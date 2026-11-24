San Sebastián, 24 nov (EFE).- Un desahucio de una familia con menores a su cargo previsto para este martes en San Sebastián ha sido paralizado tras la protesta de un centenar de personas en el lugar, donde se ha vivido algún momento de tensión cuando estas han querido sobrepasar el cordón policial de la Ertzaintza.
El lanzamiento estaba previsto para las 9:30 horas en un portal de la calle Isabel II del barrio de Amara, donde se han concentrado una hora antes varias decenas de personas convocadas por el Sindicato Socialista de Vivienda de Donostia.
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Los participantes en la protesta han coreado consignas y proferido gritos durante toda su movilización, mientras un cordón de agentes de la Ertzaintza protegía el acceso al portal de la vivienda.
En un momento, algunos de los manifestantes han tratado de saltarse el cordón policial y los ertzainas les han contenido utilizando material antidisturbios sin que se haya producido ninguna carga.
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Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han explicado a EFE que el cordón policial permanecía a la espera de la llegada de la comitiva policial y ha sido retirado nada más conocer que el desahucio había sido paralizado.
Han precisado que la Ertzaintza abrirá diligencias por un presunto delito de desórdenes públicos, aunque de momento no hay ninguna persona identificada.
El Sindicato Socialista de Vivienda de Donostia ha señalado que el desahucio ha sido paralizado por mediación de los servicios sociales. EFE
(foto) (vídeo)
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