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Madrid, 24 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que con la decisión del Tribunal Supremo de aplicar definitivamente la amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, "se cierra el círculo" abierto con el procés.

Ese ha sido el comentario de Sánchez en una entrevista en RNE ante la decisión que el Supremo hizo pública este lunes y que permite a Puigdemont regresar a España cuando quiera.

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El jefe del Ejecutivo viene defendiendo en algunos actos y entrevistas con motivo de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre las decisiones que su Gobierno ha ido tomando para normalizar la situación en Cataluña tras el procés, entre ellas la ley de amnistía.

Al ser preguntado este martes por la decisión del Tribunal Supremo se ha limitado a señalar: "Se cierra el círculo".

En clave electoral, el líder socialista ha vuelto a pedir una gran participación el 29N porque, ha dicho, "en un mundo donde hay mucha oscuridad" tener un Gobierno "de coalición progresista, una aldea gala, tiene su punto".

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A su juicio demuestra que en España se pueden hacer "las cosas de distinta manera" y tener buenos resultados.

Sánchez ha vuelto a negar que haya financiación irregular en su partido y ha defendido la contundencia con la que asegura haber actuado ante los casos de corrupción.

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Ante la posibilidad de que los casos judiciales de su esposa y su hermano puedan influir en el resultado electoral, lo ha rechazado y ha considerado que la ciudadanía tiene muy claro qué es lo que está pasando en ambas situaciones.

Además, ha vuelto a advertir al expresidente del Gobierno Felipe GonzÁlez, quien ha anunciado su voto en blanco el 29N, que "con el blanco no se frena a la ultraderecha. Se frena -ha apostillado- con el rojo". EFE

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