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Barcelona, 24 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado de nuevo amnistiar ya a los dos ex altos cargos de ERC durante el 1-O Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, a la espera de que la justicia europea resuelva las cuestiones que le planteó, al no coincidir con las de la sentencia que avaló la ley.

Así lo ha acordado la sala civil y penal del alto tribunal catalán en un auto en el que confirma su decisión de septiembre pasado de no aplicarle ya la amnistía a Jové y Salvadó a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responda las cuestiones prejudiciales que le planteó ante las dudas que le suscitaban varios artículos de la ley relativos a la protección de los caudales públicos y la persecución de la corrupción.

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Jové y de Salvadó, dos ex altos cargos de ERC en la consellería de Vicepresidencia y Economía liderada por Oriol Junqueras en el Govern de Carles Puigdemont, son los principales dirigentes políticos del 1-O que aún no han sido amnistiados, una vez el Supremo ya ha aplicado la ley del olvido penal al expresidente.

Pese a que la resolución de septiembre pasado no se podía recurrir, recuerda la sala, Jové interpuso el pasado 9 de noviembre un escrito, al que se adhirió Salvadó, en el que pedía que el TSJC reconsiderase su auto del 3 de septiembre, retirara las cuestiones prejudiciales y les aplicara ya la amnistía una vez la justicia europea avaló la amnistía en julio pasado.

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Por su parte, la Fiscalía presentó un escrito en que no advertía una "completa identidad" entre las cuestiones planteadas por la sala en el caso de Jové y Salvadó y las ya resueltas en la sentencia de julio pasado por el TJUE, por lo que dejó a la consideración del alto tribunal catalán su retirada o su mantenimiento.

En su auto, el TSJC se reafirma en su decisión de mantener las cuestiones prejudiciales y además remarca que en su resolución de septiembre pasado ya emplazó a las defensas a acudir al propio TJUE para que aclarara si había coincidencia entre las cuestiones del alto tribunal catalán y las que ya había resuelto, sin que conste que lo hayan planteado.

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Por este motivo, la sala rechaza reconsiderar su posicionamiento de septiembre pasado, cuando sostuvo que los argumentos de la sentencia del TJUE del pasado 16 de julio "no alcanzan a responder" todas sus reservas sobre varios artículos de la ley relativos a la protección de los caudales públicos y la persecución de la corrupción.

Pese a reconocer que la sentencia del 16 de julio contenía "una batería de consideraciones que sin esfuerzo pueden resultar transpuestas y ofrecer respuesta a algunas de las premisas que alimentaron las reservas de adecuación normativa" que expresó el TSJC cuando elevó las prejudiciales al TJUE, el tribunal remarcó en septiembre pasado que la naturaleza de los procedimientos "difiere radicalmente".

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Por ello, el TSJC decidió mantener en septiembre "en los mismos términos" las cuestiones prejudiciales planteadas en 2024, "sin perjuicio de que las partes que sostienen la identidad y plena correspondencia entre los pronunciamientos ya efectuados y el que sigue pendiente puedan reproducir sus pretensiones ante el propio TJUE".

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se refirió ayer en un mitin electoral a la situación de Jové y Salvadó: "Estas dos personas, no por casualidad, son de Esquerra. Y ambos se merecen toda la solidaridad del mundo por parte de todos. Se merecen como mínimo la misma solidaridad que Esquerra ha demostrado hacia todos los represaliados, y esperamos de todos que la demuestren cada día". EFE.

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