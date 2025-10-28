España Cultura

Quentin Tarantino vuelve al cine... como actor: esta es la película que protagonizará treinta años después

El cineasta vuelve a ponerse frente a la cámara acompañando a Simon Pegg o Charlotte Gainsbourg

A sus 61 años, Quentin Tarantino ha dejado atrás la jubilación temporal, al menos en lo que se refiere a volver frente a las cámaras. Mientras el cineasta sigue preparando la que promete será su última película como director, no ha podido rechazar volver a actuar tras una llamada de Jamie Adams para participar como actor en Only What We Carry, rodada en la costa de Deauville, Francia, durante apenas seis días a finales de septiembre, tal y como publica Variety. El proyecto, de marcado corte experimental, reúne a un elenco internacional encabezado por Simon Pegg, Charlotte Gainsbourg, Liam Hellmann y la debutante Lizzy McAlpine, y se rodó en condiciones de bajo presupuesto y actuaciones improvisadas, apostando por una forma de trabajo poco convencional en la industria del cine actual.

La producción tomó forma de manera vertiginosa. Adams recurrió a una videollamada para convencer a Tarantino de sumarse a un filme lejos de los platós habituales de Hollywood y de cualquier formato tradicional. Se trata de su vuelta como actor casi treinta años después de Abierto hasta el amanecer, la película de Robert Rodriguez que protagonizó junto a Salma hayek y George Clooney. El rodaje de este nuevo proyecto tantos años después ocurrió exclusivamente en Deauville, un enclave costero de la región de Normandía conocido por su atmósfera melancólica y su conexión histórica con el cine francés. Allí, durante seis intensos días a fines de septiembre, el equipo filmó sin guion cerrado ni grandes despliegues técnicos, confiando en la capacidad de improvisación de los actores y en la energía espontánea de sus encuentros.

La narrativa del filme, gira en torno a Julian Johns (interpretado por el actor de Misión Imposible, Simon Pegg), un instructor legendario cuya exalumna, Charlotte Levant (Sofia Boutella), regresa al pueblo natal para encarar heridas del pasado. La llegada imprevista de John Percy (Tarantino), viejo amigo de Julian, desata una secuencia de confesiones y revelaciones entre personajes marcados por deudas emocionales. Charlotte Gainsbourg encarna a Josephine Chabrol, hermana de Charlotte y defensora de la familia, mientras Liam Hellmann da vida a un artista dividido entre el amor y la lealtad. En tanto, la cantante Lizzy McAlpine aparece como Jacqueline, joven aspirante a bailarina que, con su presencia, obliga al grupo a enfrentarse a culpas y a las huellas de lo que han perdido.

Imagen de 'Abierto hasta el
Imagen de 'Abierto hasta el amanecer'

Como volver a la escuela

El ambiente de Deauville impregnó la estética y la dinámica del rodaje. “Creativamente hablando, trabajar en Only What We Carry fue como volver a la escuela”, expresó Simon Pegg en una declaración enviada a Variety. Insistió en el carácter lúdico y desafiante de la experiencia, comparando el proceso con la tradición de cine de autor impulsada por Eric Rohmer o Mike Leigh, donde lo inesperado y lo improvisado dan forma a la historia.

Esta aproximación respondió a un anhelo del propio Adams: “Siempre soñé con rodar una película al estilo de Eric Rohmer en Normandía. Ese sueño, con una compañía tan internacional como esta, solo fue posible gracias a las posibilidades del cine independiente”, afirmó el director. “Estaré siempre agradecido al elenco y al equipo por este momento”. Only What We Carry se inscribe en la línea de películas previas de Adams, como “She Is Love” y “Wild Honey Pie!”, reconocidas por una narrativa abierta, escenas espontáneas y la presencia de un grupo coral entregado a la exploración emocional. En esta ocasión, la producción corrió a cargo de Charles Benoin, Liam Hellmann y Jouri Smit bajo los sellos Atlas Pictures y Easy of the Eye.

El reparto suma la experiencia reconocida de Pegg, Boutella, Tarantino y Gainsbourg, junto con la expectación por el debut en cine de la cantante estadounidense Lizzy McAlpine. Todos cuentan con representación profesional en agencias de primer nivel, detallando la diversidad global que reflejó el proyecto. El filme, aún en fase de postproducción y pendiente de estrenar, se perfila como una pieza singular dentro del cine independiente europeo contemporáneo, donde los límites entre improvisación, experimentación y relato parecen difuminarse para producir encuentros inesperados delante y detrás de la cámara.

