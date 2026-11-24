08/08/2024 El president del grupo parlamentario de ERC, Josep María Jové, interviene durante el debate del pleno de investidura, en el Parlament de Cataluña, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy se celebra el pleno de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras obtener en las elecciones catalanas 42 escaños, mientras que los republicanos lograron 20 y 6 los comuns, que suman los 68 diputados que el líder socialista necesita para ser investido. Carles Puigdmont ha huído, después de dar un discurso a primera hora de hoy por la mañana en un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys. Aunque finalmente no ha asistido, Puigdemont tenía previsto estar en el pleno tras siete años exiliado en Bélgica por las consecuencias judiciales del 'procés'. POLITICA Kike Rincón - Europa Press

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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidido mantener las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha rechazado aplicar por el momento la Ley de Amnistía al exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

Considera que persisten dudas interpretativas sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho comunitario y los delitos de malversación y desobediencia que se les imputan y desestima los recursos presentados por las defensas, que solicitaban la aplicación inmediata de la amnistía tras su entrada en vigor, informa el TSJC en un comunicado este martes.

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El tribunal argumenta que la correcta tramitación del procedimiento exige despejar primero las incógnitas planteadas ante la justicia europea para garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los estándares de la Unión.

De este modo, el procedimiento judicial contra Jové y Salvadó continuará a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales remitidas.

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Este hecho aplaza cualquier decisión definitiva sobre el archivo de la causa o la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía a los encausados en el marco del 'procés'.