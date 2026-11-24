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Alicia López

Madrid, 24 nov (EFE).- La denominada como ley de nietos ha puesto el foco en el voto exterior para el 29N, lo que ha conducido a una polémica inédita, en la que por primera vez se ha cuestionado en unas elecciones generales el voto de los españoles que viven en el extranjero.

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Y no sólo se ha puesto en duda desde el ámbito político (PP y Vox), sino que hasta el Tribunal Supremo, que suspendió cautelarmente el voto a las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, ha señalado que aumentan los "indicios racionales" de una presunta irregularidad en la elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Algo que sostiene el alto tribunal al comparar esa cifra con los 901 nacionalizados que finalmente sí pueden votar al acreditar ser descendientes de exiliados, como determinaba la disposición de la ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, aprobada el 5 de octubre de 2022.

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Unos días después, el Gobierno aprobó una instrucción que presumía la condición de exiliado a todos los que emigraron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, que fue lo que desencadenó toda esta controversia, aunque la instrucción no fue recurrida por Vox y Iustitia Europea hasta este mismo año.

A raíz de este recurso, el alto tribunal ordenó el pasado 8 de septiembre la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos.

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En todo caso, el censo de los residentes en el exterior para el 29N, tal como recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), asciende a 2.776.645 personas, un 7,17 % del censo electoral total (38.730.187).

Están también incluidos en el registro exterior todos los nacionalizados al amparo de la ley de nietos, aunque sólo pueden votar las 901 que pudieron acreditar su condición de exiliados.

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Del resto (162.454), se ha enviado un listado a las mesas electorales identificándolos para que, bien en urna o por correo, su voto no se contabilice.

Y en los consulados se ha instalado una urna aparte para quienes pueden acreditar ser descendiente de exiliado y otra para los que no les dio tiempo a hacerlo, pese a tener pasaporte español.

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Desde el pasado sábado y hasta el jueves, día 26, pueden votar presencialmente en los consulados los españoles censados en el extranjero, donde ya se ha visto una gran afluencia en estos primeros días, con largas colas en Londres, París, Buenos Aires o México DF.

Comparando con las anteriores generales del 23 de julio de 2023, en las que el CERA registró 2.328.261 votantes, el 29N habría casi 450.000 electores más si el Supremo no hubiera decidido cancelar el derecho al sufragio de los nacionalizados por la ley de nietos.

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Otra variable del voto exterior es que los comicios de 2023 se celebraron tras suprimirse el voto rogado, lo que facilitó los trámites y la participación ya que los votantes residentes en otro país reciben ahora la documentación electoral sin tener que solicitarla, como ocurría antes.

Este cambio se notó en la participación, que subió 3,5 puntos respecto a las elecciones de 2019 con el voto rogado en vigor: se emitieron 233.688 votos (un 10,04 % del registro CERA), que además hizo variar el recuento final al ganar el PP un escaño por Madrid en detrimento del PSOE.

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Para la cita del 29N, la mayor parte del censo exterior se concentra en Argentina (524.000 electores); seguido de Francia (267.960); Estados Unidos (213.683); México (192.306); Reino Unidos (155.954); Brasil (135.685); y Venezuela (130.985).

Y por comunidades autónomas, la mayoría de los votantes están adscritos a Galicia (517.063); Madrid (500.749); Cataluña (345.464); Andalucía (314.451); Canarias (191542), Castilla y León (187.771); Comunidad Valenciana (152.539); y Asturias (143.728).

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Esta asignación se realiza normalmente tomando como referencia el último lugar de residencia del elector o de sus antepasados, pero hay quienes optan, justificándolo, por una determinada circunscripción en base a otros criterios, por ejemplo, tener una segunda residencia en otro lugar.

Precisamente una de las reivindicaciones del Consejo General de la Ciudadanía Española es la creación de una circunscripción exterior, como tienen Portugal, Francia o Italia con un número determinado de diputados y senadores, para evitar este procedimiento. EFE