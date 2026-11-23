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Madrid, 23 nov (EFE).- Todos los subsectores de las administraciones públicas españolas redujeron su periodo medio de pago a proveedores en septiembre y lo mantuvieron por debajo del plazo máximo legal de 30 días, según ha informado este lunes el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

La administración central situó su periodo de pago en 24,45 días, 2,01 días menos que en agosto; la Seguridad Social, en 8,32 días, 1,18 días menos, y las comunidades autónomas, en 26,24 días, 0,81 días menos.

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Hacienda muestra grandes diferencias entre las regiones con periodos de pago más largos (Cantabria, con 50,46 días, y Baleares, con 47,89 días) y más cortos (Galicia, con 16,91 días, y Madrid, con 18,3 días).

Por lo que respecta las corporaciones locales, pagaron a 27,15 días en el tercer trimestre, 0,5 días menos que en el trimestre anterior. EFE