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ELECCIONES GENERALES

Madrid - En la recta final de la campaña electoral los candidatos redoblan sus esfuerzos por captar apoyos antes del 29N con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto en Barcelona un día después de que el Tribunal Supremo haya aplicado la amnistía a Carles Puigdemont, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Alicante.

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ELECCIONES GENERALES (Serie Previa)

Madrid - La llamada 'ley de nietos' ha puesto el foco en el voto de los españoles que residen en el extranjero, una controversia inédita que ha dejado sin derecho a sufragio el próximo 29N a más de 162.000 personas que ya cuentan con pasaporte español. Alicia López

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(Texto a las 6:30. 762 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8021852400)

CONSEJO MINISTROS

Madrid - El Gobierno aprueba este martes en Consejo de Ministros la prórroga para 2027 del impuesto temporal a la banca, cuya recaudación se destinará exclusivamente a las políticas de vivienda, además de la ampliación de los permisos laborales por fallecimiento de un familiar a diez días.

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(Texto) (Audio) (Foto) (Vídeo) (Directo)

- El Consejo de Ministros aprueba tres decretos educativos que estaban pendientes antes de las elecciones del 29N, entre ellos el que bajará las ratios en las aulas de 0 a 3 años, en segundo ciclo de Infantil y en Bachillerato, y el que frenará la FP online y exigirá nuevos requisitos a los centros privados.

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INMIGRACIÓN CANARIAS

Madrid - La crisis migratoria que sufre Canarias es el motivo de una nueva reunión este martes entre el Gobierno central y el canario para evaluar la situación en las islas, adonde solo este mes han llegado de noviembre 130 cayucos con casi 13.000 personas.

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ESPAÑA POBLACIÓN

Madrid - El INE publica el censo anual de la población residente en España a 1 de enero de 2026, una estadística que reveló el año pasado que la población creció en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura.

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(Texto) (Infografía)

VIOLENCIA MACHISTA

Toledo - Las mujeres víctimas de violencia machista que precisan ingreso en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo se enfrentan a una doble recuperación. A la rehabilitación de la lesión medular se suma la atención psicológica para ayudar a reconstruir "su identidad de una forma positiva e independiente", según explica a EFE la psicóloga clínica del centro, Mamen Fernández Alarcón.

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BANDAS JUVENILES

Madrid - En auge desde la pandemia, la violencia entre bandas juveniles se está convirtiendo en un problema de seguridad pública de primer orden en entornos urbanos, hasta el punto de que en los últimos años han surgido organizaciones nuevas, vinculadas o no a las hegemónicas, sobre las que estrecha el cerco la Guardia Civil. Santi Sánchez

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(Texto a las 08:00. 1001 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8014117834)

MUSEO DEL PRADO

Madrid - El Museo Nacional del Prado presentan 'Mariana de Austria', que analiza cómo el arte se convirtió en un instrumento de representación y legitimación de la autoridad de una de las figuras más relevantes de la Monarquía Hispánica del siglo XVII.

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PACO IBÁÑEZ

Barcelona - Recién cumplidos los 92 años, el cantante Paco Ibáñez protagoniza el concierto 'Un poema, una vida, una canción', alrededor de su trayectoria como embajador de la poesía española, en el que actuará junto a otros artistas como Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Amancio Prada, Soleá Morente, Jabier Muguruza, Luis Pastor, Marina Rossell o Joan Isaac.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Rueda de prensa posterior. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:45h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto de entrega de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a la exconcejala de Ponferrada Nevenka Fernández, quien denunció el acoso sexual sufrido por el que fuera alcalde de esta localidad leonesa Ismael Álvarez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Pozuelo de Alarcón (Madrid).- PARTIDOS PP.- El expresidente del Gobierno, José María Aznar, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo inauguran el Máster en Acción Política y Gestión Pública de la Universidad Francisco de Vitoria, UFV, y el Instituto Atlántico de Gobierno, IADG. M-515, km 1. (Texto)

14:30h.- Barcelona.- FORO EUROMEDITERRÁNEO.- Segunda jornada del XI Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM). Palau de Pedralbes. (Texto)

17:00h.- La Línea de la Concepción (Cádiz).- ESPAÑA GIBRALTAR.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), José Juan Franco Rodríguez, en la sede del Ayuntamiento.

ELECCIONES CAMPAÑA

10:30.- Santander.- ELECCIONES PSOE.- El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, mantiene un encuentro con la rectora de la Universidad de Cantabria y posteriormente (11:45) participa en un acto de campaña del PSOE. Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Córdoba.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, participa en un desayuno informativo con los medios de comunicación. Restaurante Los Chopos. C/María la Judía.

