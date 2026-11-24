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Salamanca, 24 nov (EFE).- El Meins Avenida de Salamanca regresa este miércoles (20.30 horas) al pabellón Würzburg-Silvia Domínguez para recibir al C’Chartres Metropole francés, en un duelo en la penúltima jornada de grupos de la Eurocopa en el que ambos equipos se juegan el liderato.

El conjunto salmantino afronta la cita después de imponerse el pasado domingo al Kutxabank Araski por 54-69 y romper así una racha de tres derrotas consecutivas en la Liga Femenina Endesa antes del parón por los compromisos internacionales.

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La victoria en Vitoria tuvo un valor añadido, ya que Avenida compitió con una rotación de solo siete jugadoras profesionales más la canterana Elena Benito, que apenas disputó unos segundos.

Las bajas de Martina Fassina, Rebeka Mikulasikova y Kennedy Brown obligaron a Raquel Romo a recurrir durante muchos minutos a un juego interior de circunstancias.

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El partido de la Eurocopa supondrá además la reedición del enfrentamiento disputado en Francia el pasado 21 de octubre, cuando el Chartres se impuso por 102-101 tras una prórroga, después de que las salmantinas perdieran una amplia ventaja en el último minuto y medio del tiempo reglamentario.

Meins Avenida buscará ahora hacer valer el factor Würzburg y superar a un rival con el que comparte la cabeza del grupo, con el mismo récord pero con el enfrentamiento particular perdido.

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Las salmantinas han ganado al Ruzomberok en Salamanca y Eslovaquia y al Basket Namur en Bélgica, mientras que su único tropiezo europeo llegó ante el Chartres. EFE

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