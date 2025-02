Los mejores estrenos de la semana: de ‘A Complete Unknown’ a ‘Mi única familia’

Trailer 2 A Complete Unknown

El mes de febrero llega a su fin, y lo hace coincidiendo con la llegada a cartelera de una nueva serie de películas de lo más interesantes. Es fin de semana de Oscar, que se celebrarán este mismo domingo 2 de marzo -de madrugada en nuestro país- y por ello todas las miradas estarán puestas en algunos de los títulos que los componen y que han ido aterrizando en cartelera estas últimas semanas. Esta llega justo una de esas últimas grandes películas que faltaban.

Hablamos de A Complete Unknown, el biopic musical por el que Timothée Chalamet ha presentado candidatura al Oscar a Mejor actor protagonista. No es la única de las candidaturas que presenta la película basada en la vida de Bob Dylan, como tampoco esta es la única apuesta para esta semana en cines. Lo nuevo del reputado director británico Mike Leigh, el reencuentro entre Michelle Jenner y Mario Casas tras Los hombres de Paco o el regreso de Mel Gibson a la dirección mientras prepara la continuación de La pasión de Cristo.

A Complete Unknown

Con hasta ocho nominaciones a los Oscar cuenta este biopic musical en torno a la vida de Bob Dylan, y con Timothée Chalamet como indiscutible protagonista. Pero más allá de los posibles premios, la película dirigida por James Mangold supone un gran acercamiento a la misteriosa figura del músico, que ya tuvo una suerte de biopic con I’m not there de Todd Haynes. Centrada especialmente en las relaciones del cantante con Joan Baez, Johnny Cash o Sylvie Russo, supone una gran oportunidad para los no iniciados en la mística de Dylan.

En esta imagen proporcionada por Searchlight Pictures Timothée Chalamet en una escena de "A Complete Unknown". (Macall Polay/Searchlight Pictures via AP)

El secreto del orfebre

Adaptación de la novela homónima de Elia Barceló, la película supone el reencuentro entre dos míticos de Los hombres de Paco como Mario Casas y Michelle Jenner. En ella, Juan Pablo (Mario Casas) es un prestigioso orfebre que tiene que viajar desde España a Nueva York para una exposición sobre su obra. No obstante, de camino pasará por su pueblo natal, un viaje que le llevará al pasado y al reencuentro con un gran amor que cambió su vida para siempre.

Imagen del reparto de 'El secreto del orfebre'

Amenaza en el aire

Mel Gibson vuelve a ponerse en la silla de director, y lo hace con este thriller de aviones protagonizado por Mark Wahlberg. Un piloto (Wahlberg) transporta en su avioneta a una teniente general (Michelle Dockery) que custodia a un testigo (Topher Grace) que va a testificar en un juicio contra la mafia. A medida que atraviesan las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo es quien parece ser. Y a 3.000 metros de altura no hay escapatoria posible.

Imagen de 'Amenaza en el aire'

Nosotros

Dirigida por Helena Tarberna y protagonizada por Pablo Molinero y María Vázquez, Nosotros cuenta la historia de Ángela y Antonio, una pareja que, como tantas, se enamoró, vivió una ilusión, tuvo hijos, se esforzó para no rendirse y cayó varias veces. Cuando el amor termina, surgen las preguntas: ¿dónde se torció todo?, ¿cómo hemos acabado así? En un viaje por las luces y sombras de su relación, Ángela y Antonio luchan contra la precariedad, las interferencias del deseo o la idealización del amor.

Imagen de 'Nosotros'

Mi única familia

El director Mike Leigh (Naked, Secretos y mentiras) presenta su nueva película, Mi única familia. Para Pansy (Marianne Jean-Baptiste) la vida es una lucha constante, con ella misma y con el resto del mundo: discute con su familia, con su dentista, con la cajera del supermercado… Su marido Curtley hace tiempo que se rindió en el intento de comprenderla mientras que su hijo Moses vive inmerso en su mundo. A través de la comprensión y cariño de su hermana Chantelle, con la que parece que no tiene nada en común, Pansy empezará a encontrar una nueva manera de estar en el mundo.

Imagen de 'Mi única familia'