10:00h.- Barcelona.- ELECCIONES VOX.- El cabeza de lista de Vox al Congreso por Barcelona, Juan José Aizcorbe, participa en el ciclo de ruedas de prensa con los candidatos catalanes que organiza EFE con motivo de las elecciones generales. EFE (C/ Bolivia, 56). (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Vigo (Pontevedra).- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- La candidata al Congreso por Frente Amplio, Verónica Barbero, participa en un acto electoral en el Mercado del Calvario y atiende a los medios de comunicación por la mañana; por la tarde (19:00) ofrece un mitin central junto a otros miembros de la coalición en El Tinglado. Rúa de Urzáiz, 183. (Texto) (Foto)

11:30h.- Elgoibar (Gipuzkoa).- ELECCIONES PNV.- La cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, interviene en un acto electoral dedicado a la industria. Empresa Mancisidor (Texto)

11:30h.- Andoain (Gipuzkoa).- ELECCIONES PP.- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, participa en un acto electoral. Goikoplaza. (Texto) (Foto)

12:30h.- Barcelona.- ELECCIONES ERC.- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, atiende a los medios y se reúne con el secretario general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, y otros responsables del sindicato. Rambla del Raval, 29. (Texto)

13:00h.- Madrid.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- El candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, protagoniza el evento 'Ellas preguntan', organizado por Artículo 14. Calle Libertad, 15.

16:00h.- Huesca.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y candidato socialista el 29N, Pedro Sánchez, participa en un acto electoral en el Palacio de los Deportes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Vitoria.- ELECCIONES PSE-EE.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participa en un acto electoral. Palacio Europa. (Texto) (Foto)

18:00h.- Córdoba.- ELECCIONES PP.- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy participa en un acto de campaña en Córdoba. Hotel Mezquita Center. Bulevar Hernán Ruiz.

18:30h.- Alicante.- ELECCIONES PP.- Mitin en Alicante de Alberto Núñez Feijóo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:45h.- Pamplona.- ELECCIONES PSN-PSOE.- El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo y la ministra y candidata al Congreso, Elma Saiz, hacen declaraciones a los medios de comunicación. Plaza de las Recoletas. (Texto) (Foto)

18:45h.- Burgos.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los periodistas antes de participar en un acto de campaña. C/Juan de Padilla. (Texto) (Foto)

19:00h.- Reus (Tarragona).- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Frente Amplio al Congreso, Ernest Urtasun, y la portavoz de Comuns Aina Vidal participan en un acto de campaña en Reus (Tarragona). C/ Romaní, 16. (Texto)

19:00h.- Barakaldo (Bizkaia).- ELECCIONES PNV.- Mitin electoral del PNV con las intervenciones del presidente del partido, Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales. Plaza Bideonera. (Texto) (Foto)

19:00h.- Manresa (Barcelona).- ELECCIONES ERC.- Acto de campaña de ERC en Manresa (Barcelona), con la intervención del presidente del partido, Oriol Junqueras. C/ Sabateria, 3. (Texto)

19:00h.- Barcelona.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, interviene junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en un acto de campaña. Fira de Barcelona-Montjuïc. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Madrid.- ELECCIONES PODEMOS.- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, protagoniza el acto 'Las políticas machistas matan. Frente al fascismo, más feminismo'. Centro cultural Meseta de Orcasitas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Barcelona.- ELECCIONES JUNTS.- Junts per Catalunya celebra su acto final de campaña en Girona, con su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, y, por videoconferencia, el expresident Carles Puigdemont. Auditorio de Girona. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:30h.- Los Llanos de Aridane (La Palma).- ELECCIONES PSOE.- El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, participa en un acto electoral. Auditorio.

23:00h.- Barcelona.- ELECCIONES GENERALES.- Debate cara a cara sobre vivienda en La Sexta, entre la candidata de Frente Amplio a la Moncloa, Ada Colau, y el cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol. La Sexta. (Texto)

ECONOMÍA

Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- Ifema acoge la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, que reúne a más de 750 empresas participantes. Ifema.

Palma.- TURISMO MASIFICACIÓN.- El pleno del Parlament balaer debate las leyes que habilitarán a los consejos insulares de Mallorca y Menorca para establecer límites a la entrada de vehículos en ambas islas.

