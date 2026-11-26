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Madrid, 26 nov (EFE).- El DJ y productor Andrés Campo, votado como el mejor artista nacional, y el festival Medusa de Cullera (Valencia), como mejor evento de este tipo, se encuentran entre los ganadores de los Vicious Music Awards 2026 a lo mejor de la música electrónica en España.

El palmarés, conocido en las últimas horas, se basó en parte en el voto de los 30.000 usuarios de la revista especializada 'Vicious Magazine', que organiza estos galardones desde 2011. Ellos decidieron por ejemplo el galardón para Campo, así como los de Lopezhouse como mejor productor y Karretero como artista revelación.

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También hubo pronunciamiento por parte de un jurado profesional, que decidió por su parte distinguir al también DJ y productor Héctor Oaks como su artista nacional predilecto del último año.

La discoteca FABRIK de Madrid se llevó la distinción como superclub de gran formato, 'CODE' fue señalada como la mejor fiesta, 'Brunch Elektronik' como el mejor evento global y 'LOOP' como la mejor fiesta revelación, entre otros premios.

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Cabe destacar que la factoría ibicenca The Night League cosechó cinco galardones: los de mejor "beach club" por Ushuaïa Ibiza, mejor club internacional por UNVRS y mejores fiestas en la isla, por 'Paradise' (en el género "house"), 'ANTS' (en "tech House") y 'Solèy' (en el estilo "afrohouse").

Igualmente fue una gran velada para el equipo Amnesia, que recogió los premios de mejor fiesta de Ibiza con 'Metamorfosi', mejor fiesta "techno" por 'Pyramid', así como el premio honorífico por sus 50 años de existencia. EFE

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