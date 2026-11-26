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Barcelona, 26 nov (EFE).- Un estudio del centro de investigación IrsiCaixa ha identificado ocho áreas estratégicas para mejorar la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual más allá de la biomedicina, que incluyen reforzar la educación afectivo-sexual, frenar el estigma y garantizar el acceso equitativo a los recursos preventivos.

Publicado en la revista 'Frontiers in Public Health' con motivo del Día Mundial del Sida, que se celebra el 1 de diciembre, el trabajo destaca que siete de esas ocho misiones corresponden a ámbitos "infrarrepresentados" en la literatura científica tradicional sobre el VIH.

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La investigación, desarrollada en colaboración con el Instituto Atenea de la Vrije Universiteit Amsterdam, ha involucrado en Cataluña a 687 personas: 660 estudiantes de secundaria y 27 profesionales de la sanidad, la educación, la investigación, las políticas públicas y el tercer sector.

Tras analizar 65 necesidades y barreras mediante grupos de discusión, el equipo ha elaborado una agenda compartida con 18 recomendaciones que plantean equilibrar la inversión biomédica y socioeducativa, incorporar los derechos sexuales y reproductivos y la participación social en las políticas públicas, innovar en el ocio nocturno y la prevención de drogas, y evaluar las intervenciones.

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"Cuando involucramos a jóvenes y organizaciones comunitarias, vemos que sus prioridades son exigir un mejor equilibrio entre la educación afectivo-sexual y los servicios biomédicos, espacios para el diálogo sin tabúes y políticas equitativas que garanticen el acceso universal a la prevención", ha destacado la responsable del Living Lab de Salud de IrsiCaixa y primera autora del trabajo, Rosina Malagrida.

Por su parte, el director adjunto de la Asociación por los Derechos Sexuales y Reproductivos y colaborador del estudio, Jordi Baroja, ha advertido de que la educación afectivo-sexual aún no llega de forma suficiente a las escuelas y de que persisten desigualdades y dificultades de financiación para sostener políticas participativas.

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Baroja ha subrayado asimismo la urgencia de superar barreras como el estigma para normalizar los diagnósticos: "Hacer una prueba no debe verse como un fracaso; más bien, debemos celebrar que alguien dé el paso de hacérsela y, de este modo, convertirla gradualmente en parte del autocuidado periódico de todo el mundo". EFE

dic/mg/aam