9:30.- Madrid.- IMPUESTO BANCA.- El Consejo de Ministro aprueba la prórroga del impuesto a la banca. (Texto) (Audio) (Foto) (Vídeo) (Directo)

09:30h.- Zaragoza.- VEHÍCULO ELÉCTRICO.- Apertura del primer congreso en España dedicado específicamente al vehículo eléctrico y conectado, AUCON. Mobiliity City. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- AIR EUROPA.- El juez que investiga la ayuda pública recibida por Air Europa ha citado este martes como testigos al presidente de Correos, Pedro Saura; al director del Departamento de Asuntos Económicos del Gobierno, Manuel de la Rocha; al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio; y al cofundador de Podemos Íñigo Errejón, entre otros. Audiencia Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La Fundación Alternativas organiza un encuentro informativo con la secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Leire Iglesias. C/ Don Ramón de la Cruz, 39.

12:30.- Madrid.- SECTORES SIDERURGIA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con la CEO del proyecto Hydnum Steel, Eva Maneiro, en la sede de Llorente y Cuenca.

16:00h.- Barcelona.- PESTE PORCINA.- El conseller de Agricultura de Cataluña, Òscar Ordeig, hace balance del primer año de gestión de la peste porcina africana. Gran Via, 612 (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:15h.- Llíria (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El exsubsecretario de la Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana Ricardo García está citado a declarar como investigado por la filtración cortada de una llamada entre la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Emergencias de la Generalitat el día de la dana de octubre de 2024. Juzgado de Instrucción 6. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CASO 3 %.- La Audiencia Nacional celebra la cuarta jornada del juicio a 17 acusados de una rama del caso 3 % por supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas de la Generalitat de Cataluña a un cártel de empresas para proyectos de infraestructuras con las declaraciones de testigos. C/ Génova. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA SEXUAL.- Arranca el juicio en la Audiencia de Barcelona a un religioso que se encargaba de la enfermería de la escuela Jesuites de Casp, acusado de abusar sexualmente y hacer tocamientos a dos menores. Audiencia. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ROBO.- La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid juzga a cuatro acusados de llevarse un botín de 33.000 euros, 15.000 francos suizos y 35 onzas de oro en el robo perpetrado en marzo de 2024 en un restaurante ecológico. Avenida Santiago de Compostela. (Texto)

10:15h.- Torrejón de Ardoz (Madrid).- EJÉRCITO AIRE.- El rey, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las instalaciones del Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial (CINTAER) y del Mando del Espacio (MESPA) del Ejército del Aire y del Espacio en la Base Aérea de Torrejón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- CASO LEIRE.- El juez que investiga el conocido como caso Leire interroga a Cintia Rocho, integrante presuntamente del clan de narcotráfico de los Rocho, quien sostuvo que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que había que eliminar a Beatriz Biedma, instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. C/García Gutiérrez s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

08:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- La Comisión Interministerial de Inmigración se reúne con la participación del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para analizar la situación en las islas. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Fundación HelpAge International España presenta la guía 'Violencia de género contra mujeres mayores' en una jornada que inaugura la directora general del Imserso, María Teresa Sancho. Sede del Imserso.

09:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Acto en el Senado por el Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer. Senado.

09:30h.- Madrid.- GOBIERNO EDUCACIÓN.- El Consejo de Ministros aprueba tres decretos para bajar las ratios en las aulas de 0 a 3 años, en segundo ciclo de Infantil y en Bachillerato, frenar la FP 'online' y exigir nuevos requisitos a los centros privados. Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Madrid.- CÁNCER PULMÓN.- La Fundación Más que ideas y la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) ponen en marcha el 2 Congreso sobre Cáncer de Pulmón. C/Méndez Álvaro, 30.

10:00h.- Málaga.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La tercera edición del congreso Talent Land España reúne en Málaga a algunos de los principales creadores de contenido digital para debatir sobre el futuro de la inteligencia artificial. Palacio de Ferias y Congresos. (Texto)

11:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA.- El comité de la huelga indefinida de la educación pública madrileña convoca una marcha lenta de vehículos y bicicletas que terminará con una concentración en la Puerta del Sol. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- ARZOBISPADO BARCELONA.- Comparecencia conjunta del cardenal Joan Josep Omella, hasta ahora arzobispo de Barcelona, y su sucesor en el cargo, el hasta ahora obispo de Girona Octavi Fra Vilà. Carrer Bisbe, 5. (Texto)

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA POBLACIÓN.- El INE publica el censo anual de población a 1 de enero de 2026. (Texto) (Infografía)

13:00h.- Madrid.- BAJAS MÉDICAS.- La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyC) analiza en un encuentro la situación de las bajas por incapacidad temporal (IT). Travesía de Téllez, 4. (Texto)

13:30h.- Madrid.- DISCRIMINACIÓN RACIAL.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste al pleno del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) en la sede del Ministerio.

