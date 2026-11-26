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Madrid, 26 nov (EFE).- El Tribunal Constitucional ha denegado el amparo a un condenado por abuso sexual y pornografía infantil a pesar de que este sufrió una injerencia ilegal por parte de la Guardia Civil, que encontró unas imágenes en un USB en su bolso que una ciudadana llevó a los agentes tras encontrarlo abandonado en un banco.

En la sentencia, de la que es ponente el magistrado Ramón Sáez, el tribunal de garantías considera que, a pesar de esta injerencia ilegal del derecho a la intimidad personal del condenado, el resto de imágenes e información que portaba cuando fue después detenido constituye una prueba válida.

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El hombre fue condenado por la Audiencia Provincial de Navarra en marzo de 2021 por delitos de abuso sexual con penetración a menor de 13 años, utilización de menores para la elaboración de material pornográfico y posesión de pornografía infantil, condena que fue confirmada tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra como por el Tribunal Supremo.

Todo comenzó cuando una vecina de Tudela encontró en un parque público un bolso que contenía una cámara, documentación personal y varios USB y tarjetas SD y lo llevó al cuartel de la Guardia Civil como objeto perdido.

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El agente que le atendió llamó a la Policía Local para que localizara al dueño pero antes copió el USB y las tarjetas SD y cuando comprobó el contenido, encontró imágenes con actos de abuso sexual sobre menores de edad.

A raíz de esta información, se solicitó al juez la entrada y registro del domicilio del dueño del bolso, donde se incautaron numerosos dispositivos electrónicos.

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Este material fue analizado y, dos meses después, el juzgado ordenó su detención como autor de un delito de agresión sexual a menores de edad al descubrirse su implicación en los hechos que retrataban las imágenes.

En el momento de la detención, el recurrente portaba otros dispositivos digitales y, en su comparecencia ante el juez, autorizó el acceso a los dispositivos de memoria, estando asistido de su letrado.

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La Audiencia Provincial de Navarra consideró que toda la prueba —la original que se alojaba en los dispositivos perdidos y la derivada de los incautados en los registros domiciliarios y en poder del recurrente— era ilícita por vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal y le absolvió en dos ocasiones.

Las sentencias fueron recurridas y anuladas en apelación por el Tribunal Superior de Justicia pero finalmente una tercera sentencia de la Audiencia Provincial le condenó en una resolución que fue confirmada en apelación y, luego, por el Supremo.

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El afectado solicitó amparo ante el Tribunal Constitucional alegando la ilicitud constitucional de las pruebas que sustentaron su condena, denunciando la vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad personal, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia.

Pero el tribunal de garantías le ha denegado este amparo, ya que aunque considera que las pruebas obtenidas en ese primer registro domiciliario no son "probatoriamente aprovechables" porque derivaban de la copia ilegal de la Guardia Civil, sí ve como prueba válida el contenido de los dispositivos que el acusado portaba encima cuando fue detenido y cuyo acceso consintió ante el juez.

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La sentencia cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Ramón Sáez, que considera que la resolución debió estimar el recurso y otorgar el amparo solicitado porque la condena penal se sustenta "exclusivamente" en prueba obtenida y admitida "con grave vulneración de derechos fundamentales, sustantivos y procesales". EFE