pizca de todo lo que nos han dado, porque nos han permitido tener la oportunidad de luchar por una vida mejor. Por eso hemos venido aquí. El jueves tuve la jura de bandera, ya cuento con mi DNI español. Vivimos en el mejor país del mundo. Las cosas hay que cultivarlas, la gente quiere recoger sin antes sembrar. Yo planté y cuando tuve resultados recogí y me dieron mi reconocimiento. No voy pidiendo por ahí, si me lo merezco, bienvenido sea. Y muchísimas ganas”.

Los asistentes a la velada de Topuria en el Bernabéu deberán trasnochar para poder presenciar la pelea. La de Ilia será la batalla principal, por lo que hasta las cuatro o cinco de la mañana no se subirá al octógono. La idea es hacer coincidir la pelea con un buen horario en Estados Unidos al ser un evento de pago. Hacer la velada a esas horas en Madrid no es nada sencillo por la logística que conlleva, de ahí que UFC España se esté demorando. Pero será realidad en 2025.