18:00h.- Madrid.- PUEBLO GITANO.- La Fundación Secretariado Gitano presenta el evento estatal de la campaña Grandes 2026 que muestra los efectos de la educación para el futuro de niñas y niños gitanos. Paseo de la Florida, 2.

18:00h.- Logroño.- VIOLENCIA MACHISTA.- Entrega de los Premios Meninas 2026 de la Delegación del Gobierno, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. C/Mercaderes, 9. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

07:00h.- Barcelona.- HERENCIA GAUDÍ.- El Colegio Notarial de Cataluña da a conocer el inventario de la herencia del arquitecto Antoni Gaudí, que pasa a ser público al cumplirse los 100 años de su muerte. (Texto) (Vídeo)

09:30h.- València.- TURISMO MUSICAL.- Las jornadas TIIM (Turismo & Industria Musical) analizan las dinámicas del turismo musical y su importancia en el desarrollo social, cultural y económico. Roig Arena. (Texto)

10:00h.- Valladolid.- CONTROVERSIA VALLADOLID.- La Universidad de Valladolid acoge el Congreso Internacional sobre el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, que a mediados del siglo VXI debatió sobre los derechos de los indígenas de América. Facultad de Derecho. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Isabel Ordaz, Pere Ponce y Olivia Molina presentan junto a la directora Ainhoa Amestoy el espectáculo 'A puerta cerrada' de Jean-Paul Sartre. Teatros Canal (Texto)

11:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN BERLANGA.- CaixaForum Madrid presenta la exposición 'Berlanga. Cine, vida y humor'. Paseo del Prado, 36.

11:00h.- Barcelona.- MANGA BARCELONA.- Ficomic presenta la 32 edición de Manga Barcelona, salón del cómic y la cultura japonesa. Centre d'Arts Santa Mònica (Texto)

11:00h.- Barcelona.- ARTES DIGITALES.- El Disseny Hub Barcelona (DHub) acoge la presentación de la programación de la primera Bienal de Artes Digitales, que arranca este martes con la inauguración de la exposición 'Vectors'. DHub. (Texto)

11:30h.- Barcelona.- ARTE LEGO.- El Espai Inmersa acoge la exposición del artista estadounidense Nathan Sawaya ‘Art of the Brick’, que reproduce famosas obras de arte y otros objetos mediante miles de piezas de Lego. C/ Llull, 119. (Texto)

11:30h.- Madrid.- FESTIVAL MAD COOL.- Rueda de prensa del festival Mad Cool para comunicar las novedades de su próxima edición. Nômade Temple – Sala Monopol. (Texto)

12:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- El Instituto Cervantes recibe el legado en la Caja de las Letras en memoria del poeta mexicano Jaime Sabines. C/ Alcalá, 49.

12:00h.- Madrid.- MUSEO DEL PRADO.- El Museo Nacional del Prado presenta 'Mariana de Austria'. Museo del Prado. (Texto)

17:45h.- Salamanca.- UNIVERSIDAD SALAMANCA.- La reina Sofía recibe la medalla de la Universidad de Salamanca y entrega el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. (Texto) (Foto)

19:00h.- Murcia.- CINE DANZA.- La Filmoteca de la Región de Murcia proyecta el estreno en España de 'La reina del jueves', un documental del cineasta Orlando R0ojas que repasa la trayectoria artística y personal de la bailarina cubana Rosario Suárez "Charín", que asiste a la sesión y dialogará con el público. Filmoteca regional.

19:00h.- Barcelona.- PREMIOS GASTRONOMÍA.- Barcelona acoge la primera gala de premios 7 Caníbales, que este año han distinguido, entre otros, a Asador Etxebarri y al documental 'Gènesi'. C/Rosselló, 515. (Texto)

20:00h.- Calvià (Mallorca).- FESTIVAL SERIES.- Primer Vertifest Magaluf, festival especializado en series de ficción de corta duración concebidas para ser vistas en teléfonos móviles. C/ Torrenova, 25.

20:00h.- Barcelona.- PACO IBÁÑEZ.- El cantante Paco Ibáñez ofrece un concierto con los temas más destacados de su trayectoria y en el que actuará junto a artistas como Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet o Amancio Prada. Gran Teatre del Liceu. (Texto) (Foto)

EFE

slp/jls

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