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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha absuelto a un psicólogo que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca a ocho años de prisión por un delito de agresión sexual cometido sobre una paciente, al estimar el recurso de apelación presentado por el acusado y concluir que no existe prueba suficiente para afirmar, con el grado de certeza exigible en el ámbito penal, que el consentimiento de la denunciante fuera jurídicamente inválido.

La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, insiste especialmente en que la conducta del psicólogo fue "profesionalmente inadecuada" y "éticamente reprochable", pero que ello no implica automáticamente responsabilidad penal.

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La Sala ha revocado íntegramente la resolución dictada por la Audiencia Provincial, que había considerado probado que el acusado se había aprovechado de la especial vulnerabilidad psicológica y dependencia emocional de la mujer y mantuvo con ella contactos sexuales constitutivos de agresión sexual. Como consecuencia de la absolución, quedan sin efecto tanto la pena de prisión como las medidas de alejamiento, las inhabilitaciones profesionales y la indemnización impuestas en primera instancia.

El TSJCyL puntualiza que la cuestión central del recurso no reside en determinar si la denunciante atravesaba una situación de vulnerabilidad psicológica, extremo que consideran acreditado, ni tampoco en valorar la corrección de la conducta profesional del psicólogo, que califican de "éticamente reprochable" y difícilmente compatible con los deberes inherentes a una relación terapéutica.

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La Sala aclara que la vulnerabilidad psicológica no implica automáticamente la incapacidad para consentir una relación sexual. En este sentido, el tribunal recuerda que el ordenamiento jurídico reconoce la autonomía personal y sexual de las personas y señala que la existencia de trastornos psicológicos, dependencia emocional o especiales circunstancias vitales no supone por sí sola la pérdida de la capacidad para adoptar decisiones válidas en el ámbito afectivo o sexual.

Tras analizar las pruebas practicadas, incluidos los informes médicos y psiquiátricos, las periciales y las conversaciones mantenidas entre ambos a través de WhatsApp, la sentencia concluye que la prueba refleja una realidad compleja en la que concurren elementos compatibles tanto con una situación de dependencia emocional como con la existencia de una capacidad efectiva de decisión por parte de la denunciante.

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El TSJCyL añade que los informes clínicos más próximos a los hechos describían a la mujer como una persona consciente, orientada y con juicio de realidad conservado. Además, considera relevante que las conversaciones incorporadas al procedimiento muestran expresiones recíprocas de afecto, deseo e intimidad, así como la capacidad de la denunciante para fijar límites y rechazar determinadas conductas.

Según la Sala, aunque puede admitirse la existencia de una influencia emocional derivada de la relación mantenida con el acusado, no ha quedado acreditado que esa influencia alcanzara una intensidad suficiente para anular o invalidar jurídicamente el consentimiento prestado en los hechos enjuiciados.

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Por tanto, el Alto Tribunal argumenta que subsiste una duda racional acerca de la invalidez del consentimiento y que, en consecuencia, debe aplicarse el principio 'in dubio pro reo'--en caso de duda, a favor del acusado--y el derecho a la presunción de inocencia.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.