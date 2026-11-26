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La sede de la Academia de Cine ha acogido en la gala de entrega de los V Premios FlixOlé-URJC a la Investigación del Cine Español, una iniciativa que reconoce la labor de investigación y divulgación desarrollada por estudiantes, docentes y profesionales de la comunicación. El acto, conducido por Gemma Rodríguez Betrián, ha premiado, entre otros, a la crítica y escritora Nuria Vidal, a las memorias del director de producción Emiliano Otegui con su libro '40 años haciendo películas' o al espacio radiofónico 'esCine', con Andrés Arconada y Sergio Pérez.

Unos premios que, en palabras del fundador de la plataforma FlixOlé, Enrique Cerezo, nacieron para evitar que el talento y las horas de desvelo de las universidades acabaran olvidados en un cajón o en una estantería. "Queremos que investigar el cine español despierte la misma pasión, ilusión y emoción que sentarse en una butaca", ha señalado, para acto seguido subrayar que "investigar nuestro cine es también hacer cine". "El cine sigue siendo el último reducto que nos queda para soñar despiertos", ha proclamado Cerezo que ha asegurado que "un país que olvida a sus divulgadores es un país condenado a dejar de soñar".

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Por su parte, el director de la Cátedra FlixOlé-URJC y vicerrector de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Mario Rajas, encargado de inaugurar la cita, ha señalado que "en estos cinco años hemos cumplido los dos objetivos propuestos: conectar a la universidad con el mundo profesional y, en el sentido inverso, acercar la industria del cine español al entorno académico, a las universidades".

A continuación, el propio Rajas ha hecho entrega del primer galardón de la jornada, el mejor trabajo fin de grado (TFG), concedido a Cristina Martínez Penas (Universidade de Vigo, dirigida por Anna Amorós) por su vídeo-ensayo 'Terra luso-galaica de lendas e maxia'.

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El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Abraham Duarte, y tras manifestarse "orgulloso de la andadura de los Premios vinculados a la Cátedra de Cine Español FlixOlé-URJC" ha subido al escenario para entregar el premio a mejor trabajo fin de máster (TFM) a Miguel Ángel Arribas Sánchez (Centro Universitario Voxel School - Universidad de Deusto, dirigido por Jaume Esteve Gutiérrez) por 'Pipeline híbrido para la preproducción de entornos virtuales: Integración de Gaussian Splatting, IA Generativa, Houdini y Unreal Engine', una investigación puntera en la frontera tecnológica del audiovisual.

En la categoría de mejor tesis doctoral, la estatuilla ha correspondido a Felicidad González Sanz (Universidad San Pablo-CEU, dirigida por Javier Figuero Espadas y Juan Orellana y Gutiérrez de Terán) por ''El plano secuencia en la narrativa fílmica de Rodrigo Sorogoyen. Por su parte, el catedrático de la URJC José María Álvarez Monzoncillo ha entregado el premio a Mejor Artículo Científico a Miguel Martínez Navarro y Almudena Muñoz Gallego (Universidad Europea de Madrid y Universidad Complutense de Madrid) por 'Narrativas emergentes en el cine español: Diversificación temática en la producción (local) contemporánea', publicado en la revista científica Miguel Hernández Communication Journal.

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PREMIOS ESPECIALES

Concluido el bloque académico, la ceremonia ha dado paso al reconocimiento de las obras periodísticas, audiovisuales y editoriales. El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha otorgado el premio especial a la trayectoria profesional a la veterana crítica, escritora e investigadora, Nuria Vidal.

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"Nuria Vidal ha sido, desde 1984, una mujer pionera en la crítica en un tiempo en el que el sector estaba marcado por los hombres", ha destacado Méndez-Leite. "Valoro mi trayectoria como una línea formada por puntos y curvas, que nunca es lineal. Espero que este premio suponga una nueva curva en mi vida profesional", ha señalado Vidal al recoger el galardón.

Tras la proyección de un emotivo vídeo de homenaje en pantalla, la actriz Lola Herrera ha tomado la palabra para hacer entrega del premio especial artículo especializado a las analistas e investigadoras Violeta Kovacsics y María Adell por el texto 'In memoriam: Josefina Molina'. Una cineasta en Transición', publicado en la revista Caimán Cuadernos de Cine.

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La histórica actriz ha tenido unas palabras para Josefina Molina en el año de su fallecimiento recordando que "todos sus pasos como directora han sido buscar en la mujer", añadiendo que "a mí, con Función de noche, me regaló volver a nacer. Sin ella, sin Delibes y sin José Sámano no estaría aquí". En la recogida de la estatuilla, Kovacsics y Adell se mostraron "muy emocionadas" ante el hecho de recibir el reconocimiento de manos de un mito como Lola Herrera.

En el apartado editorial, el actor Eduardo Noriega ha entregado el premio especial al libro de cine español al director de producción Emiliano Otegui por su autobiografía '40 años haciendo películas' (Ocho y Medio Ediciones). El libro desentraña con cercanía y memoria viva los entresijos de títulos históricos como 'El bosque animado', 'El amor brujo', 'La lengua de las mariposas' o 'Tesis'.

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Precisamente sobre esta última, el protagonista del filme Noriega le ha dedicado unas palabras: "Veíamos a Emiliano como el jefe de rodaje y siempre fue amable, solícito y, como suele decir Alejandro Amenábar, muy pragmático ante las adversidades". Otegui ha agradecido el trofeo sintiéndose "orgulloso y privilegiado por recoger los frutos de un libro comenzado hace muchos años", además de agradecer a su editorial Ocho y Medio Ediciones.

La proyección del tráiler del documental '200 vidas. Paco Rabal' ha dado paso a la categoría de investigación audiovisual, cuyo premio ha sido entregado por el director general de EGEDA, Miguel Ángel Benzal. "Quiero destacar la labor de Enrique Cerezo como impulsor de la Cátedra, que une cine, investigación y educación. Un buen ejemplo de ello es este documental sobre la figura de Francisco Rabal", ha manifestado Benzal.

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La directora Vanesa Benítez y el productor José Antonio Hergueta (MLK Producciones) han recogido la estatuilla por una obra que reconstruye en primera persona la dimensión humana y artística del inolvidable Paco Rabal. Ambos se han mostrado muy agradecidos a la familia Rabal-Berenguer y a las instituciones implicadas por la recuperación y préstamo de materiales de archivo de la filmografía del actor.

El premio especial programa divulgativo, entregado por Enrique Cerezo al espacio radiofónico 'esCine' de esRadio. El galardón ha sido recogido por su director y presentador, Sergio Pérez, acompañado por el veterano crítico cinematográfico y creador del formato, Andrés Arconada, celebrando la labor continuada de un programa que "mantiene viva esa llama semana tras semana, contagia cinefilia y defiende el cine español con tanto entusiasmo y libertad", ha afirmado Cerezo para concluir con "es un auténtico servicio a nuestra cultura".

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El periodista reafirmaba que el galardón le hacía "especial ilusión por el apoyo incondicional que he mostrado al cine español durante más de 40 años". Por su parte, Sergio Pérez, además de dedicar el premio a sus seres queridos, ha agradecido a "la Cátedra, a esRadio y al mejor maestro que he podido tener: Andrés Arconada".